México

Onda de calor inicia en seis estados: Valle de México tendrá ambiente frío por la mañana

Autoridades hacen un llamado a prevenirse por los cambios de temperatura

Onda de calor en diversos
Onda de calor en diversos estados del país (Foto: Cuartoscuro)

Una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en esas regiones, además de condiciones cálidas a calurosas en buena parte del territorio nacional. No obstante, durante la mañana y la noche persistirá ambiente frío a muy frío en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A partir de este día comienza una onda de calor que impactará de manera directa a seis entidades: Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

En estas zonas se prevén temperaturas elevadas durante varios días consecutivos, por lo que autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores.

  1. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).
  2. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
  3. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
clima SMN
clima SMN

En contraste, una línea seca en interacción con la aproximación de un frente frío ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país, con posibles tolvaneras y reducción de visibilidad en carreteras. Estas condiciones podrían generar afectaciones en tramos abiertos y zonas desérticas, por lo que se exhorta a la población a extremar precauciones.

Además, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe favorecerá chubascos con posibles descargas eléctricas en entidades del occidente y sureste.

Se pronostican lluvias en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como precipitaciones aisladas en Colima, Oaxaca y Chiapas. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

Clima en el Valle de México

Clima para el Valle de
Clima para el Valle de México: tendrá mañanas y noches frías (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Para el Valle de México se prevé cielo despejado a parcialmente nublado con presencia de bruma durante el día. Por la mañana dominará ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México.

En la tarde, el ambiente será templado a cálido y no se esperan lluvias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. La temperatura mínima en la capital del país oscilará entre 6 y 8 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 28 °C.

En Toluca, capital mexiquense, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 23 a 25 °C. El viento será de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población tomar medidas preventivas ante los contrastes térmicos, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche, cuando el descenso de temperatura puede ser significativo. Asimismo, ante el inicio de la onda de calor en varias entidades, es fundamental evitar actividades físicas intensas bajo el sol y utilizar bloqueador solar.

El panorama meteorológico refleja un marcado contraste entre el calor extremo en algunas regiones y el frío matutino en el centro del país, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de canales oficiales.

