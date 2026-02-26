México

Luz Elena González se conmueve al hablar de su hijo con autismo y revela cómo le cambió la vida: “Lloré como una loca”

La conductora de ‘Venga la Alegría’ se sinceró sobre la etapa de incertidumbre y cómo transformó sus ilusiones para brindarle a su hijo el apoyo necesario frente al autismo y la discapacidad cognitiva

Luz Elena González afronta el
Luz Elena González afronta el diagnóstico de autismo y discapacidad cognitiva leve en su hijo Santiago y comparte el impacto familiar (Instagram)

La experiencia de Luz Elena González como madre dio un giro radical cuando, tras varios años de incertidumbre, confirmó el autismo y una discapacidad cognitiva leve en su hijo mayor, Santiago.

La actriz compartió que enfrentar este diagnóstico significó “la pérdida de tus ilusiones”, una revelación que transformó sus expectativas sobre la maternidad y la vida familiar.

La ausencia de apoyo social y el largo proceso de asimilación en el entorno familiar marcaron el camino, lo que llevó a González a buscar orientación profesional y modificar su vida para asegurar el bienestar de su hijo, según relató durante una entrevista con Yordi Rosado, Martha Figueroa e Ingrid Matz.

El proceso hacia el diagnóstico
El proceso hacia el diagnóstico de autismo en Santiago tomó ocho años, marcado por incertidumbre y falta de claridad médica (Instagram)

El camino hacia el diagnóstico de Santiago

El diagnóstico de Santiago, hijo mayor de González, llegó después de un periodo lleno de incertidumbre. La actriz y conductora de Venga la Alegría contó que tuvo a su hijo a los treinta años, un embarazo que generó entusiasmo inicial en ella, aunque su esposo Bernardo no compartió esa emoción en un principio.

Durante el embarazo y el parto, los estudios médicos no detectaron anomalías y los controles fueron normales.

Sin embargo, tras el primer año de vida de Santiago surgió una observación inesperada en la guardería: “Nos dijeron que tenía ‘algo raro’, pero porque la directora tenía un hijo con autismo y conocía estos síntomas”.

A pesar de esto, los diagnósticos médicos fueron poco claros y la familia no obtuvo una respuesta definitiva hasta que el niño cumplió ocho años.

La actriz Luz Elena González
La actriz Luz Elena González revela que la noticia del autismo de su hijo significó una transformación total de sus expectativas sobre la maternidad (Foto: @luzelenaglezz/ Instagram)

Fue entonces cuando los especialistas comunicaron el diagnóstico: Santiago tiene autismo y una discapacidad cognitiva leve, un hecho que la familia necesitó tiempo para procesar. González lo sintetizó así: “Es un shock porque es una pérdida. Es la pérdida de tus ilusiones, es la pérdida de tus expectativas”.

Impacto familiar y búsqueda de apoyo profesional

Al recibir la noticia, González detalló que su esposo “tardó muchos años en asimilarlo”, en contraste con su reacción inmediata. Al escuchar el diagnóstico, sintió: “Fue como si me hubieran echado un balde de agua fría. Empecé a llorar como una loca, me tranquilicé y dije ‘adelante’”.

Esta etapa inicial dio paso a una aceptación progresiva y a un compromiso constante con la nueva realidad familiar.

La actriz relató que las dificultades la llevaron a buscar tratamiento psicológico y psiquiátrico, incluidas terapias y medicación:

“Yo terminé en psicólogo, psiquiatra, terapia, medicamentos también para mí, para tratar de controlar, de entender”.

González experimentó soledad y ausencia
González experimentó soledad y ausencia de apoyo social durante la asimilación del diagnóstico de autismo de su hijo Santiago (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

Enfrentó una falta de empatía tanto en contextos sociales como institucionales y asumió la defensa de su hijo en repetidas ocasiones, incluso en momentos de tensión. Resumió su vivencia:

No me reconocí. Un hijo te cambia tanto y sobre todo cuando es una persona más indefensa, más vulnerable. Te preocupas más”.

Transformación personal y aprendizaje

A pesar del temor inicial por el futuro, González optó por enfocarse en brindar a Santiago la mejor calidad de vida posible. Explicó que ha aprendido a dejar de lado el miedo y priorizar la entrega de herramientas de desarrollo y bienestar para su hijo.

Durante su conversación con Martha Figueroa e Ingrid Matz, González mostró cómo la maternidad, frente a desafíos inesperados, transforma las expectativas y se convierte en un ejercicio continuo de adaptación y fortaleza.

