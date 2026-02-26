Livia Brito reaparece tras semanas de haber sido vinculada a proceso en el caso de Ernesto Zepeda

Livia Brito es vinculada a proceso en 2026 por el delito de falsedad de declaraciones en el caso contra Ernesto Zepeda. (Cuartoscuro)

Livia Brito regresó al ojo del huracán la tarde del 6 de febrero, cuando se dio a conocer que el proceso legal que enfrenta con el fotógrafo Ernesto Zepeda había dado un giro inesperado.

A través de las redes oficiales de C4 Jiménez se informó que la actriz de melodramas había sido vinculada a proceso por falsedad de declaraciones.

“Vinculan a proceso a Livia Brito. Tras dos años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda y la abogada Ángela Frías la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo”, escribió en X.

El conflicto entre Livia Brito y el paparazzi Ernesto Zepeda inició en junio de 2020 por fotografías tomadas sin consentimiento. (Captutra de pantalla)

Livia Brito reaparece y asegura tener una enseñanza tras vinculación a proceso

Fue la tarde del 23 de febrero cuando la intérprete acudió a una audiencia como parte del conflicto legal que enfrenta con el paparazzi Ernesto Zepeda. A su salida, fue cuestionada por la prensa, a quienes les aseguró estar viviendo un “proceso muy desgastante”.

“Tiene que existir un límite entre la libertad de expresión y cuando comienza mi vida personal”, expresó Brito, quien acusó a Zepeda de agresión tras lo ocurrido en Cancún.

De acuerdo con la actriz, enfrentará el proceso conforme a derecho, aunque el juez otorgó dos meses para que la investigación complementaria, lo que significa que la defensa podrá recolectar pruebas para comprobar que la actriz no “cometió ninguna conducta irregular o ilícita”.

“Es el inicio del proceso, por eso fue tan breve la audiencia. Tenemos dos meses para trabajar y demostrar que no cometió ninguna conducta irregular”, señaló el abogado de Livia Brito.

La actriz asegura enfrentar un proceso legal desgastante tras ser acusada de mentir sobre la agresión al fotógrafo en Cancún. (RS)

¿Cuándo será la segunda audiencia de Livia Brito y Ernesto Zepeda?

De acuerdo con el representante legal de la actriz, se desconoce cuándo se realizará la segunda audiencia, pero por ahora solo queda esperar los dos meses para presentar nuevas pruebas.

“No hay audiencia próxima. Son dos meses que nos dan la oportunidad de trabajar para aclarar justamente los hechos”, explicó.

Por su parte, Livia Brito dejó claro que su inconformidad radica en los límites del trabajo periodístico y la invasión a la privacidad: “Yo respeto mucho el periodismo, respeto muchísimo que estén aquí en un interés consensuado”.

Y agregó: “Es un proceso muy desgastante, muy demandante, son muchos años de noticias, he llorado mucho, pero aquí estamos”.

La defensa de Livia Brito cuenta con dos meses para recolectar pruebas que respalden su versión y demuestren su inocencia. (Cuartoscuro)

Cronología del proceso legal entre Livia Brito y Ernesto Zepeda

Junio de 2020

Livia Brito, vacacionando en Cancún, es fotografiada sin consentimiento por Ernesto Zepeda. La actriz y su pareja lo confrontan y agreden, además destruyen su equipo fotográfico. Se inicia el conflicto legal, con debate público sobre privacidad y libertad de expresión en figuras públicas.

2020-2023

Ernesto Zepeda demanda a Livia Brito por agresión física y daño moral. La intérprete responde con una denuncia por invasión de privacidad, alegando lucro indebido con imágenes privadas. El paparazzi argumenta que las fotos fueron tomadas en un espacio público y como parte de su labor. En 2023, Ernesto Zepeda gana dos juicios; Livia Brito recibe sentencia que la obliga a indemnizarlo con más de un millón de pesos.

2024

El fotógrafo y su abogada denuncian a la actriz por falsedad de declaraciones, acusándola de negar ante la autoridad la agresión.

2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso y revisa el amparo solicitado por Livia Brito para revertir la sentencia. La actriz sostiene que el caso es clave para definir límites entre libertad de prensa y privacidad de figuras públicas. La Suprema Corte ratifica la obligación de Livia Brito de indemnizar a Zepeda.

2026

Un juez vincula a proceso a Livia Brito por falsedad de declaraciones, abriendo un nuevo frente judicial.