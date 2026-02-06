México

Vinculan a proceso a Livia Brito por falsedad de declaraciones en el caso de Ernesto Zepeda

La decisión judicial ocurre después de que el fotógrafo y la abogada Ángela Frías presentaron una acusación en la que aseguran que la artista negó haber cometido una agresión

Guardar
El proceso legal de Livia
El proceso legal de Livia Brito avanza tras una decisión judicial que permitió continuar la investigación por falsedad de declaraciones. (Cuartoscuro)

El proceso legal que enfrenta Livia Brito con el fotógrafo Ernesto Zepeda experimentó un giro inesperado tras una decisión judicial.

De acuerdo con información del C4 Jiménez, un magistrado determinó que existen elementos suficientes para que la investigación por falsedad de declaraciones continúe en contra de la actriz, lo que implica su vinculación formal a proceso.

“Vinculan a proceso a Livia Brito. Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda y la abogada Ángela Frías la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo”, se lee en X.

Un magistrado determinó que existen
Un magistrado determinó que existen pruebas suficientes para que la investigación contra Livia Brito por mentir en sus declaraciones prosiga formalmente. (Captutra de pantalla)

Cabe recordar que la controversia surgió luego de que Ernesto Zepeda y su abogada Ángela Frías presentaran una denuncia en 2024 debido a que la actriz mintió al declarar ante la autoridad que nunca agredió físicamente al paparazzi.

La indemnización que Livia Brito pagó a Ernesto Zepeda

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Livia Brito debía pagar una indemnización por daño moral al fotógrafo Ernesto Zepeda tras el proceso legal que comenzó desde 2020.

La decisión surgió semanas después de que la intérprete diera a conocer que la SCJN había admitido un amparo en revisión contra la sentencia que la obligaba a indemnizar al paparazzi.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el juicio de amparo que promoví para proteger mi derecho a la privacidad y a la propia imagen”, expresó a través de un video difundido en sus redes sociales.

La actriz cubana Livia Brito
La actriz cubana Livia Brito negó ante autoridades toda agresión física hacia el fotógrafo, versión contradicha por Ernesto Zepeda y motivadora de la denuncia. (YouTube)

Desde entonces, no se había dado a conocer mayor información sobre el proceso legal de la actriz de origen cubano hasta su reciente vinculación a proceso por falsedad de declaraciones.

Cronología del conflicto entre Livia Brito y Ernesto Zepeda

  • 2020:

- Se produce un altercado en Cancún cuando Ernesto Zepeda fotografía a Livia Brito sin su consentimiento.

- La actriz denuncia invasión de privacidad, mientras que el paparazzi presenta una demanda por daño moral y lesiones.

- La cámara con que fue fotografiada Brito queda en resguardo de las autoridades y se inician procesos judiciales paralelos.

  • 2021–2023:

- El fotógrafo formaliza la demanda civil y en marzo de 2023, un juez dicta sentencia obligando a la actriz a pagar más de un millón de pesos como indemnización.

- Livia Brito impugna la sentencia y el caso escala a instancias superiores.

El conflicto legal inició en
El conflicto legal inició en 2020 cuando Livia Brito fue fotografiada en Cancún sin consentimiento y denunció invasión de privacidad, mientras que el fotógrafo la acusó por daño moral y lesiones. (Foto: Captura de pantalla Ventaneando/Instagram@liviabritopes)
  • 2024:

- La intérprete realiza declaraciones públicas sobre el impacto del conflicto y la falta de avance en su denuncia, además, publica un video donde expone su versión de los hechos.

- Por su parte, Zepeda desmiente las acusaciones y defiende su derecho a fotografiar figuras públicas en espacios abiertos.

- El fotógrafo logra dos fallos favorables y exige la devolución de su equipo fotográfico.

  • 2025:

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso para analizar los límites entre privacidad y libertad de prensa.

- El 25 de junio, la Corte confirma la sentencia original y ratifica la indemnización a favor de Zepeda.

Temas Relacionados

Livia BritoVinculación a ProcesoFalsedad de DeclaracionesSCJNErnesto ZepedaSuprema Corte de Justicia de la Naciónmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: Autopista Chamapa - Lechería presenta reducción de carriles

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: se vestían como trabajadores de limpia

Las autoridades identificaron que operan en una célula delictiva conformada por familiares

Detienen a cinco personas por

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de febrero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Intocable en la Plaza de Toros de la CDMX: precios oficiales, fechas y preventa de boletos

La banda del regional mexicano hará vibrar el icónico escenario capitalino el 16 de mayo, con un espectáculo que ya causa furor

Intocable en la Plaza de

Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

El sujeto fue capturado junto a 29 personas en cateos realizados en la capital del estado

Quién es “El Flaco”, líder
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a cinco personas por

Detienen a cinco personas por robo a casa habitación en CDMX: se vestían como trabajadores de limpia

Quién es “El Flaco”, líder de una célula de Los Salazar detenido en Querétaro

FGJCDMX desmantela punto de narcomenudeo operado por policías auxiliares

Secuestran en Salamanca a excandidato a presidente municipal por el PAN

Golpe al Cártel de Sinaloa: Marina detiene a 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

ENTRETENIMIENTO

Intocable en la Plaza de

Intocable en la Plaza de Toros de la CDMX: precios oficiales, fechas y preventa de boletos

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 6 de febrero

Toñita estalla contra Linet Puente por asegurar que busca llamar la atención al hablar de Carlos Rivera

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí

Gustavo Adolfo Infante explica por qué eliminó el audio donde Imelda Tuñón acusa a José Manuel Figueroa de presunto abuso sexual

DEPORTES

Johnny Consejo junto a Mansoor

Johnny Consejo junto a Mansoor y Mason Madden buscan humillar a Soberano Jr. y Los Hermanos Chávez

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

Checo Pérez asume el reto con Cadillac y advierte: “es un proyecto a largo plazo”

Así será el calendario de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

El Super Bowl supera a la Champions: más mexicanos han disputado la final de la NFL