Vinculan a proceso a Livia Brito por falsedad de declaraciones en el caso de Ernesto Zepeda

El proceso legal de Livia Brito avanza tras una decisión judicial que permitió continuar la investigación por falsedad de declaraciones. (Cuartoscuro)

El proceso legal que enfrenta Livia Brito con el fotógrafo Ernesto Zepeda experimentó un giro inesperado tras una decisión judicial.

De acuerdo con información del C4 Jiménez, un magistrado determinó que existen elementos suficientes para que la investigación por falsedad de declaraciones continúe en contra de la actriz, lo que implica su vinculación formal a proceso.

“Vinculan a proceso a Livia Brito. Tras 2 años, un magistrado ordenó procesarla por el delito de Falsedad de Declaraciones. Desde 2024 el paparazzi Zepeda y la abogada Ángela Frías la denunciaron, luego de que mintió ante la autoridad, negando agredir al fotógrafo”, se lee en X.

Cabe recordar que la controversia surgió luego de que Ernesto Zepeda y su abogada Ángela Frías presentaran una denuncia en 2024 debido a que la actriz mintió al declarar ante la autoridad que nunca agredió físicamente al paparazzi.

La indemnización que Livia Brito pagó a Ernesto Zepeda

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que la Livia Brito debía pagar una indemnización por daño moral al fotógrafo Ernesto Zepeda tras el proceso legal que comenzó desde 2020.

La decisión surgió semanas después de que la intérprete diera a conocer que la SCJN había admitido un amparo en revisión contra la sentencia que la obligaba a indemnizar al paparazzi.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el juicio de amparo que promoví para proteger mi derecho a la privacidad y a la propia imagen”, expresó a través de un video difundido en sus redes sociales.

Desde entonces, no se había dado a conocer mayor información sobre el proceso legal de la actriz de origen cubano hasta su reciente vinculación a proceso por falsedad de declaraciones.

Cronología del conflicto entre Livia Brito y Ernesto Zepeda

2020:

- Se produce un altercado en Cancún cuando Ernesto Zepeda fotografía a Livia Brito sin su consentimiento.

- La actriz denuncia invasión de privacidad, mientras que el paparazzi presenta una demanda por daño moral y lesiones.

- La cámara con que fue fotografiada Brito queda en resguardo de las autoridades y se inician procesos judiciales paralelos.

2021–2023:

- El fotógrafo formaliza la demanda civil y en marzo de 2023, un juez dicta sentencia obligando a la actriz a pagar más de un millón de pesos como indemnización.

- Livia Brito impugna la sentencia y el caso escala a instancias superiores.

2024:

- La intérprete realiza declaraciones públicas sobre el impacto del conflicto y la falta de avance en su denuncia, además, publica un video donde expone su versión de los hechos.

- Por su parte, Zepeda desmiente las acusaciones y defiende su derecho a fotografiar figuras públicas en espacios abiertos.

- El fotógrafo logra dos fallos favorables y exige la devolución de su equipo fotográfico.

2025:

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae el caso para analizar los límites entre privacidad y libertad de prensa.

- El 25 de junio, la Corte confirma la sentencia original y ratifica la indemnización a favor de Zepeda.