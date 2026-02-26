La CFE reporta máximos históricos en ingresos y utilidad neta

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró el cuarto trimestre de 2025 con una utilidad neta récord de 139 mil 033 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cerró el cuarto trimestre de 2025 con una utilidad neta récord de 139 mil 033 millones de pesos, según los resultados financieros difundidos por el Gobierno de México, la Secretaría de Energía y este propio organismo.

Este desempeño representa el mejor resultado para la empresa en los últimos años, impulsado por el crecimiento en ventas y una sólida gestión operativa.

Sólido crecimiento en ingresos y ventas de energía

Durante 2025, los ingresos totales de la CFE alcanzaron los 679 mil 463 millones de pesos, lo que reflejó un incremento anual de 1.8% y una tasa promedio anual de crecimiento de 3.1% desde 2018.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, la venta de energía representó el 76.9% de los ingresos totales y creció 2.3% respecto al año anterior.

El consumo doméstico fue el principal motor del aumento, con un alza de 7.2%, seguido por los sectores de servicios (4.3%) y comercial (3.8%).

Esta tendencia se explica por una base de usuarios amplia y diversificada, lo que permitió a la CFE mantener ingresos estables y responder a las necesidades energéticas del país.

El EBITDA (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de la empresa alcanzó los 208 mil 419 millones de pesos, con un margen de 30.7%, nivel comparable al de compañías eléctricas internacionales.

Los resultados muestran que la CFE logró absorber el impacto de un aumento de 34.5% en el precio internacional del gas natural, riesgo que fue modulado a través de estrategias de cobertura financiera.

Mejoras en la solvencia y reducción de deuda

La CFE también reportó avances en el fortalecimiento de su situación financiera. Según la información oficial, los principales indicadores al cierre de 2025 incluyen:

Crecimiento de 2.8% en el activo total

Disminución de 4.2% en el pasivo total

Relación activo/pasivo de 1.4 veces

Reducción de 36% en la deuda de corto plazo, lo que alivia la presión sobre la liquidez

Descenso de 5% en el nivel de apalancamiento financiero

La CFE atribuye estos resultados a una disciplina financiera estricta, que le ha permitido generar recursos suficientes para cumplir sus obligaciones y sostener la estabilidad operativa.

Perspectivas y rol estratégico de la CFE

El informe de la Secretaría de Energía y la CFE señala que este desempeño financiero contribuye a consolidar a la empresa como una compañía pública estratégica para el desarrollo nacional.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo ha subrayado la importancia de la CFE en la garantía de la seguridad energética y el impulso al crecimiento económico de México.

La empresa reafirma su compromiso de mantener una estructura de capital sólida, generar flujos positivos y asegurar el abastecimiento eléctrico en todo el país, en línea con las políticas del Gobierno de México.