La CFE supervisa infraestructura eléctrica del Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026

El evento reunió a especialistas que buscan asegurar energía continua ante el próximo campeonato futbolístico. FOTO: CFE

Autoridades federales y capitalinas culminaron una gira de trabajo con una visita técnica al Estadio Ciudad de México para supervisar la infraestructura eléctrica prevista para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La revisión, encabezada por la Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, tuvo como principal propósito garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico durante el torneo para residentes y visitantes.

Durante el recorrido, se verificó el estado operativo de circuitos subterráneos principales y de emergencia, un segundo circuito aéreo de respaldo, el seccionador y la subestación eléctrica, todos integrados en el plan de fortalecimiento supervisado por el Grupo de Seguimiento al Mundial 2026 bajo la Secretaría de Energía.

Estas acciones buscan asegurar la capacidad de respuesta y la seguridad operativa ante una posible alta demanda energética en el evento.

La Directora General de la CFE subrayó la rapidez y calidad de los trabajos ejecutados por el personal, y puntualizó que las obras favorecerán no solo a los organizadores, sino también a los usuarios doméstico, comercial e industrial de la zona.

El recorrido también sirvió para dar seguimiento a labores de mantenimiento predictivo y preventivo, así como a procesos de inspección y verificación recientemente ejecutados.

Una supervisión eléctrica prepara al estadio para el Mundial 2026

Equipos de expertos verificaron cada sistema para evitar interrupciones y garantizar tranquilidad en el torneo. FOTO: CFE

La visita al Estadio Ciudad de México representa la última etapa tras inspecciones realizadas en Jalisco, Nuevo León y la capital mexicana, reafirmando el compromiso de trabajo coordinado interinstitucional para garantizar la confiabilidad eléctrica durante todos los partidos del Mundial 2026.

En la gira participaron también la Directora General de ICA, Guadalupe Phillips Margain; el Director de Operación de la CFE, Javier Maldonado Ramos; el Director de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, Juan Francisco Cuevas Villagómez; el Director de Distribución, Gustavo García Huirache; la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, y la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero.