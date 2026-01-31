México

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

La presidenta instruyó al titular de la SRE a establecer comunicación con el funcionario estadounidense tras el anuncio de imposición de aranceles a países que apoyen a Cuba

Guardar
| Secretaría de Relaciones Exteriores
| Secretaría de Relaciones Exteriores

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, sostuvieron una llamada este viernes 30 de enero en la que reiteraron su colaboración en materia de seguridad.

Se trata de la tercera llamada en el año que los funcionarios mantienen respecto a los desafíos en la materia que enfrentan ambas naciones.

De acuerdo con la SRE, ambas dependencias reiteraron su disposición “para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común”.

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU detalló que durante la reunión se habló del avance de las "prioridades compartidas" y la seguridad regional.

Sheinbaum instruyó a la SRE a hablar sobre aranceles a países que apoyen a Cuba

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se estrechan la mano mientras asisten a una conferencia de prensa en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México, México, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Henry Romero TPX

Cabe señalar que esta conversación se llevó a cabo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia de prensa matutina que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores contactar al Departamento de Estado de EEUU para conocer los alcances del nuevo decreto arancelario anunciado este jueves por Donald Trump.

Dicha medida incluye aranceles a países que apoyen con petróleo a Cuba, por lo que la mandataria federal destacó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) continúa con sus envíos al realizarse como parte de la ayuda humanitaria que brinda su gobierno al país caribeño.

“He instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado para conocer los alcances del decreto de ayer y hacer saber que hay que impedir una crisis humanitaria del pueblo cubano”, señaló la mañana de este viernes.

Sheinbaum también precisó que México buscará alternativas para continuar ayudando de manera humanitaria al gobierno cubano.

Sheinbaum le pidió al canciller
Sheinbaum le pidió al canciller contactar al Departamento de Estado de EEUU. | Presidencia

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Marco RubioJuan Ramón de la FuenteSeguridadEEUULlamada telefónicaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

El tradicional evento en el Estado de México coincidirá con el periodo vacacional de Semana Santa y contará con la presentación de artistas reconocidos de diversos géneros musicales

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

Las circunstancias del plantel y la ausencia de minutos habrían llevado a la directiva a buscar un nuevo destino para el extremo

Pumas finalmente le encuentra lugar

Previsión del clima en Culiacán Rosales para antes de salir de casa este 31 de enero

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Previsión del clima en Culiacán

Ciudad de México: la predicción del tiempo para este 31 de enero

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Ciudad de México: la predicción

Las últimas previsiones para Santiago Ixcuintla: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Las últimas previsiones para Santiago
MÁS NOTICIAS

NARCO

Embajador de EEUU celebra detención

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

García Harfuch anuncia captura de 11 criminales ligados a asesinatos en el Estado de México

“Para la cocina soy bueno”: la posición clave de “El Palillo”, el operador del Mayito Flaco recién detenido

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

Pumas finalmente le encuentra lugar

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América