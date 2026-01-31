Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

| Secretaría de Relaciones Exteriores

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, sostuvieron una llamada este viernes 30 de enero en la que reiteraron su colaboración en materia de seguridad.

Se trata de la tercera llamada en el año que los funcionarios mantienen respecto a los desafíos en la materia que enfrentan ambas naciones.

De acuerdo con la SRE, ambas dependencias reiteraron su disposición “para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común”.

Por su parte, el Departamento de Estado de EEUU detalló que durante la reunión se habló del avance de las "prioridades compartidas" y la seguridad regional.

Sheinbaum instruyó a la SRE a hablar sobre aranceles a países que apoyen a Cuba

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se estrechan la mano mientras asisten a una conferencia de prensa en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México, México, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Henry Romero TPX

Cabe señalar que esta conversación se llevó a cabo luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó durante su conferencia de prensa matutina que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores contactar al Departamento de Estado de EEUU para conocer los alcances del nuevo decreto arancelario anunciado este jueves por Donald Trump.

Dicha medida incluye aranceles a países que apoyen con petróleo a Cuba, por lo que la mandataria federal destacó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) continúa con sus envíos al realizarse como parte de la ayuda humanitaria que brinda su gobierno al país caribeño.

“He instruido al Secretario de Relaciones Exteriores para que establezca comunicación inmediata con el Departamento de Estado para conocer los alcances del decreto de ayer y hacer saber que hay que impedir una crisis humanitaria del pueblo cubano”, señaló la mañana de este viernes.

Sheinbaum también precisó que México buscará alternativas para continuar ayudando de manera humanitaria al gobierno cubano.

Sheinbaum le pidió al canciller contactar al Departamento de Estado de EEUU. | Presidencia

*Información en desarrollo...