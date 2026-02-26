México

Esta es la razón por la que se generó una nueva alerta en el CCH Sur este 26 de febrero de 2026

El plantel de la UNAM sufrió un ataque contra un alumno y un trabajador hace meses

FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
Meses después del asesinato de un estudiante de CCH Sur, el plantel de la UNAM instaló torniquetes de acceso; sin embargo, se difundió nuevamente una amenaza violenta el 26 de febrero.

Ante la circulación del mensaje violento, el CCH Sur comenzó un protocolo de seguridad en el plantel sin que se requiriera el desalojo del mismo.

La dirección del plantel reportó que, como parte de estas medidas, se realizó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

En el comunicado, la Dirección del Plantel Sur detalló que se reforzaron las medidas de seguridad en los accesos y se establecieron recorridos dentro de las instalaciones por parte del personal de vigilancia y de las Brigadas Universitarias.

Además, la institución cuenta con el apoyo del personal de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria.

Las autoridades del CCH Sur informaron que luego de la amenaza que alarmó a la comunidad estudiantil, se tomaron medidas preventivas de inmediato. (Facebook)

Operativo en CCH Sur

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo en inmediaciones del plantel, además de que ya están investigando el origen de la amenaza.

“Personal de la SSC acudió a un plantel educativo de educación media superior (...) debido a que un usuario publicó una imagen en una red social con una supuesta amenaza”, informó.

La SSC también anunció que se reforzó la presencia policial al exterior del inmueble para garantizar la seguridad de las y los estudiantes.

El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur se ubica en Boulevard Cataratas y la calle Llanura, en la colonia JardinesDelPedregal de SanÁngel, en la Alcaldia Coyoacán.

Qué decían los mensajes amenazantes en CCH Sur

El mensaje se publicó en un grupo estudiantil del CCH Sur en Facebook y contenía una foto de armas, así como un papel proveniente de la cuenta Manilo Nilo.

“Agarré las armas para mi perfecta retribució. Que el rojo pinte el suelo, el cielo y el infierno, ahora rabia es mi emoción. Sangre ardiente”

Los mensajes violentos fueron publicados en grupos estudiantiles de Facebook de la UNAM (Especial/FB/No me quiero morir en CCH Sur)

De igual forma, se viralizó una grabación de voz donde un joven aseguraba que cometería un ataque masivo.

“Se viene retribución en el CCH Sur, van a hacer pagar por sus pecados esas foids, las voy a masacrar a todas, hijas de p...ta”

Cabe señalar que la palabra foid es una forma despectiva de referirse a mujeres dentro de la comunidad incel, quienes mantienen un discurso radical y calificado como misógino.

En el mismo grupo, otro joven publicó fotos de supuestas armas y escribió “No empieces sin mí”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Cabe señalar que la Policía Cibernética ya investiga las cuentas desde donde se difundieron ambos mensajes.

“La Policía Cibernética ya realiza el análisis de la imagen y de la cuenta en la red social, además se trabaja en coordinación con la SS, así como con las autoridades del plantel para evaluar los riesgos reales”, se pudo leer.

