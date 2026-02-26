El Chavo del 8 llega a la cajita feliz con algo más valioso que un juguete

Los queridos personajes de El Chavo del 8 se unen para fomentar el amor por la lectura entre niños y jóvenes con una edición especial. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

La vecindad más famosa de la televisión vuelve al centro de la conversación con el anuncio de una edición especial de la Cajita Feliz inspirada en El Chavo del 8.

La propuesta sustituye los juguetes tradicionales por libros de cuentos y actividades, protagonizados por las versiones animadas de personajes como El Chavo, La Chilindrina y Don Ramón. El objetivo es claro: fomentar la lectura y el entretenimiento familiar a partir de historias que marcaron a varias generaciones.

Un lanzamiento con carga simbólica

El anuncio coincide con el mes del cumpleaños de Roberto Gómez Bolaños, creador del universo de la vecindad. El momento elegido refuerza el valor emocional de la iniciativa y conecta la memoria colectiva con una experiencia pensada para compartirse entre niñas, niños y adultos que crecieron con la serie.

La propuesta sustituye los juguetes tradicionales por libros de cuentos y actividades. (Chespirito / Instagram)

¿Qué incluye la Cajita Feliz del Chavo?

La colección contempla cinco libros de tapa dura —con historias y dinámicas lúdicas— diseñados para leerse en familia.

En el comunicado oficial se destaca el espíritu del proyecto: “Un personaje que marcó nuestra infancia, que nos hizo reír ‘sin querer queriendo’ y que unió generaciones, hoy llega en una colección pensada para compartir en familia”.

La intención es transformar la experiencia de la Cajita Feliz en un momento de lectura compartida: “Porque las mejores historias no solo se leen… se comparten”.

Alcance regional y antecedente editorial

La iniciativa se suma a un programa editorial que, de acuerdo con la misma comunicación, ha entregado más de 25 millones de ejemplares en América Latina desde 2013, acercando la lectura a millones de hogares.

Los libros estarán disponibles desde esta semana en distintos países de la región, con excepción de Brasil, Puerto Rico y el Caribe.

Roberto Gómez Fernández y sus hermanas mantienen vivo el legado de Chespirito. (Infobae México)

Precio y disponibilidad

Aunque no se ha confirmado una fecha exacta ni un costo adicional, se prevé que el precio de la Cajita Feliz permanezca dentro de su rango habitual, estimado entre 100 y 150 pesos. Los detalles finales se darán a conocer en los canales oficiales de McDonald’s.

Más que una promoción, la llegada de El Chavo del 8 a la Cajita Feliz consolida un puente entre el pasado y el presente, llevando las historias de la vecindad a nuevas generaciones a través de la lectura y la convivencia familiar.

A más de tres décadas del final del programa televisivo de Roberto Gómez Bolaños, su impacto en la cultura popular persiste, dando vigencia a un estilo de comedia atemporal y universal.