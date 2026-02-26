Edoméx declara a la pirotecnia tradicional como Patrimonio Cultural Inmaterial en Congreso local

La nueva medida incluye acciones coordinadas entre autoridades y ayuntamientos para salvaguardar la práctica, fomentar la transmisión generacional y fortalecer la seguridad en los procesos vinculados con el oficio pirotécnico. Foto: (Congreso del Estado de México)

El Congreso del Estado de México declaró oficialmente la técnica artesanal de la pirotecnia como Patrimonio Cultural Inmaterial, reconociendo su valor histórico, artístico, social, económico y simbólico, así como su papel como manifestación representativa de la identidad cultural del pueblo.

La iniciativa fue presentada por la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule y aprobada por el pleno, destacando la importancia de salvaguardar y promover esta tradición ancestral.

Con esta declaratoria, se establece que la pirotecnia artesanal es de interés público y social, y se instruye a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, en coordinación con los ayuntamientos de municipios pirotécnicos —Tultepec, Almoloya de Juárez, Zumpango, Nextlalpan, Axapusco, Otumba, Tlalmanalco, Amecameca y Ecatzingo— y con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, para implementar acciones de conservación, promoción, patrocinio y salvaguardia de esta actividad.

La pirotecnia artesanal queda protegida como interés público y social en el Estado de México. Foto: (Congreso del Estado de México)

La iniciativa establece, además, la creación de un registro estatal de comunidades artesanas pirotécnicas, el cual deberá inscribirse en el Registro Estatal de Patrimonio Cultural en un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto. Este registro permitirá identificar, proteger y apoyar a los artesanos y sus familias, fortaleciendo la continuidad del oficio.

La diputada Ballesteros Lule recordó que la pirotecnia mexicana constituye el sustento directo de más de 40 mil familias en la entidad, y que su relevancia trasciende el ámbito económico, al tratarse de un patrimonio vivo en constante recreación y transmisión.

Subrayó que, aunque en 2022 la LXI Legislatura había declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial a los Toritos y la Castillería Pirotécnica Mexiquense, esa declaratoria fue parcial y no incluía otras expresiones como la cohetería, la juguetería y los espectáculos piromusicales.

La legisladora enfatizó que el oficio enfrenta desafíos importantes, recordando la explosión ocurrida el 20 de diciembre de 2016 en el Mercado de San Pablito, en Tultepec, que dejó 42 personas fallecidas y evidenció la necesidad de fortalecer políticas públicas en gestión de riesgos, capacitación técnica y apoyo institucional. Desde entonces, se ha impulsado la profesionalización del sector y la implementación de regulaciones más estrictas para garantizar la seguridad.

Las autoridades del Estado de México implementan acciones para salvaguardar la tradición pirotécnica. Foto: (iStock)

Con la nueva declaratoria, se podrán diseñar políticas de promoción cultural, turismo sustentable, educación, capacitación y seguridad, asegurando que la tradición pirotécnica se conserve y se transmita a las futuras generaciones.

Durante la sesión del Congreso, la diputada agradeció la presencia de autoridades como Luis Jeyele Miranda Muciño, director general de Calidad y Servicios Turísticos de la Secretaría de Cultura y Turismo estatal; Emmanuel Reyes Urbán, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia; y representantes del gremio pirotécnico, incluidos Gabriel Hernández Martínez, presidente de la Unión de Pirotécnicos de La Saucera, y Elizabeth Mancera Melo, presidenta del Mercado de Cohetes de San Pablito. También participaron maestras y maestros de los municipios de Zumpango, Almoloya de Juárez, Ecatepec, Axapusco y San Martín de las Pirámides.

Al cierre del evento, se entregaron reconocimientos a fundadores y participantes de la Primera Feria de la Pirotecnia de Tultepec, celebrada en 1989, reafirmando el compromiso de preservar esta tradición que forma parte del corazón cultural del Estado de México.