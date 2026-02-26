México

Centro de Capacitación Cinematográfica Chapultepec abre su primera convocatoria 2026: cursos, requisitos y día de registro

Para el periodo marzo-julio 2026, el CCC Chapultepec ofrece siete cursos y dos diplomados en distintas áreas de la cinematografía

El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) abre la primera convocatoria del CCC Chapultepec para ingresar a los diplomados, cursos y talleres en cinematografía, que dan inicio en el mes de marzo.

Como un espacio público de formación artística y profesional, el CCC Chapultepec se consolida por su modelo académico que integra artes, ciencias y oficios del cine al promover el acceso a la educación cinematográfica especializada.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de México, destacó que esta apertura consolida ”una política integral que articula formación, producción y exhibición. El CCC Chapultepec fortalece la profesionalización del sector audiovisual para que más talento mexicano encuentre condiciones reales de desarrollo”.

A continuación, te explicamos qué es el CCC Chapultepec, quiénes pueden ingresar, cuál es su oferta académica y cuándo inicia el registro.

¿Qué es el CCC Chapultepec?

El CCC Chapultepec es una extensión académica del Centro de Capacitación Cinematográfica, creada como parte del proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura. Su objetivo es ampliar el acceso a la formación cinematográfica mediante programas de educación continua, enfocados en los oficios y disciplinas del cine, con un enfoque público, inclusivo y profesional.

Este espacio busca fortalecer el desarrollo de nuevas generaciones de creadores audiovisuales, ofreciendo capacitación especializada en áreas clave de la producción cinematográfica.

¿Quiénes pueden ingresar?

La convocatoria está dirigida a personas mayores de edad interesadas en estudiar cine o fortalecer sus conocimientos audiovisuales. Los aspirantes deben contar con interés en el trabajo creativo y técnico, así como disponibilidad de tiempo para cursar programas presenciales.

Algunos cursos y diplomados requieren conocimientos previos o experiencia básica, por lo que cada programa establece requisitos específicos que deben cumplirse durante el proceso de selección.

¿Cuál es la oferta académica?

La oferta académica del CCC Chapultepec para 2026 incluye siete cursos y dos diplomados presenciales, orientados a distintos niveles de formación. Entre las áreas que se imparten destacan:

  • Lenguaje cinematográfico
  • Asistencia de cámara
  • Iluminación
  • Producción
  • Continuidad y script
  • Diseño sonoro
  • Gradación de color, desde nivel introductorio hasta avanzado

Los programas tienen cupo limitado y se desarrollarán entre marzo y julio de 2026, con horarios y duración específicos para cada curso o diplomado.

¿Cuándo inicia el registro?

El registro para la convocatoria académica 2026 del CCC Chapultepec inicia el 2 de marzo de 2026 a partir de las 10:00 horas. El proceso contempla varias etapas, entre ellas:

  • Registro en línea
  • Notificación de selección por correo electrónico
  • Entrega digital y presencial de documentos
  • Inicio de clases de acuerdo con el calendario de cada programa

Las autoridades recomiendan revisar con atención las bases de la convocatoria y cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos para asegurar la participación.

