Alerta en CCH Sur por amenaza de ataque con arma, autoridades del plantel denuncian hecho ante la FGJCDMX

Rápidamente acudieron elementos policiales a las instalaciones del Plantel, sin embargo, no se reporta ningún peligro y las actividades continúan

CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial
CIUDAD DE MÉXICO 23SEPTIEMBRE2025.- Memorial de flores y listones a las afueras del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, luego de que el pasado lunes un estudiante muriera y un trabajador resultará herido, tras el ataque por un tercer alumno dentro de las instalaciones. FOTO:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La amenaza de un ataque armado de un supuesto estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, despertó alertas en la comunidad estudiantil y las autoridades capitalinas.

Policías capitalinos acudieron al Plantel luego de que se viralizara una publicación en redes sociales de “Manilo Nilo”, presuntamente un estudiante del Plantel donde amenazaba de un ataque con arma.

“La retribución viene pronto” se leía en el pie de foto que publicó en un grupo en Facebook, donde se veía un arma de fuego, un cuchillo y otros materiales amenazantes.

Luego de que se avisara a autoridades, no se encontró ningún riesgo en el Plantel y las actividades continúan con normalidad.

Autoridades del plantel descartan peligro

En un comunicado, las autoridades del CCH Sur informaron que luego de la amenaza que alarmó a la comunidad estudiantil, se tomaron medidas preventivas de inmediato.

Se dio a conocer que debido a la amenaza surgida, se realizó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de este hecho, con el fin de salvaguardar la integridad del alumnado.

Detallaron que se iniciaron recorridos al interior del plantel por parte del personal de vigilancia y las Brigada Universitarias, y que el equipo de seguridad de la UNAM se encuentra al pendiente.

También se destacó el apoyo del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Antecedentes de ataques con arma en CCH Sur: caso Lex Ashton

El plantel de la UNAM ubicado en la zona Sur de la Ciudad, recientemente vivió un escenario de violencia que marcó a su comunidad estudiantil.

Se trata del caso de Lex Ashton, un joven de 16 años que en septiembre de 2025 atacó con un arma blanca a un compañero del plantel y a un empleado administrativo.

Sobre Lex Ashton se sabía que tenía una participación muy activa en grupos de Facebook donde compartía mensajes de odio y violencia.

Luego de estos hechos, el la UNAM tomó medidas preventivas sobre el cuidado de la salud mental de los alumnos y personal administrativo, así como reforzó las acciones preventivas de seguridad con el fin de mantener a salvo a la comunidad.

