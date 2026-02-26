Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

"El Mencho" fue localizado en una residencia de cabañas en Tapalpa, Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de los hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado de Guanajuato, las autoridades informaron que fueron detenidas 48 personas.

El Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) detalló que las aprehensiones se realizaron en diversos municipios de la entidad, lo cual procedió tras la integración de las carpetas de investigación por la Fiscalía de Guanajuato para su judicialización.

Los acusan de terrorismo y otros delitos

Las autoridades informaron que de las 48 personas detenidas un total de 18 quedaron en libertad bajo las reservas de ley, esto debido a que hasta el momento no se reunieron los elementos suficientes para formular imputación en su contra, lo que no impide que se continúe con las líneas de investigación.

De los 30 restantes, 20 personas ya fueron judicializadas, de las cuales se cuenta con 2 autos de vinculación a proceso en contra de 4 personas por la probable comisión del delito de terrorismo como coautores.

(FB/Noticieros en Línea)

Además, se judicializaron seis carpetas de investigación en contra de 10 personas por su presunta responsabilidad en delitos de terrorismo, delincuencia organizada y delitos conexos, entre los que se encuentran cargos relacionados contra la salud y portación de arma de fuego.

Derivado de los hechos violentos, las autoridades lograron asegurar mil 46 objetos e indicios que se pusieron a disposición del Ministerio Público.

Entre esos elementos se encuentran armas de fuego de distintos calibres, cartuchos, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina y herramientas diversas utilizadas en los hechos investigados, los cuales fueron embalados y procesados bajo los protocolos legales y técnicos considerados aplicables.

La GIO destacó que las detenciones y aseguramientos derivan de labores de inteligencia, análisis criminal, vigilancia mediante sistemas de videovigilancia y coordinación interinstitucional, factores que permitieron la actuación de las corporaciones para restablecer el orden.

La población se vio sorprendida por bloqueos, evacuaciones y daños en comercios mientras las autoridades trataban de restablecer el orden en las calles. (FB/Noticieros en Línea)

Cabe señalar que el operativo donde se logró la detención de Nemesio Oseguera Cervantes desató una ola de violencia en al menos 20 estados, en los que se registraron narcobloqueos, quema de vehículos y comercios, incluso algunos enfrentamientos.

El estado de Guanajuato fue uno de los más afectados junto a Jalisco, los cuales presentaron diversos incendios y bloqueos.

La entidad gobernada por Libia Denisse García Muñoz Ledo presentó hechos violentos en al menos 23 municipios, entre ellos León, Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, Purísima del Rincón, Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Salamanca, Pénjamo, Abasolo, Yuriria, Acámbaro, entre otros.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llevaron a cabo un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, luego de que ubicaron al hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de “El Mencho” en una zona de cabañas.

La mujer se reuniría con Oseguera Cervantes, por lo que se planeó una operación táctica para lograr la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien resultó gravemente herido y murió cuando era trasladado vía aérea a un hospital.