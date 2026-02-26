México

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

Las autoridades informaron que 48 personas fueron capturadas tras los narcobloqueos y quema de comercios registrados

Guardar
"El Mencho" fue localizado en
"El Mencho" fue localizado en una residencia de cabañas en Tapalpa, Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luego de los hechos violentos registrados el domingo 22 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en el estado de Guanajuato, las autoridades informaron que fueron detenidas 48 personas.

El Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) detalló que las aprehensiones se realizaron en diversos municipios de la entidad, lo cual procedió tras la integración de las carpetas de investigación por la Fiscalía de Guanajuato para su judicialización.

Los acusan de terrorismo y otros delitos

Las autoridades informaron que de las 48 personas detenidas un total de 18 quedaron en libertad bajo las reservas de ley, esto debido a que hasta el momento no se reunieron los elementos suficientes para formular imputación en su contra, lo que no impide que se continúe con las líneas de investigación.

De los 30 restantes, 20 personas ya fueron judicializadas, de las cuales se cuenta con 2 autos de vinculación a proceso en contra de 4 personas por la probable comisión del delito de terrorismo como coautores.

(FB/Noticieros en Línea)
(FB/Noticieros en Línea)

Además, se judicializaron seis carpetas de investigación en contra de 10 personas por su presunta responsabilidad en delitos de terrorismo, delincuencia organizada y delitos conexos, entre los que se encuentran cargos relacionados contra la salud y portación de arma de fuego.

Derivado de los hechos violentos, las autoridades lograron asegurar mil 46 objetos e indicios que se pusieron a disposición del Ministerio Público.

Entre esos elementos se encuentran armas de fuego de distintos calibres, cartuchos, vehículos, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, diversos tipos de droga, bidones con gasolina y herramientas diversas utilizadas en los hechos investigados, los cuales fueron embalados y procesados bajo los protocolos legales y técnicos considerados aplicables.

La GIO destacó que las detenciones y aseguramientos derivan de labores de inteligencia, análisis criminal, vigilancia mediante sistemas de videovigilancia y coordinación interinstitucional, factores que permitieron la actuación de las corporaciones para restablecer el orden.

La población se vio sorprendida
La población se vio sorprendida por bloqueos, evacuaciones y daños en comercios mientras las autoridades trataban de restablecer el orden en las calles. (FB/Noticieros en Línea)

Cabe señalar que el operativo donde se logró la detención de Nemesio Oseguera Cervantes desató una ola de violencia en al menos 20 estados, en los que se registraron narcobloqueos, quema de vehículos y comercios, incluso algunos enfrentamientos.

El estado de Guanajuato fue uno de los más afectados junto a Jalisco, los cuales presentaron diversos incendios y bloqueos.

La entidad gobernada por Libia Denisse García Muñoz Ledo presentó hechos violentos en al menos 23 municipios, entre ellos León, Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, Purísima del Rincón, Ocampo, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Salamanca, Pénjamo, Abasolo, Yuriria, Acámbaro, entre otros.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llevaron a cabo un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, luego de que ubicaron al hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de “El Mencho” en una zona de cabañas.

La mujer se reuniría con Oseguera Cervantes, por lo que se planeó una operación táctica para lograr la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien resultó gravemente herido y murió cuando era trasladado vía aérea a un hospital.

Temas Relacionados

Nemesio Oseguera CervantesEl MenchoCJNGNarcobloqueosGuanajuatoTerrorismoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

El hijo mayor de Pepe Aguilar reveló que ha estado recibiendo de manera anónima mensajes intimidatorios que ponen en riesgo su estabilidad

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de

Realza la mirada: los colores de sombras que favorecen a los ojos marrones

Desde tonos morados hasta destellos dorados, existe una variedad de sombras que pueden transformar completamente la expresión de quienes quieren cambiar de look sin perder naturalidad

Realza la mirada: los colores

Banco de piel del INR ha beneficiado a cientos de personas con quemaduras graves: donación cadavérica, el reto pendiente

Desde 2009 se han procurado más de 600 mil centímetros cuadrados de piel para trasplante

Banco de piel del INR

¿Cómo saber si necesitas más magnesio en tu dieta?

Una cantidad insuficiente de este nutriente puede dejar huellas en el cuerpo y en el ánimo, afectando desde la energía hasta el corazón

¿Cómo saber si necesitas más

Senado aprueba reforma que busca ampliar derechos laborales de trabajadores del arte, esto es lo que proponen

Senadores proponen incluir en el catálogo a artistas como fotógrafos, actores de doblaje y directores

Senado aprueba reforma que busca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Él es “El Chorro”, yerno

Él es “El Chorro”, yerno y posible sucesor de El Mencho como líder del CJNG, en opinión de EEUU

Así rescató la Marina a turistas y trabajadores despojados de sus autos durante bloqueos en Nayarit

Salió de misa y vio a sus hijos jugar por última vez: Angélica Hernández fue la mujer embarazada que perdió la vida como “daño colateral” tras operativo contra “El Mencho”

EEUU declara oficialmente muerto a “El Mencho”, uno de los mayores traficantes de fentanilo

Detienen a sujeto con explosivos para lanzar desde dron y otros ilícitos en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Rauw Alejandro niega haber escrito

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

Concierto Demon Slayer: así fue el evento sinfónico en el Auditorio Nacional del popular manga japonés

¿Boda en puerta? Novio de Andrea Legarreta revela sus planes a futuro con la popular conductora

Tecate Emblema 2026: precios de los abonos por fase para el festival pop alternativo en CDMX

Pati Chapoy se lanza contra Cazzu en defensa de Christian Nodal: “Quédate callada y recibe la lana que te da”

DEPORTES

El objetivo de Brandon Moreno

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho

Chito Vera honra a Chucho Benítez con la camiseta del América previo a su combate en UFC México 2026

Este es el importante jugador que podría salir de Pumas tras recibir una oferta millonaria desde Brasil