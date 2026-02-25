Sheinbaum explica la razón por la que no se mostraron imágenes del operativo donde asesinaron El Mencho

La presidenta Sheinbaum dio a conocer la razón por la que no se han mostrado más imágenes del operativo. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este miércoles, en su conferencia de prensa matutina, que hay imágenes del enfrentamiento que tuvieron elementos del Ejército y la Marina con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo, en el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que se tienen que resguardar por seguridad de los elementos que participaron.

“En las reuniones que usted ha tenido con el Gabinete de Seguridad, se puede conocer, no hemos visto imágenes de cómo fue el enfrentamiento, y ¿Se puede conocer el motivo exacto de cómo fue el fallecimiento de Nemesio Oseguera?“, cuestionó una periodista a Sheinbaum.

Ante esto, la mandataria federal dijo que “lo platicó aquí el General Secretario, el lunes que estuvieron aquí, lo que se puede decir de lo que ocurrió durante el operativo, incluso mostró imágenes de un helicóptero que recibió impactos”, dijo la presidenta.

La reportera insistió en que si no se podrían ver más imágenes del operativo en el que perdió la vida El Mencho, a lo que Sheinbaum dijo que “hay otras imágenes que tienen que resguardarse por los elementos que participaron”. Dijo que estarían resguardadas dichas imágenes.

El Mencho encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). REUTERS/Stringer/File Photo

Otra reportera preguntó a Sheinbaum si ya habían sido reclamados los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, a lo que la presidenta dijo que no tenía esa información, y que se tendría que preguntar directamente a la Fiscalía General de Justicia (FGR), institución que encabeza Ernestina Godoy.

Si no fueran reclamados, la misma Fiscalía sería la encargada de explicar qué pasaría con los restos, señaló.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde su fundación en 2009 hasta su captura y muerte, en una operación del Ejército mexicano llevada a cabo el pasado domingo 22 de febrero del año en curso.