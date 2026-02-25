México

Sheinbaum explica la razón por la que no se mostraron imágenes del operativo donde asesinaron El Mencho

La presidenta fue cuestionada este miércoles sobre la razón por la que no se muestrán más imágenes del operativo ocurrido el domingo el Tapalpa

Guardar
La presidenta Sheinbaum dio a
La presidenta Sheinbaum dio a conocer la razón por la que no se han mostrado más imágenes del operativo. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo este miércoles, en su conferencia de prensa matutina, que hay imágenes del enfrentamiento que tuvieron elementos del Ejército y la Marina con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado domingo, en el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, que se tienen que resguardar por seguridad de los elementos que participaron.

“En las reuniones que usted ha tenido con el Gabinete de Seguridad, se puede conocer, no hemos visto imágenes de cómo fue el enfrentamiento, y ¿Se puede conocer el motivo exacto de cómo fue el fallecimiento de Nemesio Oseguera?“, cuestionó una periodista a Sheinbaum.

Ante esto, la mandataria federal dijo que “lo platicó aquí el General Secretario, el lunes que estuvieron aquí, lo que se puede decir de lo que ocurrió durante el operativo, incluso mostró imágenes de un helicóptero que recibió impactos”, dijo la presidenta.

La reportera insistió en que si no se podrían ver más imágenes del operativo en el que perdió la vida El Mencho, a lo que Sheinbaum dijo que “hay otras imágenes que tienen que resguardarse por los elementos que participaron”. Dijo que estarían resguardadas dichas imágenes.

El Mencho encabezaba el Cártel
El Mencho encabezaba el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). REUTERS/Stringer/File Photo

Otra reportera preguntó a Sheinbaum si ya habían sido reclamados los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, a lo que la presidenta dijo que no tenía esa información, y que se tendría que preguntar directamente a la Fiscalía General de Justicia (FGR), institución que encabeza Ernestina Godoy.

Si no fueran reclamados, la misma Fiscalía sería la encargada de explicar qué pasaría con los restos, señaló.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, fue líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde su fundación en 2009 hasta su captura y muerte, en una operación del Ejército mexicano llevada a cabo el pasado domingo 22 de febrero del año en curso.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEl MenchooperativoTapalpaJaliscola mañaneraSheinbaumnarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Director de la policía en Guerrero resulta herido en enfrentamiento: hay otro policía lesionado

Fueron detenidas cuatro personas por su presunta participación en un ataque armado contra el director de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, Guerrero, Yosdin Jacobo Gil Huitz, el el segundo ataque en su contra pese a ir en camioneta blindada

Director de la policía en

Sheinbaum respalda a la FMF y garantiza el México contra Portugal en el Estadio Azteca: “no hay ningún problema”

El amistoso está contemplado como parte de la preparación mundialista y servirá como marco para la reapertura del inmueble capitalino

Sheinbaum respalda a la FMF

Encuentran restos humanos en tres puntos de Tultepec, Edomex: investigan posible ajuste de cuentas

Restos de al menos un cuerpo fueron abandonados en bolsas en la colonia El Mirador

Encuentran restos humanos en tres

Segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: todo sobre su trama y fecha de estreno confirmada

HBO confirmó que la segunda temporada se estrenará en algún punto de 2027

Segunda temporada de ‘El caballero

Adiós al PREP en elecciones: Sheinbaum explica la razón por la que lo eliminó de su reforma electoral

La mandataria aseguró que la eliminación del PREP no es una idea nueva y aseguró que esta modificación disminuirá recursos públicos y dará mayor certeza en los resultados finales

Adiós al PREP en elecciones:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran restos humanos en tres

Encuentran restos humanos en tres puntos de Tultepec, Edomex: investigan posible ajuste de cuentas

“Agárrense, nos van a quemar”: chofer enfrentó a sicarios del CJNG y protegió a pasajeros tras captura de El Mencho l Video

Esto es lo que decía la carta a Dios que se encontró al interior del rancho donde se refugiaba El Mencho

Trasladan a presuntos escoltas de El Mencho al Altiplano en fuerte operativo de la Guardia Nacional

¿Quién es “El R1” o “El Láminas”, el hijo del “Tío Lako” que habría muerto?

ENTRETENIMIENTO

Segunda temporada de ‘El caballero

Segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: todo sobre su trama y fecha de estreno confirmada

Quiénes son todos los ganadores de ‘La Academia’ y en qué gastaron su premio

Christian Nodal se burla del origen de la polémica de “Rosita” y publica otra canción donde lo mencionan

Paletas heladas de frutos rojos y yogur griego: el snack antioxidante y sin azúcar

Jesse & Joy brillan por tercera vez en Viña del Mar: el público los premia con doble Gaviota

DEPORTES

Sheinbaum respalda a la FMF

Sheinbaum respalda a la FMF y garantiza el México contra Portugal en el Estadio Azteca: “no hay ningún problema”

Definidos los grupos para la Copa Mundial de Beisbol Sub 15 en Mérida

Aguirre confiesa que se equivocó en el partido vs EU en el Mundial de Corea-Japón: “Me salió lo novato”

Erick Sánchez busca convencer a Javier Aguirre en duelo ante Islandia previo al Mundial 2026

Renata Zarazúa pierde ante Priscilla Hon y se despide del Mérida Open en la primera ronda