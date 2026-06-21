México

Mundial 2026: INAH invita a recorrer zonas arqueológicas ligadas al juego de pelota prehispánico

En el marco del Mundial Social 2026, se lanzó el programa Travesías Arqueológicas, una serie de recorridos guiados por especialistas que permitirán conocer sitios históricos de Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León

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En el marco del Mundial Social 2026, se lanzó el programa Travesías Arqueológicas, una serie de recorridos guiados por especialistas que permitirán conocer sitios históricos de Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León
En el marco del Mundial Social 2026, se lanzó el programa Travesías Arqueológicas, una serie de recorridos guiados por especialistas que permitirán conocer sitios históricos de Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León

Mientras millones de personas siguen la emoción de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) propone una forma diferente de acercarse al deporte más popular del planeta: explorar las raíces ancestrales del juego de pelota prehispánico, una práctica que durante siglos formó parte de la vida religiosa, política y social de los pueblos mesoamericanos.

A través de su programa Travesías Arqueológicas, organizado por Paseos Culturales del INAH, la institución ofrecerá recorridos especiales por cuatro importantes zonas arqueológicas del país: Cantona, en Puebla; Xochicalco, en Morelos; Guachimontones, en Jalisco; y Boca de Potrerillos, en Nuevo León.

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La iniciativa forma parte de las actividades del denominado Mundial Social y busca destacar el patrimonio cultural de México relacionado con el juego de pelota, considerado uno de los antecedentes más relevantes de las prácticas deportivas en el continente americano.

Una mirada al significado del juego de pelota en Mesoamérica

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó que estas travesías permiten comprender el juego de pelota más allá de su dimensión deportiva.

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Visitantes recorrerán zonas arqueológicas de Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León para descubrir la importancia del juego de pelota prehispánico, una tradición ancestral que el INAH busca destacar en el marco del Mundial 2026
Visitantes recorrerán zonas arqueológicas de Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León para descubrir la importancia del juego de pelota prehispánico, una tradición ancestral que el INAH busca destacar en el marco del Mundial 2026

De acuerdo con la funcionaria, esta actividad representó una práctica profundamente vinculada con la cosmovisión, la arquitectura y la vida comunitaria de las civilizaciones mesoamericanas, por lo que los recorridos constituyen una oportunidad para acercar al público a la riqueza histórica y cultural del país.

Cada visita contará con la guía de especialistas del INAH, quienes explicarán la relevancia arqueológica, histórica y simbólica de los sitios seleccionados, además de contextualizar la importancia de las canchas de juego de pelota encontradas en diversos asentamientos prehispánicos.

Cantona y Xochicalco, dos ciudades clave para entender esta tradición

La primera ruta contempla visitas a la Zona Arqueológica de Cantona, en Puebla, una de las ciudades prehispánicas más impresionantes del Altiplano Central.

Este antiguo complejo cívico-religioso alberga 27 canchas de juego de pelota, además de plazas, terrazas, calzadas y conjuntos arquitectónicos distribuidos en una superficie de 25 hectáreas abiertas al público. Su mayor desarrollo ocurrió entre los años 600 y 800 d.C., convirtiéndose en uno de los principales centros urbanos de la región.

Por su parte, Xochicalco, en Morelos, permitirá a los visitantes conocer una ciudad que floreció durante el periodo Epiclásico, entre los años 700 y 900 d.C.

Además de sus plazas y canchas de juego de pelota, destaca por su famoso observatorio astronómico, donde cada año puede observarse un fenómeno solar que ocurre cuando los rayos del Sol ingresan por un ducto excavado en la roca.

Guachimontones y Boca de Potrerillos amplían la experiencia arqueológica

Las personas que se encuentren en Guadalajara también podrán sumarse a esta experiencia mediante recorridos a Guachimontones, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Este sitio es reconocido por sus estructuras circulares únicas en el país y por la presencia de espacios destinados al juego de pelota, evidencia de su importancia ritual y ceremonial entre las culturas del occidente de México.

La cuarta ruta estará dedicada a Boca de Potrerillos, en Nuevo León, un sitio arqueológico diferente, caracterizado por la conservación de arte rupestre en un entorno semidesértico.

El lugar resguarda cientos de petroglifos y pinturas rupestres que representan figuras humanas, animales, plantas y herramientas. Los especialistas consideran que muchas de estas imágenes estuvieron asociadas a ceremonias, actividades de caza y expresiones de la cosmovisión indígena del noreste mexicano.

Visitantes recorrerán zonas arqueológicas de Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León para descubrir la importancia del juego de pelota prehispánico, una tradición ancestral que el INAH busca destacar en el marco del Mundial 2026
Visitantes recorrerán zonas arqueológicas de Puebla, Morelos, Jalisco y Nuevo León para descubrir la importancia del juego de pelota prehispánico, una tradición ancestral que el INAH busca destacar en el marco del Mundial 2026

Fechas y cómo reservar los recorridos

Las Travesías Arqueológicas se desarrollarán entre junio y julio de 2026, con salidas desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los recorridos tendrán una duración aproximada de 10 horas, de 8:00 a 18:00 horas, y estarán abiertos al público interesado en conocer el patrimonio arqueológico nacional desde una perspectiva vinculada al deporte, la identidad y la historia.

Las personas interesadas en participar pueden solicitar información sobre costos, disponibilidad y reservaciones a través del correo electrónico reservaciones@inah.gob.mx, indicando la ruta arqueológica que desean visitar.

Con esta iniciativa, el INAH busca aprovechar el contexto del Mundial 2026 para recordar que México no solo es una de las sedes del torneo, sino también un territorio donde las prácticas deportivas tienen raíces milenarias que siguen formando parte de su identidad cultural.

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