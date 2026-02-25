México

Secretaría de las Mujeres atiende y da seguimiento a más de 3 mil casos de violencia, principalmente psicológica

La atención contempla rutas de trabajo personalizadas e intervención directa, en algunos casos se remite a las autoridades federales o estatales

La Secretaría de las Mujeres
La Secretaría de las Mujeres destacó la atención integral que brindan a través de la Línea de las Mujeres 079 opción 1.

Desde la apertura de la Oficina para la Atención a las Mujeres: Orientación, Remisión y Seguimiento (AMORES), la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México ha desarrollado un modelo pionero que prioriza el enfoque de género y la atención personalizada. Más de 3 mil 700 solicitudes han sido atendidas desde el inicio de este servicio, consolidando a la Secretaría como un referente en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas en el país.

Atención integral y cifras de violencia atendida

El trabajo de la Secretaría se refleja en los mil 911 casos de violencias que han recibido seguimiento puntual. La mayoría de estas solicitudes corresponde a episodios de violencia psicológica (1.071 casos), seguidos por violencia sexual (342 casos) y violencia física (153 casos).

Otras formas de agresión también han sido registradas y atendidas:

  • Violencia feminicida: 123 atenciones.
  • Violencia patrimonial: 103 solicitudes.
  • Violencia vicaria: 90 casos.
  • Violencia económica: 29 atenciones.

Cada caso se canaliza a través de rutas de trabajo adaptadas a las necesidades particulares de las usuarias, asegurando intervenciones directas y, en su caso, derivaciones a otras instancias gubernamentales, tanto federales como estatales. Las solicitudes que llegan desde la oficina de atención de la Presidencia de la República también son gestionadas bajo este esquema.

Modelo incluyente y especializado: AMORES

Por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la secretaria Citlalli Hernández Mora, la Oficina AMORES fue diseñada para diferenciarse de los métodos tradicionales de gestión social, integrando una atención universal y cálida. Este enfoque incluye a mujeres de distintas nacionalidades que viven en México y enfrentan situaciones de violencia, discriminación o desplazamiento, como argentinas, bolivianas, palestinas y hondureñas.

La Secretaría de las Mujeres
La Secretaría de las Mujeres y la IMER firmaron un acuerdo contra la violencia de género. | Secretaría de las Mujeres

La atención que brinda la Secretaría es sensible a factores como:

  • Origen étnico.
  • Edad.
  • Discapacidad.
  • Orientación sexual.
  • Identidad de género.

Este modelo incluyente busca asegurar que todas las mujeres, independientemente de su contexto, reciban apoyo oportuno y especializado.

Estrategias de capacitación y red nacional de apoyo

El personal de la Secretaría se mantiene en formación continua sobre medidas de protección, procesos legales civiles y familiares, así como en los procedimientos necesarios para solicitar refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Más allá de la atención centralizada, la Secretaría extiende su cobertura a casi medio millón de mujeres a través de los 678 Centros LIBRE distribuidos por todo México. Además, la Línea de las Mujeres 079 opción 1 ofrece un canal accesible para resolver dudas y recibir solicitudes de atención.

La Secretaría de las Mujeres refuerza su compromiso con una vida libre de violencias, apostando por la autonomía femenina y la transformación de las estructuras institucionales para consolidar un entorno más seguro y equitativo.

