Retienen a alcaldesa de San Agustín Amatengo en el Congreso de Oaxaca tras fallida revocación

Pobladores irrumpieron en el pleno y retuvieron a la presidenta municipal tras desecharse el dictamen en su contra.

La sesión en el Congreso del Estado de Oaxaca terminó en caos luego de que diputados rechazaran la revocación de mandato contra la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, militante del PT.

El dictamen planteaba que su suplente asumiera el cargo tras analizar presuntas irregularidades; en la votación, 21 legisladores se pronunciaron en contra y ocho a favor, con lo que la propuesta fue desechada.

Irrumpen en el pleno y retienen a la alcaldesa

Tras conocer el resultado, alrededor de 80 pobladores que se manifestaban en el recinto legislativo, ubicado en San Raymundo Jalpan, bloquearon accesos e increparon a los diputados.

La protesta escaló a empujones y agresiones verbales.

En medio del desorden, los inconformes ingresaron al salón de sesiones, persiguieron a la edil y la sacaron por la fuerza mientras ella pedía ayuda.

Posteriormente la obligaron a subir a una ambulancia de la comunidad con la intención de trasladarla al municipio para que respondiera ante la población.

Operativo y rescate en Zaachila

La unidad avanzó rumbo a la comunidad, pero fue interceptada en inmediaciones de Villa de Zaachila por elementos de la Policía Vial Estatal, en coordinación con la Policía Estatal y el C5i.

Las autoridades estatales lograron rescatar a Italivy Sarahí Juárez sin lesiones de gravedad tras ser retenida por habitantes. (Foto: SSPC Oaxaca)

Las autoridades informaron que la presidenta municipal fue rescatada sin lesiones de gravedad y que cinco personas fueron detenidas, entre ellas el conductor del vehículo.

Acusaciones de corrupción y abandono municipal

La inconformidad contra la alcaldesa no es reciente. Desde hace meses, habitantes han expresado su molestia por presuntas irregularidades administrativas y falta de resultados en la gestión municipal.

Durante la discusión legislativa también se mencionaron señalamientos relacionados con posibles actos de violencia política de género, aspecto que formó parte del análisis del dictamen que finalmente no prosperó.

Los inconformes denunciaron presunta corrupción, abandono municipal y falta de ejecución de obras en San Agustín Amatengo.

Crisis política y tensión social en Oaxaca

El episodio evidenció la polarización en el municipio y la fragilidad del diálogo institucional.

Mientras el Congreso respaldó la permanencia de la alcaldesa, un sector de la población insiste en que existen motivos suficientes para separarla del cargo.

Las autoridades estatales señalaron que no se permitirá que actos de presión vulneren el Estado de Derecho y que se dará seguimiento legal a lo ocurrido en el recinto legislativo.

¿Qué le reclaman los pobladores a la presidenta municipal?

Los pobladores acusan a la presidenta municipal de presunta malversación de recursos públicos. EFE/ José Méndez

Presunta malversación de recursos públicos asignados al municipio.

Falta de transparencia en el manejo del presupuesto anual.

Retraso en el pago de dietas a integrantes del cabildo y trabajadores municipales.

Ausencia prolongada de la alcaldesa en la comunidad.

Carencias persistentes en servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.

Falta de ejecución de obras públicas comprometidas.

El caso continúa generando reacciones políticas y sociales en Oaxaca, mientras se espera que las autoridades determinen la situación jurídica de los detenidos y se mantenga la vigilancia en la zona para evitar nuevos actos de violencia.