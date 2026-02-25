México

¿Quiénes son los segundos hermanos confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

Un nuevo par de familiares se suma a la próxima temporada de uno de los realities más esperados por la audiencia mexicana

La confirmación de Ernesto y Jorge D’Alessio como segundo dúo familiar en ‘Juego de Voces’ eleva la expectativa por la próxima temporada. (Instagram/ @ernestodalessio - @matutemx)

El programa ‘Juego de Voces’ continúa captando la atención de la audiencia con nuevas incorporaciones. La producción anunció en sus redes sociales que los hermanos Ernesto y Jorge D’Alessio son el segundo dúo familiar confirmado, consolidando la expectativa de los seguidores. Este anuncio llega luego de que otro par de hermanos reconocidos fuera presentado, incrementando el entusiasmo por la nueva temporada.

La confirmación de los D’Alessio sigue a la revelación de Raúl y José Luis Ortega de Rio Roma, quienes representan uno de los dúos más destacados de la música mexicana. La participación de estas familias ha generado un renovado interés entre los fanáticos, así como entre quienes recuerdan las emociones de temporadas anteriores del programa. La mezcla de talento y reconocimiento familiar se ha convertido en un sello distintivo que atrae tanto a jóvenes como a públicos de larga trayectoria.

Desde su estreno, ‘Juego de Voces’ ha contado con la participación de figuras emblemáticas como Yuri, Mijares, Lucero, María León y Yahir, quienes han aportado diversidad y experiencia al escenario. Estos invitados han consolidado al programa como una de las propuestas más atractivas de la televisión, destacándose por la calidad vocal y la dinámica familiar que ofrece en cada emisión.

Un espacio que combina talento y herencia musical

El programa ‘Juego de Voces’ apuesta por la combinación de talento y herencia musical al sumar a los hermanos D’Alessio a su elenco. - (IG)

El formato del programa permite que los participantes muestren su capacidad vocal mientras celebridades de diferentes generaciones comparten escenario. La inclusión de los D’Alessio añade una nueva dimensión, combinando trayectoria y afinidad familiar.

Cada emisión se ha caracterizado por destacar la versatilidad de los artistas invitados. Los espectadores esperan no solo interpretaciones impecables, sino también historias y anécdotas que enriquecen la narrativa de cada programa. La presencia de los hermanos promete aportar este elemento emocional.

La audiencia disfruta viendo cómo la química familiar se traduce en actuaciones sorprendentes, consolidando a ‘Juego de Voces’ como un espacio de entretenimiento que trasciende generaciones y estilos musicales.

Reacciones y expectativas de los fans

El formato de ‘Juego de Voces’ permite que figuras de distintas generaciones y familias compartan el escenario, consolidando su sello de diversidad. - (Instagram/ @ernestodalessio - @matutemx)

La noticia de la participación de Ernesto y Jorge D’Alessio generó comentarios positivos en redes sociales. Los seguidores celebran la incorporación de artistas con una sólida trayectoria y esperan que su presencia eleve aún más la calidad del programa.

Su estilo promete aportar un equilibrio entre tradición y modernidad, captando tanto a fans antiguos como a nuevos.

Con esta confirmación, ‘Juego de Voces’ refuerza su propuesta de unir talento y familiaridad, consolidándose como uno de los formatos más atractivos y esperados de la televisión musical.

