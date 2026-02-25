México

Nodal habla sobre pleito legal con Cazzu y se defiende: “Mi silencio y mi distancia no son abandono”

Tras una serie de mensajes públicos, Nodal expuso su versión sobre la batalla con Cazzu y justificó su ausencia en la vida de su hija

Guardar
Tras una serie de mensajes
Tras una serie de mensajes públicos, Nodal expuso su versión sobre la batalla con Cazzu y justificó su ausencia en la vida de su hija. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El cantante mexicano Christian Nodal se encuentra en el centro de la de polémica una vez más, tras responder a los señalamientos de Cazzu, madre de su hija Inti, y justificar el motivo por el que no ha visto a la pequeña. La polémica escaló a raíz de una serie de mensajes publicados por ambos en redes sociales, donde intercambiaron acusaciones vinculadas a su separación y a la crianza de su hija.

El origen, una canción de Raw Alejandro

La controversia surgió luego del lanzamiento de ‘Rosita’, la más reciente canción de Rauw Alejandro, que incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Esta referencia desató la reacción de Julieta Cazzuchelli, quien compartió un texto en su blog criticando la “legendaria camaradería entre varones” en el ambiente musical y cuestionando la creatividad de la letra.

En su publicación, la rapera también mencionó a su hija Inti, lo que provocó la molestia del intérprete de música regional mexicana. La artista argentina expresó: “Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? (…) La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”, expresó.

La disputa entre Nodal y
La disputa entre Nodal y Cazzu escaló en redes sociales, donde el cantante también pidió que no la involucren en el conflicto. (RS)

Ante las palabras de Cazzu, Christian Nodal utilizó su canal de difusión en Instagram para pedir que no se involucre a su hija en la discusión. El músico escribió: “Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada”.

La situación escaló cuando el sonorense reveló dificultades legales y personales para mantener el contacto con Inti. Explicó: “Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite. En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy pocos justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo”.

En medio de mensajes cruzados,
En medio de mensajes cruzados, Nodal rechazó las acusaciones de abandono. (@nodal)

Nodal detalló que, tras la falta de acuerdo, inició acciones legales desde México para regular la convivencia y la manutención de su hija, indicando que los pagos se realizaron bajo las condiciones solicitadas por la madre. “Los métodos de pago se hicieron tal cual como lo solicitó: transferencia o una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibo nada y después que sí, pero que no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande va a ser justo para una bebé de 2 años?”, cuestionó el artista.

Además, Christian Nodal manifestó el dolor que siente por la distancia con su hija: “Las pocas oportunidades reales que he tenido para una convivencia ni siquiera fueron respondidas. Y discúlpeme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos. Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia”, aseguró.

Temas Relacionados

Christian NodalCazzumexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Lotería Nacional: todos los números ganadores del Chispazo de este 24 de febrero

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los números

¡Adiós cabello corto! Consejos efectivos para acelerar su crecimiento

Explorar opciones sin químicos puede convertir el cuidado capilar diario en una experiencia más saludable y sostenible para quienes desean cambios visibles a largo plazo

¡Adiós cabello corto! Consejos efectivos

Desde Peso Pluma hasta Natanael Cano y Fuerza Regida: estos son todos los artistas que han dedicado versos a “El Mencho”

El abatimiento del exlíder criminal reavivó el debate sobre su influencia en la cultura musical del país

Desde Peso Pluma hasta Natanael

Procesan a “El Sapo” generador de violencia ligado al Cártel del Golfo

También fueron vinculados a proceso otros tres sujetos

Procesan a “El Sapo” generador

Estos son los pilotos mexicanos del automovilismo que están activos

Recuento de los pilotos mexicanos que verán actividad este 2026

Estos son los pilotos mexicanos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Sapo” generador

Procesan a “El Sapo” generador de violencia ligado al Cártel del Golfo

Fueron ingresados a un centro penitenciario 18 detenidos por rapiña en Jalisco

Disputas con rivales y mayor uso de drones: los escenarios para el CJNG tras la muerte de El Mencho, según ACLED

El poderoso lanzacohetes de El Mencho capaz de derribar helicópteros y que le fue decomisado tras su muerte

Atacan con explosivos a elementos de seguridad en Tamaulipas: un policía resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Desde Peso Pluma hasta Natanael

Desde Peso Pluma hasta Natanael Cano y Fuerza Regida: estos son todos los artistas que han dedicado versos a “El Mencho”

Reprograman concierto de Esteman y Daniela Spalla en Guadalajara

Shakira en el Zócalo: recomendaciones, objetos prohibidos y cómo llegar

Por qué la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro incomodó tanto a Cazzu y Nodal

Eleazar Gómez llegaría a Venga la Alegría tras su participación en La Granja VIP y la salida de Pato Borghetti

DEPORTES

Estos son los pilotos mexicanos

Estos son los pilotos mexicanos del automovilismo que están activos

Este es el récord que podría alcanzar Efraín Juárez con Pumas

Esto dijo Pitbull Cruz de un posible enfrentamiento contra Ryan García por el título wélter del CMB

Sudáfrica en el Mundial 2026: fechas, rivales, sedes y horarios

Clara Brugada garantiza seguridad en la CDMX para el Mundial 2026: “Estamos preparados”