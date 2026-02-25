Nodal habla sobre pleito legal con Cazzu y se defiende: “Mi silencio y mi distancia no son abandono”

Tras una serie de mensajes públicos, Nodal expuso su versión sobre la batalla con Cazzu y justificó su ausencia en la vida de su hija. (Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

El cantante mexicano Christian Nodal se encuentra en el centro de la de polémica una vez más, tras responder a los señalamientos de Cazzu, madre de su hija Inti, y justificar el motivo por el que no ha visto a la pequeña. La polémica escaló a raíz de una serie de mensajes publicados por ambos en redes sociales, donde intercambiaron acusaciones vinculadas a su separación y a la crianza de su hija.

El origen, una canción de Raw Alejandro

La controversia surgió luego del lanzamiento de ‘Rosita’, la más reciente canción de Rauw Alejandro, que incluye la frase: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”. Esta referencia desató la reacción de Julieta Cazzuchelli, quien compartió un texto en su blog criticando la “legendaria camaradería entre varones” en el ambiente musical y cuestionando la creatividad de la letra.

En su publicación, la rapera también mencionó a su hija Inti, lo que provocó la molestia del intérprete de música regional mexicana. La artista argentina expresó: “Un hombre con alma enamorada no es el problema; el conflicto real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue? (…) La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios”, expresó.

La disputa entre Nodal y Cazzu escaló en redes sociales, donde el cantante también pidió que no la involucren en el conflicto. (RS)

Ante las palabras de Cazzu, Christian Nodal utilizó su canal de difusión en Instagram para pedir que no se involucre a su hija en la discusión. El músico escribió: “Dramón por una línea donde dice que alguien se enamora rápido y se casa ‘a lo Christian Nodal’; se ocupan dos neuronas para entender la referencia hacia mí y es hasta en tono de burla a mi fama de alma enamorada”.

La situación escaló cuando el sonorense reveló dificultades legales y personales para mantener el contacto con Inti. Explicó: “Ya que todo está abierto al público, que alguien me diga cómo puedo ejercer mis derechos y vínculo como padre si no se me permite. En las mediaciones de Argentina se buscó el mejor arreglo para el interés superior de nuestra bebé. Se hicieron peticiones completamente irracionales que muy pocos justo tenían que ver con nuestra bebé. Estoy seguro nadie de quienes me lee aceptaría el tipo de acuerdo al que pretendió llegar. No hubo arreglo”.

En medio de mensajes cruzados, Nodal rechazó las acusaciones de abandono. (@nodal)

Nodal detalló que, tras la falta de acuerdo, inició acciones legales desde México para regular la convivencia y la manutención de su hija, indicando que los pagos se realizaron bajo las condiciones solicitadas por la madre. “Los métodos de pago se hicieron tal cual como lo solicitó: transferencia o una financiera para que ella pudiera retirarlo en efectivo. ¿Por qué públicamente salió a decir primero que no recibo nada y después que sí, pero que no lo justo? No me pesa para nada si lo disfruta mi hija, pero ¿cómo un monto tan grande va a ser justo para una bebé de 2 años?”, cuestionó el artista.

Además, Christian Nodal manifestó el dolor que siente por la distancia con su hija: “Las pocas oportunidades reales que he tenido para una convivencia ni siquiera fueron respondidas. Y discúlpeme, pero no puedo soportar este dolor que me parte el corazón al enterarme de esta manera tan estúpida que mi hija está creciendo y viviendo con esos sentimientos. Yo no soy un santo y mucho menos perfecto. Me he equivocado como todos. Pero mi silencio y mi distancia no son abandono. Es la única vía que me queda: esperar la justicia”, aseguró.