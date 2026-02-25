México

Graco Sendel se despide con miedo de Doménica Montero tras la llegada de un nuevo personaje: “Dejamos la vara muy alta”

El hijo de Sergio Sendel deja atrás su rol de “Pedro” y se prepara para su primer papel antagónico, desatando expectativas entre sus seguidores

Actualmente, Graco Sendel destaca por su papel de Pedro en la telenovela Doménica Montero, conquistando la pantalla de Las Estrellas y plataformas digitales. (Instagram/ @gracosendel)

Graco Sendel, hijo del actor Sergio Sendel, está en el centro de la conversación televisiva tras su exitoso paso por Doménica Montero., telenovela que actualmente se transmite en horario estelar por el canal de La Estrellas.

Sin embargo, ahora el actor enfrenta un momento decisivo, pues debe superar el miedo a dejar atrás la imagen de Pedro y lanzarse a un nuevo reto profesional en El Renacer de la Luna{, donde asumirá por primera vez el papel de villano.

El salto de Graco Sendel a El Renacer de la Luna representa un reto profesional al interpretar por primera vez un villano en televisión. (RS / Televisa)

El miedo de Sergio Sendel a dejar el personaje de Pedro atrás

El inesperado giro en su carrera artística no solo representa un cambio actoral, sino que también exige una transformación física que ha generado debate y curiosidad entre los seguidores.

“A mí, lo que me da miedo es que la gente diga ‘no, yo quiero ver a Pedro’, pero no, hay que cambiarle. Sí hay nervios, porque sé que va a existir esto”, dijo sobre el vértigo que le provoca la transición.

Por otra parte, al referirse a la reacción del público, reconoció: “Dejamos la vara muy alta con ‘Pedro’, entonces existe esta inquietud”.

La transformación física de Graco Sendel para su nuevo personaje genera debate entre seguidores y aumenta la expectativa sobre su actuación. (Captura de pantalla)

El salto al estrellato de Pedro a la construcción de una identidad propia

El fenómeno Pedro marcó un antes y un después en la carrera de Graco Sendel. Su interpretación en la telenovela no solo conquistó la pantalla en México y Estados Unidos, sino que también generó eco en plataformas digitales como ViX.

Fragmentos de sus escenas circularon ampliamente en redes sociales, lo que reforzó la imagen del joven actor como uno de los talentos que seguirán presentes en los melodramas mexicanos.

Sin embargo, la viralidad y el cariño del público han incrementado la presión para que su próximo papel esté a la altura de las expectativas de los televidentes.

“Esperemos seguir por ese camino, yo tengo algo de ‘Pedro’ siempre, espero seguir por el camino de que la gente me siga queriendo, me siga viendo, igual cuando haga este personaje y, aunque sea malo, que me sigan queriendo”, mencionó para Las Estrellas.

La confirmación de Graco Sendel en la próxima telenovela de José Alberto Castro consolida su proyección a largo plazo en la televisión mexicana. (ViX)

Trayectoria, desafíos y la industria televisiva

Nacido el 30 de mayo en Ciudad de México, Graco Sendel, cuyo nombre completo es Sergio Graco Santaella Paleta, es hijo del reconocido actor Sergio Sendel, reconocido por sus papeles de villano.

A sus 27 años, ha sabido equilibrar la herencia familiar con la búsqueda de un sello propio, combinando experiencia en el reality Reto 2 Elementos: La Liga Extrema y estudios en Creación y Desarrollo de Empresas.

La industria televisiva ha comenzado a apostar por su proyección a largo plazo, como queda demostrado con su confirmación en el elenco de una próxima telenovela producida por José Alberto Castro; sin embargo, no pierde de vista protagonizar un melodrama.

“Todos me dicen ‘¿cuándo vas a ser protagonista?’, yo digo ‘cuando me hablen, cuando me echen una llamada’”, expresó entre bromas.

