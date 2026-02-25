Gobernador de Jalisco informa normalidad en servicios y anuncia regreso a clases el miércoles

El mandatario estatal destaca la coordinación con autoridades federales y la vigilancia permanente para garantizar seguridad en el estado.

Luego de una de las jornadas más tensas en la historia reciente del estado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que la entidad ha comenzado a recuperar la normalidad tras los hechos violentos derivados de la muerte de Cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario anunció el levantamiento del “código rojo” y confirmó que este miércoles se reanudarán las clases presenciales en todos los niveles educativos.

“Estamos listos para regresar mañana a clases; será un honor acompañar a nuestras niñas y niños”, expresó.

Levantan código rojo y reactivan servicios en Jalisco

Lemus detalló que, tras la coordinación con autoridades federales y municipales, se determinó concluir la alerta máxima implementada para contener los disturbios.

La mesa de seguridad permanecerá instalada de forma permanente para garantizar la vigilancia y reacción inmediata ante cualquier incidente.

Desde temprana hora comenzaron a operar con normalidad tiendas de autoservicio, sucursales bancarias, centrales de abasto, restaurantes y estaciones de servicio.

También se restablecieron los servicios municipales como aseo público, alumbrado, parques y mercados.

El sistema de transporte público funciona ya al 100% tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en Puerto Vallarta, además de rutas foráneas.

Regreso a clases presenciales tras suspensión por violencia

Como medida preventiva ante los bloqueos e incendios registrados, las autoridades habían suspendido actividades escolares.

Tras la estabilización de la situación, el gobernador confirmó el retorno a las aulas.

Lemus aseguró que visitará una primaria para acompañar personalmente el reinicio escolar.

También se retomarán actividades culturales, religiosas, deportivas y espectáculos públicos en toda la entidad.

Violencia en 20 estados tras operativo contra “El Mencho”

La muerte del líder del CJNG ocurrió tras un operativo militar en el municipio de Tapalpa, en Jalisco.

De acuerdo con información oficial, fuerzas especiales del Ejército desplegaron un operativo aéreo y terrestre en el que Oseguera Cervantes resultó herido y falleció durante su traslado.

Tras la muerte de “El Mencho”, se registraron actos de violencia en al menos 20 estados, incluyendo bloqueos, quema de comercios y ataques a instalaciones públicas.

El hecho desató una ola de violencia en al menos 20 estados del país, con quema de comercios, bloqueos carreteros y ataques a instalaciones públicas.

En Jalisco se reportaron incendios en Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta, además de disturbios en centros penitenciarios.

Autoridades federales informaron que hubo al menos 14 fallecidos —incluidos elementos de la Guardia Nacional— y decenas de detenidos en distintos estados.

Coordinación con Federación y respaldo presidencial

El gobernador subrayó que la comunicación constante con el gobierno federal fue clave para reactivar la entidad.

Agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, especialmente en tareas como el retiro de vehículos siniestrados y el refuerzo de seguridad.

La mandataria federal reconoció el operativo y llamó a mantener la calma, mientras que autoridades estadounidenses confirmaron haber brindado apoyo de inteligencia.

“Vivimos horas críticas”, reconoce Lemus

En un mensaje previo, Lemus admitió que el estado enfrentó momentos excepcionales.

Se activó el código rojo para inhibir actos contra la población y se pidió a la ciudadanía permanecer en casa mientras se despejaban vialidades y se controlaban los incendios.

Entre los principales hechos registrados en Jalisco destacan:

Incendios en decenas de comercios y vehículos.

Bloqueos en vialidades estratégicas.

Suspensión temporal del transporte público.

Detenciones por saqueos y actos violentos.

Refuerzo de seguridad con Ejército y Guardia Nacional.

El mandatario agradeció a policías, personal médico, Protección Civil, transportistas, empresarios y ciudadanía por su colaboración para superar la crisis.

“Tenemos que recuperar a nuestro estado juntas y juntos”, afirmó, al reiterar el llamado a mantener confianza, unidad y solidaridad mientras continúa la vigilancia permanente en coordinación con los tres niveles de gobierno.