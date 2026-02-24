México

El Mundial 2026 no corre ningún riesgo de cancelarse, asegura Pablo Lemus tras hechos violentos en Jalisco

El gobernador de Jalisco informó que no hay ningún riesgo para México de perder alguna sede de el Mundial 2026 luego de la ola de violencia que desató el abatimiento de “El Mencho”

El gobernador de Jalisco Pablo Lemus informó que no hay ningún riesgo de que el Mundial 2026 sea cancelado luego de los recientes hechos violentos desatados tras la captura y abatimiento de “El Mencho”.

“El día de ayer se tuvo una conferencia con el encargado de la FIFA para México”, informó el gobernador.

“Se le informo acerca de todos los acontecimientos y cómo reaccionamos, no hay ninguna intención de la FIFA de quitar ninguna cede en México”, enfatizó el mandatario quien invitó a no compartir información no verificada.

Información en desarrollo

Pablo LemusJaliscoEl MenchoMundial 2026mexico-noticias

