Fernando Delgadillo y Alejandro Filio tendrán concierto en conjunto en CDMX a inicios de marzo: esta es la fecha oficial

Los trovadores compartirán escenario en la Ciudad de México a inicios de este mes de marzo. Foto: Instagram/alejandrofiliomusic.

Los cantantes de trova Alejandro Filio y Fernando Delgadillo se presentarán a principios del mes de marzo en la Ciudad de México para un concierto en conjunto.

Esta presentación musical ha sido anunciada por ambos artistas a través de sus respectivas redes sociales oficiales.

El concierto de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio será en el salón de espectáculos La Maraka, de la Ciudad de México.

Ambos cantantes ya se han presentado en distintas ocasiones en este recinto de la capital del país.

Durante el concierto, ambos trovadores platicaban con los fanáticos que los acompañaban. Crédito: Omar Martínez/Infobae México.

La fecha será el próximo sábado 7 de marzo, donde ambos trovadores compartirán escenario nuevamente en la Ciudad de México.

Cabe destacar que ambos trovadores tendrán un concierto el próximo sábado 28 de febrero en Monterrey, Nuevo León, en el Auditorio Luis Elizondo, ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey.

El concierto de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio será el sábado 7 de marzo. Foto: Facebook/Fernando Delgadillo Oficial.

Un poco de la historia y discografía de Fernando Delgadillo

Fernando Delgadillo, nacido el 11 de noviembre de 1965 en la Ciudad de México, es un destacado cantautor mexicano. Reconocido por su estilo de canción informal, fusiona la trova con letras poéticas y reflexivas sobre el amor, la vida y la sociedad.

Comenzó su carrera en la década de 1980 , actuando en cafés y foros universitarios.

En 1986 formó el grupo Mayo , pero pronto optó por una carrera en solitario.

Se consolidó gracias a su público y presentaciones en vivo, sin apoyo de grandes discográficas.

Ha recorrido escenarios en México y otros países de habla hispana.

'Hoy ten miedo de mi' y 'Entre pairos y derivas' son las canciones más populares del trovador. Foto: Cuartoscuro.

Su discografía destaca por álbumes emblemáticos:

Concierto acústico (1992)

Automóviles de papel (1994)

De vuelos y de sol (1996)

Entre pairos y derivas (2001)

Sesiones acústicas (2004)

Tiempo Ventanal (2011)

Incluye también discos en vivo y recopilaciones. Entre sus canciones más reconocidas están “Hoy ten miedo de mí” y “Entre pairos y derivas”. Delgadillo es considerado un referente de la música de autor en México, manteniéndose vigente con giras y nuevos proyectos.

Alejandro Filio: historia de su vida y un poco de su discografía

Alejandro Filio, nacido el 13 de marzo de 1960 en Ciudad de México, es un cantautor mexicano reconocido dentro del movimiento de la nueva trova.

Su música se distingue por letras profundas, melódicas y comprometidas, abordando temas de amor, reflexión social y existencialismo.

Inició su carrera musical en la década de 1980 , tocando en cafés y espacios culturales.

Formó parte del grupo Mayo junto a Fernando Delgadillo, antes de consolidarse como solista.

Su estilo lírico y su guitarra lo han posicionado como uno de los músicos más influyentes de la canción de autor en México y Latinoamérica.

Ha colaborado con artistas como Silvio Rodríguez, Pedro Guerra y Fernando Delgadillo.

La discografía de Alejandro Filio abarca múltiples álbumes:

Un secreto a voces (1993)

En esta inmensidad (1995)

Caín (1997)

Se trata de sentir (2001)

Filio 5 (2003)

Tierra adentro (2004)

También soy (2006)

Hecho a mano (2007)

Futuro (2012)

Paraíso (2015)

A contraluz (2018)

Más de diez albúmenes marcan la carrera de Alejandro Filio. Foto: Facebook/Alejandro Filio.

Ha editado discos en vivo y recopilatorios, manteniendo una producción constante y una presencia activa en escenarios de México, España y Latinoamérica.

Temas como “Brazos de sol” y “Cuando un verso te nombra” resaltan en su repertorio, consolidando a Filio como un referente de la trova contemporánea.