Estrella y Wendolee comparten recuerdos de Héctor Zamorano, ex alumno de La Academia, tras su fallecimiento

FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM

El fallecimiento de Héctor Zamorano, ex participante de la primera generación de La Academia, ha provocado reacciones de conmoción y tristeza entre sus compañeros y seguidores. La noticia, confirmada el martes 24 de febrero a través de las redes sociales de TV Azteca, señala que Zamorano murió a los 47 años en Veracruz, donde residía actualmente. Diversos exalumnos del reality musical, entre ellos Estrella Veloz y Wendolee Ayala, compartieron sus recuerdos y sentimientos en el programa Ventaneando.

Durante la transmisión, Estrella relató el momento en que recibió la notificación sobre el fallecimiento de su compañero. “Recibí una llamada en la mañana mientras estaba en una reunión de trabajo. No sabía qué pasaba hasta que Raúl me mandó un mensaje y Wendolee nos confirmó la noticia porque tuvo conversaciones con la mamá de Héctor. Estamos en un grupo platicando todos, sorprendidos, tristes”, expresó la cantante, visiblemente afectada. La exacadémica destacó que, pese al paso del tiempo, los lazos entre los integrantes de la primera generación se han mantenido. “Vivimos juntos, Héctor, Wendolee y yo. Hay muchas historias buenas que compartimos”, añadió.

La noticia del deceso de Héctor Zamorano generó conmoción entre los exalumnos del reality musical, quienes destacaron la importancia de los lazos forjados durante su paso por el programa. (@hectorzamoranoof)

Sobre el estado de salud de Zamorano, la cantante recordó que en los años recientes había perdido contacto con él. “Hace como tres o cuatro años supe que estaba malito en el hospital. Le escribí a su mamá para saber si necesitaban algo, pero solo me dijo que todo estaba bien y después ya no supe más. Perdí huella de Héctor, se nos desapareció”, comentó. La cantante también reflexionó sobre el posible impacto emocional que pudo haber enfrentado su compañero. “Siempre he pensado que cuando alguien ya no te responde es porque no se siente bien, no necesariamente de salud física, a veces emocionalmente no quieres hablar ni compartir. Siempre he sido muy respetuosa cuando la gente decide apartarse”.

Por su parte, Wendolee Ayala, otra de las voces emblemáticas de la generación, confirmó que Zamorano padecía una enfermedad crónica. “Él estuvo sufriendo una enfermedad crónica que al final lo venció. Lo más importante es que vivió los últimos años acompañado del amor de su familia. Su mamá y su papá siempre estuvieron con él”, relató. Wendolee subrayó el significado de la experiencia que compartieron durante el reality: “Vivimos dos años juntos, de momentos superintensos, de un cambio de vida muy intenso, y hoy siento que se nos arranca una parte de nosotros”.

El velorio de Héctor Zamorano se realizará en Veracruz, ciudad a la que regresó tras haber vivido un tiempo en Guadalajara. Los integrantes de la primera generación se mantienen en contacto para acompañar a la familia en este momento y recordar la huella que dejó en la historia de La Academia. “Hoy la primera generación vive una historia terrible. Nos pone a pensar muchas cosas y a valorar lo que tenemos”, concluyó Estrella.