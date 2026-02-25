México

Encuentran restos humanos en tres puntos de Tultepec, Edomex: investigan posible ajuste de cuentas

Restos de al menos un cuerpo fueron abandonados en bolsas en la colonia El Mirador

Guardar
Encuentran restos humanos en calle
Encuentran restos humanos en calle de Tultepec, Edomex (especial)

La mañana de este miércoles fueron localizados restos humanos en al menos tres puntos distintos de una misma vialidad en el municipio de Tultepec, en el Estado de México (Edomex), lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo inicial ocurrió frente a la calle San José Oriente, en la colonia El Mirador. Vecinos que transitaban por la zona, a un costado de un terreno baldío, observaron bolsas sospechosas de color blanco y negro abandonadas sobre la vía pública.

Al acercarse, se percataron de que en su interior había restos humanos, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades municipales.

Elementos de la Protección Civil y Bomberos acudieron como primeros respondientes y confirmaron que dentro de las bolsas se encontraba el torso y la parte inferior de un cadáver. Tras corroborar el hecho, acordonaron el área para preservar la escena del crimen y solicitaron la intervención de personal especializado.

Segundo hallazgo

Restos humanos Tultepec Edomex FGJEM
Restos humanos Tultepec Edomex FGJEM (especial)

Minutos más tarde, reportaron un segundo hallazgo en la cerrada de San José Oriente, a unos metros del primer punto. En ese sitio fueron localizadas otras dos bolsas negras que contenían cabezas humanas, presuntamente correspondientes a los restos encontrados previamente.

En un tercer punto cercano, autoridades localizaron una bolsa adicional en cuyo interior se encontraba otro torso, lo que incrementó la incertidumbre sobre el número total de víctimas, donde las primeras investigaciones serían pertenecientes a dos cuerpos del sexo masculino.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y ordenar el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la identificación de las víctimas mediante pruebas periciales.

Crimen podría ser un ajuste de cuentas

Este homicidio podría estar vinculado
Este homicidio podría estar vinculado a grupos del crimen organizado de la zona (Gob. Tultepec)

En el primer sitio del hallazgo también fue localizado un mensaje escrito, presuntamente firmado por un grupo delictivo, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que operan en la región.

La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales, quienes implementaron un perímetro de seguridad para evitar el paso de curiosos y garantizar el desarrollo de las investigaciones.

Hasta el momento, la FGJEM no ha confirmado de manera oficial la identidad de las víctimas ni el móvil del crimen; sin embargo, se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lo que resulte.

Habitantes de la colonia El Mirador señalaron que la zona ha registrado hechos violentos en meses recientes, por lo que exigieron mayor presencia policiaca y patrullajes constantes para garantizar la seguridad.

Las autoridades mexiquenses informaron que continuarán con las indagatorias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si los restos corresponden a una o más personas.

Temas Relacionados

SeguridadRestos HumanosTultepecNarco en MéxicoEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Director de la policía en Guerrero resulta herido en enfrentamiento: hay otro policía lesionado

Fueron detenidas cuatro personas por su presunta participación en un ataque armado contra el director de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, Guerrero, Yosdin Jacobo Gil Huitz, el el segundo ataque en su contra pese a ir en camioneta blindada

Director de la policía en

Sheinbaum explica la razón por la que no se mostraron imágenes del operativo donde asesinaron El Mencho

La presidenta fue cuestionada este miércoles sobre la razón por la que no se muestrán más imágenes del operativo ocurrido el domingo el Tapalpa

Sheinbaum explica la razón por

Sheinbaum respalda a la FMF y garantiza el México contra Portugal en el Estadio Azteca: “no hay ningún problema”

El amistoso está contemplado como parte de la preparación mundialista y servirá como marco para la reapertura del inmueble capitalino

Sheinbaum respalda a la FMF

Segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: todo sobre su trama y fecha de estreno confirmada

HBO confirmó que la segunda temporada se estrenará en algún punto de 2027

Segunda temporada de ‘El caballero

Adiós al PREP en elecciones: Sheinbaum explica la razón por la que lo eliminó de su reforma electoral

La mandataria aseguró que la eliminación del PREP no es una idea nueva y aseguró que esta modificación disminuirá recursos públicos y dará mayor certeza en los resultados finales

Adiós al PREP en elecciones:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum explica la razón por

Sheinbaum explica la razón por la que no se mostraron imágenes del operativo donde asesinaron El Mencho

“Agárrense, nos van a quemar”: chofer enfrentó a sicarios del CJNG y protegió a pasajeros tras captura de El Mencho l Video

Esto es lo que decía la carta a Dios que se encontró al interior del rancho donde se refugiaba El Mencho

Trasladan a presuntos escoltas de El Mencho al Altiplano en fuerte operativo de la Guardia Nacional

¿Quién es “El R1” o “El Láminas”, el hijo del “Tío Lako” que habría muerto?

ENTRETENIMIENTO

Segunda temporada de ‘El caballero

Segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’: todo sobre su trama y fecha de estreno confirmada

Quiénes son todos los ganadores de ‘La Academia’ y en qué gastaron su premio

Christian Nodal se burla del origen de la polémica de “Rosita” y publica otra canción donde lo mencionan

Paletas heladas de frutos rojos y yogur griego: el snack antioxidante y sin azúcar

Jesse & Joy brillan por tercera vez en Viña del Mar: el público los premia con doble Gaviota

DEPORTES

Sheinbaum respalda a la FMF

Sheinbaum respalda a la FMF y garantiza el México contra Portugal en el Estadio Azteca: “no hay ningún problema”

Definidos los grupos para la Copa Mundial de Beisbol Sub 15 en Mérida

Aguirre confiesa que se equivocó en el partido vs EU en el Mundial de Corea-Japón: “Me salió lo novato”

Erick Sánchez busca convencer a Javier Aguirre en duelo ante Islandia previo al Mundial 2026

Renata Zarazúa pierde ante Priscilla Hon y se despide del Mérida Open en la primera ronda