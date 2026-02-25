Encuentran restos humanos en tres puntos de Tultepec, Edomex: investigan posible ajuste de cuentas

Encuentran restos humanos en calle de Tultepec, Edomex (especial)

La mañana de este miércoles fueron localizados restos humanos en al menos tres puntos distintos de una misma vialidad en el municipio de Tultepec, en el Estado de México (Edomex), lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo inicial ocurrió frente a la calle San José Oriente, en la colonia El Mirador. Vecinos que transitaban por la zona, a un costado de un terreno baldío, observaron bolsas sospechosas de color blanco y negro abandonadas sobre la vía pública.

Al acercarse, se percataron de que en su interior había restos humanos, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades municipales.

Elementos de la Protección Civil y Bomberos acudieron como primeros respondientes y confirmaron que dentro de las bolsas se encontraba el torso y la parte inferior de un cadáver. Tras corroborar el hecho, acordonaron el área para preservar la escena del crimen y solicitaron la intervención de personal especializado.

Segundo hallazgo

Restos humanos Tultepec Edomex FGJEM (especial)

Minutos más tarde, reportaron un segundo hallazgo en la cerrada de San José Oriente, a unos metros del primer punto. En ese sitio fueron localizadas otras dos bolsas negras que contenían cabezas humanas, presuntamente correspondientes a los restos encontrados previamente.

En un tercer punto cercano, autoridades localizaron una bolsa adicional en cuyo interior se encontraba otro torso, lo que incrementó la incertidumbre sobre el número total de víctimas, donde las primeras investigaciones serían pertenecientes a dos cuerpos del sexo masculino.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y ordenar el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se llevará a cabo la identificación de las víctimas mediante pruebas periciales.

Crimen podría ser un ajuste de cuentas

Este homicidio podría estar vinculado a grupos del crimen organizado de la zona (Gob. Tultepec)

En el primer sitio del hallazgo también fue localizado un mensaje escrito, presuntamente firmado por un grupo delictivo, por lo que las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales que operan en la región.

La zona fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y policías municipales, quienes implementaron un perímetro de seguridad para evitar el paso de curiosos y garantizar el desarrollo de las investigaciones.

Hasta el momento, la FGJEM no ha confirmado de manera oficial la identidad de las víctimas ni el móvil del crimen; sin embargo, se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y lo que resulte.

Habitantes de la colonia El Mirador señalaron que la zona ha registrado hechos violentos en meses recientes, por lo que exigieron mayor presencia policiaca y patrullajes constantes para garantizar la seguridad.

Las autoridades mexiquenses informaron que continuarán con las indagatorias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar si los restos corresponden a una o más personas.