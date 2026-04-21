¿Nuevo derrame de petróleo? Pemex reporta reparación de fuga en Yucatán, asegura que no hay riesgo

El logotipo de la petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) se muestra en una gasolinera de la Ciudad de México, México, el 31 de julio de 2024. REUTERS/Henry Romero

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó sobre una fuga registrada en un ducto marino ubicado en Progreso, Yucatán. La empresa reportó que se realizaron los trabajos de contención y que no existe ningún riesgo para la población o medio ambiente.

A través de un comunicado, la empresa petrolera dio a conocer que “una fuga de producto remanente” en la zona de la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios Progreso, en Yucatán.

De acuerdo a lo difundido, el incidente se localizó a la altura de los pilares 35 sur y 35 norte del viaducto antiguo en el puerto.

La detección de la fuga ocurrió el 17 de abril, cuando se observaron pequeñas iridiscencias y burbujas en el área del ducto. Ante estos indicios, personal especializado de Pemex activó los protocolos de atención y contención para evitar la dispersión del producto y minimizar cualquier posible impacto ambiental.

Monitoreo ambiental y ausencia de afectaciones en playas

Como parte de las acciones reportadas por Pemex, tras la reparación, “la fuga fue contenida en su totalidad y no se registra presencia de hidrocarburo en las playas de la localidad”.

En su comunicado, Pemex reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades aledañas a sus instalaciones e informó que mantiene acciones permanentes de prevención, supervisión y mantenimiento en su red de ductos y equipos.

La Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios Progreso de Pemex es una instalación que forma parte de la Terminal de Almacenamiento y Distribución en la zona portuaria de la península. Está encargada de la recepción y distribución de productos petrolíferos y opera con buques tanque para gestionar el almacenamiento de hidrocarburo.

Luego de varias semanas en el que se registró el derrame en Veracruz, las autoridades dijeron en un primer momento que había sido causado por un barco de una empresa

Incidentes recientes en Pemex

El pasado sábado 18 de abril la empresa reportó una fuga en Minatitlán, Veracruz, la cual también se reportó como controlada y sin mayores riesgos. En ese caso sí fue un derrame registrado en el pozo Concepción-134.

La empresa indicó que en el sitio se llevaron a cabo acciones de control, monitoreo y contención para gestionar el incidente y que el pozo se encuentra fuera de operación desde abril de 2003 por un abatimiento de presión.

Esta información surge en un contexto en el que se han registrado múltiples incidentes en los distintos ductos de Pemex, luego de que reconocieran que el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México fue debido a una fuga en sus ductos.

Luego de varias semanas en el que se registró el derrame en Veracruz, las autoridades dijeron en un primer momento que había sido causado por un barco de una empresa y descartaron que haya sido responsabilidad de Petróleos Mencianos.

No obstante, posteriormente las investigaciones arrojaron que sí fue originado desde una planta de Pemex, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió reitrar de sus cargos a tres funcionarios relacionados con el caso.