Prepara cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos, un postre dulce y energético

El cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos se consolidó como un postre imprescindible en las mesas modernas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bocado de cheesecake frío puede traer a la memoria meriendas largas o festejos de cumpleaños en familia.

Suave, untuoso, con la base crocante y el toque inconfundible de los frutos secos, este postre se transformó en un clásico moderno de las cocinas caseras. El cheesecake se disfruta tanto en invierno como en verano.

La variante con nuez, almendras y frutos rojos aparece en confiterías, restaurantes y en reuniones de sobremesa, donde la frescura de los frutos rojos equilibra la cremosidad del relleno.

Receta de cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos

Esta receta de torta fría combina la crocancia de galletitas, nueces y almendras con un relleno cremoso a base de queso crema. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una torta fría con base de galletitas, nuez y almendra, relleno cremoso a base de queso crema y una cobertura fresca de frutos rojos. Es ideal para preparar con tiempo, porque necesita varias horas de heladera para lograr su textura perfecta.

Tiempo de preparación

Total: 5 horas (incluye frío)

Preparación: 30 minutos

Cocción: 40 minutos

Enfriado y reposo: 4 horas

Ingredientes

200 gr de galletitas 70 gr de manteca derretida 70 gr de nueces picadas 50 gr de almendras picadas 750 gr de queso crema tipo untable 200 gr de azúcar 3 huevos 120 cc de crema de leche 2 cucharadas de harina común Ralladura de 1 limón 1 cucharadita de esencia de vainilla 300 gr de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, frambuesas) 3 cucharadas de azúcar extra (para los frutos rojos) Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos, paso a paso

La cobertura de frutos rojos aporta frescura y equilibra la textura untuosa del cheesecake, ideal para cualquier estación del año. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procesar las galletitas con las nueces y las almendras hasta que queden bien molidas. Mezclar con la manteca derretida hasta lograr una textura húmeda. Presionar esta mezcla en la base de un molde desmontable (22 cm), cubriendo bien la superficie Llevar la base al freezer por 15 minutos para que tome firmeza Precalentar el horno a 160°C En un bol, batir el queso crema con el azúcar hasta que esté suave. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada uno Incorporar la crema de leche, la harina, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar, sin batir de más Volcar el relleno sobre la base fría y hornear a baño María durante 40 minutos o hasta que el centro esté apenas firme Apagar el horno y dejar el cheesecake dentro, con la puerta entreabierta, por 1 hora para evitar que se agriete Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 4 horas Para la cobertura: en una sartén, mezclar los frutos rojos con el azúcar extra y el jugo de limón. Cocinar 5 minutos hasta que suelten jugo y se forme una salsa ligera. Enfriar Antes de servir, cubrir el cheesecake con la salsa de frutos rojos

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

La receta aconseja hornear la preparación a baño María y dejar enfriar el cheesecake en el horno para evitar la formación de grietas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calorías: 390 kcal

Grasas: 25 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva 3 días en heladera, bien tapado. Puede congelarse (sin la cobertura de frutos rojos) por hasta 1 mes.