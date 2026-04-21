México

Prepara cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos, un postre dulce y energético

Recetas familiares y nuevas variantes se mezclan en este clásico renovado, ideal para quienes disfrutan del sabor y la practicidad en las opciones frías

Guardar
Postre mexicano, pastel de leche quemada, nueces tostadas, repostería casera, sabor artesanal, dulce horneado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos se consolidó como un postre imprescindible en las mesas modernas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bocado de cheesecake frío puede traer a la memoria meriendas largas o festejos de cumpleaños en familia.

Suave, untuoso, con la base crocante y el toque inconfundible de los frutos secos, este postre se transformó en un clásico moderno de las cocinas caseras. El cheesecake se disfruta tanto en invierno como en verano.

La variante con nuez, almendras y frutos rojos aparece en confiterías, restaurantes y en reuniones de sobremesa, donde la frescura de los frutos rojos equilibra la cremosidad del relleno.

Receta de cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos

Postre mexicano, pastel de leche quemada, nueces tostadas, repostería casera, sabor artesanal, dulce horneado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Esta receta de torta fría combina la crocancia de galletitas, nueces y almendras con un relleno cremoso a base de queso crema. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una torta fría con base de galletitas, nuez y almendra, relleno cremoso a base de queso crema y una cobertura fresca de frutos rojos. Es ideal para preparar con tiempo, porque necesita varias horas de heladera para lograr su textura perfecta.

Tiempo de preparación

Total: 5 horas (incluye frío)

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 40 minutos
  • Enfriado y reposo: 4 horas

Ingredientes

  1. 200 gr de galletitas
  2. 70 gr de manteca derretida
  3. 70 gr de nueces picadas
  4. 50 gr de almendras picadas
  5. 750 gr de queso crema tipo untable
  6. 200 gr de azúcar
  7. 3 huevos
  8. 120 cc de crema de leche
  9. 2 cucharadas de harina común
  10. Ralladura de 1 limón
  11. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  12. 300 gr de frutos rojos frescos o congelados (frutillas, arándanos, frambuesas)
  13. 3 cucharadas de azúcar extra (para los frutos rojos)
  14. Jugo de 1/2 limón

Cómo hacer cheesecake de nuez y almendras con frutos rojos, paso a paso

Postre mexicano, pastel de leche quemada, nueces tostadas, repostería casera, sabor artesanal, dulce horneado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La cobertura de frutos rojos aporta frescura y equilibra la textura untuosa del cheesecake, ideal para cualquier estación del año. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Procesar las galletitas con las nueces y las almendras hasta que queden bien molidas. Mezclar con la manteca derretida hasta lograr una textura húmeda. Presionar esta mezcla en la base de un molde desmontable (22 cm), cubriendo bien la superficie
  2. Llevar la base al freezer por 15 minutos para que tome firmeza
  3. Precalentar el horno a 160°C
  4. En un bol, batir el queso crema con el azúcar hasta que esté suave. Agregar los huevos de a uno, batiendo bien después de cada uno
  5. Incorporar la crema de leche, la harina, la ralladura de limón y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar, sin batir de más
  6. Volcar el relleno sobre la base fría y hornear a baño María durante 40 minutos o hasta que el centro esté apenas firme
  7. Apagar el horno y dejar el cheesecake dentro, con la puerta entreabierta, por 1 hora para evitar que se agriete
  8. Dejar enfriar a temperatura ambiente y luego llevar a la heladera por al menos 4 horas
  9. Para la cobertura: en una sartén, mezclar los frutos rojos con el azúcar extra y el jugo de limón. Cocinar 5 minutos hasta que suelten jugo y se forme una salsa ligera. Enfriar
  10. Antes de servir, cubrir el cheesecake con la salsa de frutos rojos

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Postre mexicano, pastel de leche quemada, nueces tostadas, repostería casera, sabor artesanal, dulce horneado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta aconseja hornear la preparación a baño María y dejar enfriar el cheesecake en el horno para evitar la formación de grietas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 25 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva 3 días en heladera, bien tapado. Puede congelarse (sin la cobertura de frutos rojos) por hasta 1 mes.

Temas Relacionados

CheesecakeNuezAlmendrasFrutos rojosmexico-recetasmexico-noticias

Más Noticias

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Fueron secuestrados mientras viajaban en motocicleta y posteriormente localizaron sus cuerpos en el paraje conocido como Las Antenas, en caminos de terracería que conectan Xalpatlahuac y Chautipa

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Como Edith Guadalupe: Kelly y Saira salieron a buscar trabajo y desaparecieron en Morelos y Puebla

Ambas desaparecieron tras acudir a una supuesta oferta laboral en redes sociales en Axochiapan

Como Edith Guadalupe: Kelly y Saira salieron a buscar trabajo y desaparecieron en Morelos y Puebla

Suprema Corte también se reunió con el Alto Comisionado de la ONU para dialogar sobre el acceso a la justicia

En la reunión participaron representantes de los principales órganos judiciales del país

Suprema Corte también se reunió con el Alto Comisionado de la ONU para dialogar sobre el acceso a la justicia

La reunión del T-MEC que generó polémica: el gesto de Greer que incendió las redes sociales

Un gesto de Jamieson Greer durante su reunión con Marcelo Ebrard en Palacio Nacional desató debate en redes sobre la postura de México

La reunión del T-MEC que generó polémica: el gesto de Greer que incendió las redes sociales

Cáncer colorrectal: los cuatro síntomas que nunca debes de ignorar

Aunque puede desarrollarse sin síntomas en sus primeras fases, existen señales de alerta que no deben pasarse por alto

Cáncer colorrectal: los cuatro síntomas que nunca debes de ignorar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril: agresor de Teotihuacán planeó el tiroteo con anticipación

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Así fue el regreso de Mariano Sandoval a ‘Hoy’, tras la muerte de su padre: “Cada día será un homenaje”

Juan de Dios Pantoja confiesa que él escribió ataques y revive la guerra con Kenia Os: “Perdón”

Juan Carlos ‘Borrego’ Nava sufre parálisis facial por estrés tras una hospitalización de emergencia

JOP de Fuerza Regida desata escándalo por supuesta canción dedicada a Kimberly Loaiza: “Todos nos shipean”

¿Te imaginas a Alfredo Adame calvo? Así se ve tras raparse en La Mansión VIP

DEPORTES

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial

FIFA activa la venta de boletos de última hora para el Mundial

Árbitro ‘Gato’ Ortiz presume título universitario y redes lo revientan: “Orgullo americanista”

Siete años sin títulos, estadio vacío y exigencias de reestructura: afición de Monterrey pide boicotear al equipo

NFL Draft 2026: este fue el equipo que seleccionó a Jim Plunkett, QB de raíces mexicanas que se convirtió en ídolo de los Raiders

Helinho rompe el silencio y denuncia ser víctima de racismo tras el partido ante América: “¡Es un crimen!”