Durante sesión de homenaje a las fuerzas armadas en el Senado, PAN y Morena difieren sobre impacto del operativo que llevó a la caída de “El Mencho”

Este 24 de febrero, dos días después de la violencia desatada en Jalisco por el operativo que llevó a la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el Senado de la República rindió homenaje a las Fuerzas Armadas. Los integrantes de la Cámara Alta se reunieron para honrar a quienes participaron en la operación y para debatir sobre las consecuencias políticas y sociales de este golpe al crimen organizado.

El acto comenzó con un minuto de silencio en memoria de los 25 guardias nacionales, un custodio y un elemento de la fiscalía de Jalisco que perdieron la vida en los enfrentamientos del 22 de febrero. Posteriormente, el Senado expresó su reconocimiento con un minuto de aplausos dirigido a las fuerzas que participaron en el operativo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, recordó que la acción fue producto de un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Destacó la relevancia de abordar el tema en la agenda política, considerando el impacto nacional que tuvo la caída de quien es identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

PAN y Morena confrontan posturas sobre el operativo

Posterior al homenaje, en el recinto legislativo se debatió sobre el operativo, por su parte, el senador Ricardo Anaya Cortés, del PAN, señaló el avance que representa el abatimiento de Oseguera, pero advirtió: “Sería brutalmente irresponsable no advertir del enorme riesgo que representa el no desmantelar a los grupos criminales, pues lejos de resolver el problema de violencia, ésta se exacerba y genera inestabilidad”.

Por Morena, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera interpretó los hechos como un parteaguas en la búsqueda de la paz nacional. Afirmó que el fin de Oseguera simboliza “el cierre de un capítulo doloroso, sangriento y corrupto”, y subrayó el compromiso del gobierno actual con una estrategia basada en la legalidad y la inteligencia.

Piden garantías de seguridad para la ciudadanía

Durante la sesión, representantes de todos los partidos políticos expusieron sus valoraciones sobre el operativo y sus secuelas:

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas , de MC, sostuvo que cualquier estrategia contra el crimen debe garantizar recursos y protección para el regreso seguro de los elementos de seguridad.

La senadora Lizeth Sánchez García , del PT, defendió la conducción civil e institucional de la estrategia, alejándose de los pactos con la impunidad y centrada en la visión de largo plazo.

María del Rocío Corona Nakamura , del PVEM, llamó a la unidad de partidos, gobiernos y ciudadanía para construir la paz con “patriotismo sereno, consciente y solidario”.

Desde el PRI, Carolina Viggiano Austria alertó que el Cártel Jalisco Nueva Generación “sigue vivo”, sostenido por pactos de impunidad, y urgió al Gobierno federal a actuar sin excusas y romper cualquier complicidad.

La Mesa Directiva del Senado, por medio de Castillo Juárez, emitió un pronunciamiento destacando la labor de inteligencia y coordinación del Gabinete de Seguridad. Según el texto leído, el operativo representa un paso firme hacia la desarticulación de las estructuras criminales y un avance en la construcción de la paz.