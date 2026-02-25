Dictan prisión preventiva a dos detenidos en operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Juez dicta prisión preventiva a dos detenidos en operativo donde murió Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa. X: @FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa contra Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos durante el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde fue capturado y posteriormente murió Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ambos fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerán mientras se define su situación jurídica.

FGR imputa delitos federales tras operativo en Tapalpa

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación contra los dos detenidos por su probable responsabilidad en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La audiencia inicial se realizó de manera virtual. Tras la exposición de los datos de prueba, el juez de control determinó imponer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Detención durante despliegue del Ejército en Jalisco

La captura de Andrés “N” y Genaro “N” ocurrió el pasado domingo en el marco del operativo federal desplegado en Tapalpa para ejecutar la detención de Oseguera Cervantes.

Durante la acción participaron elementos del Ejército mexicano y fuerzas federales.

De acuerdo con la versión oficial, los ahora imputados fueron asegurados en posesión de armamento y accesorios considerados de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿De qué se les acusa? Delitos por portación de armas de uso exclusivo

Según la FGR, los cargos que enfrentan son:

Portación de arma de fuego con agravante

Portación de aditamentos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Posesión de cargadores reservados para uso militar

Estos delitos son catalogados como graves en la legislación mexicana, lo que permitió la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa.

Defensa niega vínculos con el CJNG y pide pruebas periciales

Durante la audiencia, Genaro “N” negó pertenecer a un grupo armado y rechazó ser escolta del líder del CJNG.

Sostuvo que fueron confundidos durante la incursión federal en Tapalpa.

Como parte de su estrategia legal, solicitó la aplicación de una prueba de rodizonato de sodio para demostrar que no accionó ningún arma de fuego.

La defensa también pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se determine si ambos son vinculados a proceso.

La autoridad recordó que los imputados deben ser considerados bajo el principio de presunción de inocencia hasta que exista sentencia condenatoria firme.

FGR analiza entrega de restos de “El Mencho”

En paralelo al proceso penal, la FGR confirmó haber recibido un escrito presentado por quien se identificó como representante legal de familiares de Oseguera Cervantes, mediante el cual se solicita la entrega de sus restos mortales.

La dependencia señaló que se encuentran en curso los procedimientos legales y periciales necesarios antes de formalizar cualquier entrega, conforme a los protocolos establecidos.

El caso continúa en desarrollo y será en la próxima audiencia cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los dos detenidos por los delitos federales que se les imputan.