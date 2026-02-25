México

Detuvieron a “El Hacha” operador del CJNG en Tlaxcala con droga y una granada

La intervención de fuerzas federales en San Miguel Contla permitió ubicar a un sospechoso relacionado con extorsión y homicidio, quien fue puesto a disposición de las autoridades tras asegurarle narcótico y un artefacto militar

Información oficial señala que el detenido también fungía como jefe de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, desde donde coordinaba operaciones ilícitas en la zona centro del país Foto: Marina

En un operativo conjunto realizado en Tlaxcala, fuerzas federales lograron la captura de Isaac Moreno Romero, alias “El Hacha”, identificado como líder regional de una célula delictiva vinculada al “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG). La acción se desarrolló en el municipio de Santa Cruz Tlaxcala, donde el presunto operador fue detenido portando diversas dosis de narcótico y una granada de fragmentación.

De acuerdo con información oficial, el despliegue fue resultado de labores de inteligencia enfocadas en atacar las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas. En la intervención participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

La detención se efectuó en la localidad de San Miguel Contla, donde agentes federales detectaron un vehículo sin placas de circulación. Tras marcarle el alto e inspeccionar la unidad, se localizó a Isaac Moreno Romero en posesión de varias dosis de droga y una granada de fragmentación, considerada de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El detenido fue informado de sus derechos y trasladado junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas. Las autoridades han señalado que Isaac Moreno Romero es considerado uno de los principales operadores delictivos con presencia en la región, donde presuntamente dirigía actividades como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio y tráfico ilícito de hidrocarburos.

El detenido fue encontrado con drogas y una granada de fragmentación Foro: Marina

Información oficial señala que el detenido también fungía como jefe de una célula criminal con origen en el estado de Nayarit, desde donde coordinaba operaciones ilícitas en la zona centro del país. El grupo delictivo al que se le vincula mantiene una estructura de operación basada en la violencia y el control territorial mediante agresiones directas a grupos rivales.

La presencia de autoridades federales en la región responde al incremento de actividades criminales y a la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad. El aseguramiento de una granada de uso militar y diversas dosis de droga refuerza la línea de investigación que vincula a la célula detenida con el tráfico de estupefacientes y delitos de alto impacto.

El operativo se inscribe en los esfuerzos coordinados de distintas instituciones para debilitar a las organizaciones criminales y garantizar condiciones de seguridad para la ciudadanía. Según fuentes oficiales, la colaboración entre fuerzas armadas, instancias de seguridad y procuración de justicia busca cerrar el paso a las organizaciones que operan en el centro del país.

El sujeto detenido permanecerá a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará los delitos que se le imputarán con base en la evidencia recabada. La investigación incluye posibles vínculos con otros hechos violentos registrados en la zona durante los últimos meses.

En el marco de estas acciones, las instituciones que conforman el gabinete de seguridad reiteran su compromiso de mantener la coordinación y el uso de herramientas de inteligencia y tecnología para combatir la delincuencia organizada. El caso de Isaac Moreno Romero representa un golpe a la estructura de mando de una de las organizaciones con mayor capacidad operativa en la región, según reportes oficiales.

Las autoridades no descartan que a partir de esta detención se obtenga información relevante para futuras investigaciones y posibles operativos contra otros integrantes del grupo criminal. El seguimiento a las operaciones de la célula en Tlaxcala y su conexión con actividades ilícitas en otros estados será una de las líneas prioritarias en la indagatoria.

Isaac Moreno Romero, alias “El Hacha”, fue detenido en Tlaxcala con droga y una granada de fragmentación.El sujeto está vinculado a secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico ilegal de hidrocarburos en la región.El operativo fue resultado de labores de inteligencia y colaboración entre fuerzas federales y locales.

