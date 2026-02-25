Detienen a 24 personas por sustraer a la fuerza del Congreso de Oaxaca a la alcaldesa de San Agustín Amatengo

Foto: Especial

Luego de que la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, fue extraída a la fuerza del Congreso de Oaxaca la tarde de este martes 24 de febrero por parte de pobladores, las autoridades informaron la detención de 24 personas.

La Fiscalía del Estado informó que los arrestados, entre los que se encuentran 13 mujeres y 11 hombres, se encuentran bajo proceso penal por secuestro y violencia política por razón de género.

Su detención se llevó a cabo luego de que las autoridades lograron el rescate de la presidenta municipal, quien fue extraída a la fuerza del Congreso local cuando se desarrollaba una sesión en la que se discutiría su revocación de mandato.

Luego de que los legisladores votaron en contra de la propuesta, un grupo de personas ingresó al recinto y tomó por la fuerza a Italivy Sarahí Juárez.

Las personas involucradas la obligaron a subir por la fuerza a una camioneta habilitada como ambulancia, en la que fue posteriormente trasladada con rumbo desconocido.

Operativo permitió localizar a la alcaldesa

Pobladores irrumpieron en el pleno y retuvieron a la presidenta municipal tras desecharse el dictamen en su contra.

Luego de los hechos, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca desplegó un operativo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y corporaciones estatales.

Derivado de la acción, las autoridades lograron ubicar y darle alcance al vehículo en el que transportaban a la presidenta municipal, a quien rescataron.

Además, una acción paralela permitió la detención de 24 personas, entre las que se encuentra el conductor del vehículo en el que fue sustraída.

Los 24 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Oaxaca para que se realicen los trabajos de investigación y se determine su situación jurídica.

Así fue la sustracción de la alcaldesa por pobladores

Los inconformes denunciaron presunta corrupción, abandono municipal y falta de ejecución de obras en San Agustín Amatengo.

La sesión en el Congreso del Estado de Oaxaca de este martes concluyó con disturbios luego de que legisladores rechazaron la revocación de mandato de la presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, militante del Partido del Trabajo (PT).

La votación resultó en 21 votos en contra y ocho a favor, descartando la propuesta que contemplaba la sustitución de la edil por su suplente.

Tras el fallo legislativo, un grupo de aproximadamente 80 habitantes de San Agustín Amatengo ingresó al recinto y exigió a la alcaldesa que rindiera cuentas ante la población.

Los manifestantes forzaron a Juárez Ramírez a subir a una ambulancia con dirección al municipio, pero la unidad fue interceptada cerca de Villa de Zaachila por elementos de la Policía Vial Estatal, en coordinación con la Policía Estatal y el C5i.

Las autoridades estatales lograron rescatar a Italivy Sarahí Juárez sin lesiones de gravedad tras ser retenida por habitantes. (Foto: SSPC Oaxaca)

El clima de inconformidad hacia la alcaldesa se sostiene desde meses atrás, con denuncias por presuntas irregularidades administrativas y ausencia de resultados en la administración municipal.

Los pobladores la señalan por falta de transparencia en el manejo del presupuesto anual, retraso en el pago de dietas a integrantes del cabildo, ausencia prolongada de la alcaldesa en la comunidad, así como de carencias en los servicios básicos como agua potable y energía eléctrica.