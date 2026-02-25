México

Beca Benito Juárez 2026: qué beneficiarios cobran su pago del programa hoy miércoles 25 de febrero

Los depósitos del primer bimestre del año concluirán el próximo viernes 27 de febrero

La Beca Benito Juárez  está
La Beca Benito Juárez  está dirigida principalmente a estudiantes de nivel medio superior que cursen en alguna escuela pública del país. (X@apoyosbienestar)

Los pagos de la Beca Benito Juárez correspondientes al bimestre enero-febrero continúan con su dispersión de manera ordenada desde el pasado 16 de febrero.

Cabe recordar que el programa está dirigido principalmente a estudiantes de nivel medio superior que cursen en alguna escuela pública del país.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez cobran su pago hoy miércoles 25 de febrero?

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez que reciben su pago hoy miércoles 25 de febrero son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letra R.

  • Letras A, B: Lunes 16 de febrero 2026.
  • Letra C: Martes 17 de febrero 2026.
  • Letras D, E, F: Miércoles 18 de febrero 2026.
  • Letra G: Jueves 19 de febrero 2026.
  • Letras H, I, J, K, L: Viernes 20 de febrero 2026.
  • Letra M: Lunes 23 de febrero 2026.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 24 de febrero 2026.
  • Letras R: Miércoles 25 de febrero 2026.
  • Letra S: Jueves 26 de febrero 2026
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 27 de febrero 2026
Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina (X@bbienestarmx)

El apoyo económico se deposita de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que garantiza que el recurso llegue de manera directa y sin intermediarios. De esta forma, cada familia puede destinarlo a necesidades educativas y personales de los adolescentes.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la beca?

Hay varias maneras de conocer si ya te llegó el pago de febrero de la Beca Benito Juárez, una de ellas es el Buscador de Estatus, la app del Banco Bienestar o acudiendo directamente a los cajeros automáticos del banco.

  1. Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  2. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  3. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Beca Benito Juárez sigue ampliando su cobertura en 2026

El propósito principal de la Beca Benito Juárez es favorecer la permanencia escolar y disminuir el abandono entre jóvenes en situación vulnerable. Este apoyo económico, que asciende a 1,900 pesos cada dos meses, se entrega a los estudiantes de nivel medio superior a través de la tarjeta del Bienestar.

Para quienes deseen acceder al beneficio, la inscripción puede realizarse en www.becabenitojuarez.gob.mx hasta el 27 de febrero. Entre los requisitos figuran presentar datos personales y escolares, comprobante de domicilio digitalizado (en PDF, JPG o PNG), la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel educativo, así como indicar el turno, periodo y grado actual.

