Atacan con explosivos a elementos de seguridad en Tamaulipas: un policía resultó herido

(SSP Tamaulipas)

Un ataque con explosivos contra elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas se registró la tarde de este martes en la zona fronteriza de la entidad, la cual dejó como saldo un policía herido.

Los hechos se registraron en el ejido Comales del municipio de Camargo, cuando los elementos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia como parte del Operativo Frontera Grande.

Cuando circulaban por el ejido, los elementos de seguridad fueron atacados a balazos por un grupo de sujetos, lo que desató un enfrentamiento.

En el sitio fue asegurada una camioneta color negro y se desplegó un helicóptero para reforzar las acciones operativas en la zona fronteriza.

Enfrentamiento desata ataque con explosivos

Luego de que se repelió la agresión por parte de los policías, se registró un segundo ataque en el que los criminales utilizaron un artefacto explosivo que lanzaron contra el personal, lo que provocó que uno de los agentes resultara lesionado.

Imagen ilustrativa / Elementos de la Guardia Estatal atienden un incendio en pastizal. Foto: Vocería de Seguridad Tamaulipas

Tras los hechos, el policía herido fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. En tanto, se desplegó un operativo en la zona por parte de autoridades para mantener la seguridad.

Narcobloqueos tras la caída de “El Mencho”

Cabe señalar que esta es la primera agresión directa contra elementos de seguridad que se registra luego de los narcobloqueos registrados en diversos puntos del estado tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la frontera de Tamaulipas se reportaron situaciones de riesgo como la quema de vehículos, la presencia de ponchallantas y robo de automóviles.

Los hechos violentos se realizaron por parte de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo en apoyo del CJNG, según información recabada por Elefante Blanco de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Un hombre camina con una bolsa en la espalda junto a un autobús consumido por las llamas días después de una serie de bloqueos y ataques del crimen organizado tras un operativo militar en el que fue asesinado el jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", en Puerto Vallarta, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Daniel Becerril

Tras los hechos violentos, el delegado de la Secretaría de Gobernación de Tamaulipas, Carlos Orozco, informó que no se tiene prevista la movilización de más elementos de seguridad hacia la entidad.

Eduardo Govea Orozco, fiscal general del estado, indicó que hasta el momento no hay personas detenidas por los bloqueos y hechos violentos ocurridos en Reynosa y otros municipios de la frontera.

Y es que desde las primeras horas de la mañana del pasado domingo 22 de febrero se registraron diversos narcobloqueos en diversas entidades del país tras el operativo donde se abatió a Nemesio Oseguera Cervantes en Tapalpa, Jalisco.

“El Mencho” fue localizado luego de que se reunió con una de sus parejas sentimentales en unas cabañas, lo que permitió a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) planear un operativo para lograr su captura.

El Tapalpa Country Club, un hotel en la zona donde fuerzas federales realizaron un operativo militar para capturar al jefe del cártel Nemesio Oseguera, "El Mencho", quien murió mientras era transportado en un helicóptero luego de resultar herido durante la redada, en las afueras de la ciudad de Tapalpa, México, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Durante el cerco se llevó a cabo un enfrentamiento que le provocó graves heridas a “El Mencho”, por lo que fue trasladado vía aérea para recibir atención médica en Morelia, pero durante el trayecto murió junto a dos de sus escoltas.

Estos hechos provocaron que se registraran narcobloqueos, quema de vehículos, comercios y bancos, así como algunos enfrentamientos, en 20 estados del país y que se declarara código rojo en Jalisco ante la violencia.