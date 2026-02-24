Victoria Ruffo hace a un lado las diferencias con Eugenio Derbez y defiende a Aitana: “Con los niños no”

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tienen un hijo en común: José Eduardo. También comparten una nieta llamada Tessa. (Twitter y Cuartoscuro)

El cover de “Golden”, tema principal de la película “Las Guerreras K-Pop”-, que Vadhir Derbez realizó en colaboración con su hermana Aitana continúa dando de qué hablar en redes sociales.

Y es que dividió opiniones; mientras algunos aplaudieron el vínculo que existe entre los hermanos, otros criticaron a la menor de 10 años.

Esto enfureció a los famosos integrantes de la dinastía Derbez, quienes han aprovechado sus recientes encuentros con la prensa para defender a la pequeña y pedir respeto para los niños.

El cantante y actor Vadhir Derbez compartió un video en sus redes sociales junto a su hermana menor, Aitana. Crédito: (Youtube/Vadhir Derbez)

Victoria Ruffo defiende a Aitana Derbez

Luego de que Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, padres de la menor, se posicionaron en contra de los ataques que recibió su hija a través de redes sociales, la reina de las telenovelas fue cuestionada al respecto y, sin entrar en detalles, concordó con su expareja.

“Yo creo que con los niños no. Los niños pueden hacer lo que quieran y los tenemos que respetar siempre”, comentó.

Eso no fue todo, la protagonista de telenovelas mexicanas como “La madrastra” o “Simplemente María” compartió una reflexión sobre las infancias y su vínculo con el medio artístico.

Crédito: (X/@EugenioDerbez)

“También ellos necesitan vivir una infancia normal, tranquila, a pesar de que tengan padres famosos o que haya cámaras, lo que sea, tratar de llevarles una vida más normal, vamos”, comentó.

Por último, compartió un poco de su experiencia como madre famosa: “Si me hacían entrevistas y estaban mis hijos, pues con mucho gusto, pero así de llevarlos a audiciones o que hicieran cosas, la verdad, no. Prefiero que vivan su niñez como cualquier otro niño”, dijo.

Cabe recordar que Victoria Ruffo tiene tres hijos: José Eduardo Derbez (fruto de su romance con Eugenio Derbez), Anuar y Victoria (fruto de su matrimonio con el político Omar Fayad).

Los lentes de José Eduardo Derbez valen miles de pesos. (TikToK)

Las declaraciones de Victoria Ruffo ocurrieron días después de que pidió no ser cuestionada sobre su Eugenio Derbez. Esto debido a un constante intercambio de dimes y diretes entre ellos, situación que ha ocasionado algunos malos entendidos.

“Se lo agradezco mucho porque gracias a él, la gente se entera que estoy viva todavía”, dijo entre risas en un encuentro con medios.

Y explicó: “Si me preguntan, voy a contestar, yo sé que es un tema rancio, ya pasó. Yo no estoy enojada ni tengo problemas con él, en lo absoluto, pero sí me preguntan qué pasó, yo digo cómo me fue. Cada quien dice cómo le fue en la feria”.