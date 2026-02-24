México

Té de alcachofa para aliviar los síntomas de la vesícula: el remedio casero que los médicos recomiendan como ayudante en tratamientos específicos

Esta infusión puede ayudar con molestias como el lodo biliar

Un estudio clínico reporta reducción
Un estudio clínico reporta reducción del lodo biliar y mejora de síntomas hepáticos tras el uso conjunto de alcachofa, cardo mariano y té verde

Las propiedades digestivas y hepáticas de la alcachofa han sido valoradas por distintas culturas a lo largo de la historia.

Esta planta, que pertenece a la familia de las asteráceas y comparte parentesco con los cardos, destaca por su uso tradicional en la medicina popular y su creciente presencia en formulaciones actuales.

¿En qué casos un médico podría recomendar té de alcachofa?

El extracto de alcachofa se utiliza tradicionalmente como apoyo para problemas digestivos, especialmente para dispepsia y para estimular el flujo biliar.

Especialistas sugieren el uso de
Especialistas sugieren el uso de alcachofa como complemento en pacientes con lodo biliar o disfunción leve de la vesícula, no como sustituto de tratamientos convencionales

El uso de alcachofa como complemento puede servir en pacientes con lodo biliar o disfunción leve de la vesícula, siempre bajo control médico y como parte de un abordaje integral, no como sustituto de tratamientos convencionales.

En gastroenterología, se considera que la alcachofa tiene actividad colerética, es decir, aumenta la producción y el flujo de bilis desde el hígado hacia la vesícula biliar y el intestino.

Esto puede ser útil en casos de dispepsia, digestión lenta y, de manera complementaria, en el manejo de lodo biliar (sludge biliar) o problemas leves de la vesícula biliar en pacientes sin indicación quirúrgica inmediata, de acuerdo con la publicación Actividad colerética y eliminación biliar de lípidos y ácidos biliares inducidas por un extracto de hoja de alcachofa en ratas de Pubmed.

Por otra parte, un estudio clínico prospectivo reciente evaluó una combinación de cardo mariano, alcachofa y té verde en pacientes con lodo biliar.

Tras tres meses, se observó desaparición o reducción del lodo biliar en un porcentaje relevante de pacientes, así como mejoría en los síntomas de cólico biliar y reducción de enzimas hepáticas.

El tratamiento se consideró seguro y sin efectos adversos relevantes. Este tipo de abordaje se emplea como complemento, no como terapia única, y está reservado para pacientes sin indicación de cirugía urgente y bajo supervisión médica, según The Efficacy of a Combination of Milk Thistle, Artichoke, and Green Tea in the Treatment of Biliary Sludge: An Interventional Prospective Open Study.

La actividad colerética de la
La actividad colerética de la alcachofa contribuye a un mayor flujo de bilis desde el hígado hacia la vesícula e intestino

Qué tan efectivo es el té de alcachofa para la vesícula

Respecto al uso específico para vesícula biliar, la evidencia directa en humanos es limitada y los resultados son más sólidos para el efecto colerético y hepato-protector general, no específicamente para disolver cálculos biliares, según Effects of Artichoke Supplementation on Liver Enzymes - PMC - NIH.

La preparación del té de
La preparación del té de alcachofa consiste en hervir corazones y hojas tiernas de alcaucil, con opción de agregar limón o miel para mejorar el sabor

En pacientes con cálculos biliares grandes, colecistitis aguda o cuadros graves, el tratamiento de elección sigue siendo quirúrgico o médico convencional.

Cómo hacer té de alcachofa

Ingredientes

  1. 2 alcauciles frescos (alcachofas)
  2. 1 litro de agua
  3. 1 rodaja de limón (opcional)
  4. 1 cucharada de miel o azúcar (opcional)

Instrucciones

El extracto de alcachofa es
El extracto de alcachofa es recomendado como apoyo para casos de dispepsia y estimulación del flujo biliar bajo control médico
  1. Lavar bien los alcauciles y retirar las hojas más duras y los tallos gruesos.
  2. Cortar los corazones y las hojas tiernas en trozos grandes.
  3. Colocar el agua en una olla y llevar a hervor. Agregar los trozos de alcaucil.
  4. Hervir durante 15 minutos a fuego bajo, hasta que el agua tome un tono verdoso y aroma vegetal.
  5. Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos.
  6. Colar la infusión y servir caliente. Se puede agregar una rodaja de limón o endulzar con miel.
  7. Consejo técnico: No dejar hervir demasiado tiempo para evitar sabor amargo excesivo.

