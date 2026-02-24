Té de alcachofa para aliviar los síntomas de la vesícula: el remedio casero que los médicos recomiendan como ayudante en tratamientos específicos

Un estudio clínico reporta reducción del lodo biliar y mejora de síntomas hepáticos tras el uso conjunto de alcachofa, cardo mariano y té verde (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propiedades digestivas y hepáticas de la alcachofa han sido valoradas por distintas culturas a lo largo de la historia.

Esta planta, que pertenece a la familia de las asteráceas y comparte parentesco con los cardos, destaca por su uso tradicional en la medicina popular y su creciente presencia en formulaciones actuales.

¿En qué casos un médico podría recomendar té de alcachofa?

El extracto de alcachofa se utiliza tradicionalmente como apoyo para problemas digestivos, especialmente para dispepsia y para estimular el flujo biliar.

Especialistas sugieren el uso de alcachofa como complemento en pacientes con lodo biliar o disfunción leve de la vesícula, no como sustituto de tratamientos convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de alcachofa como complemento puede servir en pacientes con lodo biliar o disfunción leve de la vesícula, siempre bajo control médico y como parte de un abordaje integral, no como sustituto de tratamientos convencionales.

En gastroenterología, se considera que la alcachofa tiene actividad colerética, es decir, aumenta la producción y el flujo de bilis desde el hígado hacia la vesícula biliar y el intestino.

Esto puede ser útil en casos de dispepsia, digestión lenta y, de manera complementaria, en el manejo de lodo biliar (sludge biliar) o problemas leves de la vesícula biliar en pacientes sin indicación quirúrgica inmediata, de acuerdo con la publicación Actividad colerética y eliminación biliar de lípidos y ácidos biliares inducidas por un extracto de hoja de alcachofa en ratas de Pubmed.

Por otra parte, un estudio clínico prospectivo reciente evaluó una combinación de cardo mariano, alcachofa y té verde en pacientes con lodo biliar.

Tras tres meses, se observó desaparición o reducción del lodo biliar en un porcentaje relevante de pacientes, así como mejoría en los síntomas de cólico biliar y reducción de enzimas hepáticas.

El tratamiento se consideró seguro y sin efectos adversos relevantes. Este tipo de abordaje se emplea como complemento, no como terapia única, y está reservado para pacientes sin indicación de cirugía urgente y bajo supervisión médica, según The Efficacy of a Combination of Milk Thistle, Artichoke, and Green Tea in the Treatment of Biliary Sludge: An Interventional Prospective Open Study.

La actividad colerética de la alcachofa contribuye a un mayor flujo de bilis desde el hígado hacia la vesícula e intestino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tan efectivo es el té de alcachofa para la vesícula

Respecto al uso específico para vesícula biliar, la evidencia directa en humanos es limitada y los resultados son más sólidos para el efecto colerético y hepato-protector general, no específicamente para disolver cálculos biliares, según Effects of Artichoke Supplementation on Liver Enzymes - PMC - NIH.

La preparación del té de alcachofa consiste en hervir corazones y hojas tiernas de alcaucil, con opción de agregar limón o miel para mejorar el sabor (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pacientes con cálculos biliares grandes, colecistitis aguda o cuadros graves, el tratamiento de elección sigue siendo quirúrgico o médico convencional.

Cómo hacer té de alcachofa

Ingredientes

2 alcauciles frescos (alcachofas) 1 litro de agua 1 rodaja de limón (opcional) 1 cucharada de miel o azúcar (opcional)

Instrucciones

El extracto de alcachofa es recomendado como apoyo para casos de dispepsia y estimulación del flujo biliar bajo control médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar bien los alcauciles y retirar las hojas más duras y los tallos gruesos. Cortar los corazones y las hojas tiernas en trozos grandes. Colocar el agua en una olla y llevar a hervor. Agregar los trozos de alcaucil. Hervir durante 15 minutos a fuego bajo, hasta que el agua tome un tono verdoso y aroma vegetal. Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos. Colar la infusión y servir caliente. Se puede agregar una rodaja de limón o endulzar con miel. Consejo técnico: No dejar hervir demasiado tiempo para evitar sabor amargo excesivo.