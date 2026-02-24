México

Reprograman corridas de autobuses en la Central del Norte CDMX tras violencia en estados

Gradualmente se restablecen las rutas, aunque algunas permanecen suspendidas por motivos de seguridad

Gradualmente se han reestablecido algunas rutas, sin embargo ciertas permanecen suspendidas por seguridad. (FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

La Terminal de Autobuses del Norte en la Ciudad de México reanudó parcialmente las salidas de autobuses tras la jornada de violencia registrada en varias regiones del país. Las corridas que habían permanecido canceladas durante más de un día comenzaron a reprogramarse, principalmente hacia destinos afectados en el Bajío mexicano y la zona norte de la República, luego de una suspensión que impactó a cientos de pasajeros.

Durante la noche del lunes 23 de febrero, autoridades y empresas de transporte informaron que algunas rutas hacia Guadalajara, Manzanillo, Tepic, Tijuana y Puerto Vallarta ya operaban nuevamente tras la interrupción de servicios originada por hechos violentos. En las últimas horas del lunes, los primeros autobuses partieron hacia estas ciudades, mientras que rutas hacia otras entidades permanecieron suspendidas o sujetas a modificaciones.

La reanudación de corridas en la Terminal del Norte dependerá de la evaluación constante de riesgos y la confirmación de condiciones seguras en carretera.

La medida de reactivación paulatina no se aplicó de forma uniforme a todos los destinos. Las salidas hacia Colima continúan canceladas y acerca de las corridas con destino a Monterrey, las compañías modificaron los recorridos habituales y emplean rutas alternas para evitar zonas consideradas de riesgo. La autoridad de la terminal, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, reiteró que la reanudación de las operaciones depende de la evolución de las condiciones de seguridad en carreteras federales.

El domingo previo, cientos de usuarios permanecieron durante horas en las salas de espera de la terminal, resguardando equipaje y buscando información sobre el restablecimiento de servicios. Muchos tuvieron que quedarse en los restaurantes y áreas comunes mientras aguardaban la reprogramación de sus viajes. Las compañías de autobuses suspendieron todas las corridas desde el domingo para reducir riesgos a usuarios y evitar posibles incidentes en carretera y en las unidades de transporte terrestre.

Pasajeros afectados por la suspensión de corridas aún enfrentan incertidumbre sobre la reanudación de servicios hacia zonas del Bajío y norte del país. (REUTERS/Daniel Becerril)

La decisión de cancelar rutas surgió después de que se reportaron bloqueos, quema de vehículos y cierre de carreteras en diversas entidades. Los hechos violentos sucedieron tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta situación desencadenó una ola de incidentes en Jalisco y el resto del Bajío, impactando directamente la movilidad interestatal.

Las empresas de transporte han señalado que el restablecimiento total de las rutas dependerá de la evaluación constante de la seguridad en carretera y de la confirmación oficial de que los trayectos son seguros para la circulación. Mientras tanto, los pasajeros con boletos a destinos restringidos deben consultar regularmente el estado de sus viajes y permanecer atentos a los canales oficiales de la Central del Norte.

