Para que sirve mezclar bicarbonato de sodio con tu acondicionador

La estrategia atrae a quienes buscan mayor limpieza y menos grasa, aunque existen advertencias sobre posibles efectos secundarios

La tendencia de mezclar bicarbonato
La tendencia de mezclar bicarbonato de sodio con acondicionador ha ganado popularidad en redes sociales por sus posibles beneficios capilares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de productos caseros en el cuidado capilar ha despertado interés en múltiples plataformas digitales.

En ese contexto, la tendencia de añadir bicarbonato de sodio al acondicionador ha ganado popularidad por sus posibles efectos en la limpieza y la textura del cabello.

Según reportes de Healthline y Medical News Today, esta práctica se asocia tanto a la remoción de residuos acumulados como a la reducción de la oleosidad en el cuero cabelludo, aunque especialistas advierten sobre riesgos potenciales al alterar el equilibrio natural del pH capilar.

Muchas personas utilizan bicarbonato de
Muchas personas utilizan bicarbonato de sodio con acondicionador para reducir la oleosidad del cuero cabelludo y mejorar la textura del cabello. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de añadir bicarbonato de sodio con tu acondicionador

Añadir bicarbonato de sodio al acondicionador para el cuidado capilar es una práctica que ha ganado popularidad en redes sociales y foros de belleza.

El bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino con propiedades abrasivas y limpiadoras. A continuación, se presentan los posibles beneficios y advertencias asociados a su uso combinado con acondicionador:

Beneficios sugeridos

  • Limpieza profunda: El bicarbonato puede ayudar a eliminar residuos de productos, aceites y contaminación ambiental acumulados en el cabello y cuero cabelludo.
  • Reducción de la oleosidad: Su capacidad para absorber grasa puede ser útil para personas con cabello muy graso.
  • Sensación de suavidad: Al mezclarlo con el acondicionador, el cabello puede sentirse más suave y con menos residuos tras el enjuague.
  • Eliminación de caspa leve: Algunas personas reportan alivio de la caspa leve debido a la acción exfoliante del bicarbonato.

Advertencias y posibles riesgos

  • Riesgo de daño capilar: El uso frecuente de bicarbonato puede dañar la cutícula del cabello, volviéndolo seco, quebradizo y propenso a la rotura.
  • Desequilibrio del pH: El pH alcalino del bicarbonato puede alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo y el cabello, que tienden a ser ligeramente ácidos. Esto puede causar irritación, sequedad y pérdida de brillo.
  • No apto para cabellos teñidos o tratados químicamente: Puede acelerar la pérdida de color y agravar el daño en cabellos tratados.
  • Reacciones alérgicas o irritación: El contacto prolongado o en personas sensibles puede provocar enrojecimiento o picazón.

Recomendaciones

  • Si decides probar esta práctica, se sugiere hacerlo de manera ocasional (no más de una vez cada dos semanas).
  • Utiliza una pequeña cantidad de bicarbonato y mézclalo bien con el acondicionador.
  • Enjuaga abundantemente y observa la reacción de tu cabello y cuero cabelludo.
  • Ante cualquier señal de irritación o daño, suspende su uso de inmediato.
El bicarbonato de sodio ayuda
El bicarbonato de sodio ayuda a limpiar profundamente el cabello y el cuero cabelludo al eliminar residuos de productos y contaminación ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo mezclar tu acondicionador con bicarbonato de sodio

Para mezclar acondicionador con bicarbonato de sodio de forma segura, sigue estos pasos:

Ingredientes

  • 1 o 2 cucharadas de acondicionador (según la longitud de tu cabello)
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Preparación y uso

  1. Mezclar los ingredientes
    1. En un recipiente limpio, añade el acondicionador.
    2. Incorpora el bicarbonato de sodio y mezcla hasta obtener una pasta homogénea.
  2. Aplicar en el cabello
    1. Después de lavar el cabello con champú, aplica la mezcla sobre el cabello húmedo.
    2. Concéntrate en las zonas donde percibas más acumulación de residuos o grasa.
  3. Dejar actuar
    1. Deja actuar entre 3 y 5 minutos.
  4. Enjuagar
    1. Enjuaga abundantemente con agua tibia hasta eliminar cualquier residuo.

Recomendaciones

  • No utilices esta mezcla más de una vez cada dos semanas para evitar resequedad o daño.
  • Haz una prueba en una pequeña sección de cabello y cuero cabelludo antes de usar por primera vez.
  • No se recomienda para cabellos teñidos, tratados químicamente o muy secos.

