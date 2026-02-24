Muerte de Héctor Zamorano: qué fue de todos los integrantes de la primera generación de La Academia

Este fue el elenco de la primera generación (Foto: Twitter/@la-academia-fans)

La confirmación del fallecimiento del cantante Héctor Zamorano, integrante original y primer eliminado de la primera generación de La Academia, el 24 de febrero de 2026, provocó consternación entre seguidores y excompañeros del popular reality musical.

Con una trayectoria muy vinculada a la música y la radio, la vida de Zamorano quedó marcada por una lucha pública contra la depresión, haciendo eco de los desafíos que enfrentaron ex participantes tras su salida del programa en 2002.

La noticia relanzó el interés en conocer el paradero y evolución profesional de quienes compartieron la plataforma televisiva que influyó en la música pop mexicana.

Héctor Zamorano tras La Academia y su lucha personal

Tras ser el primer eliminado, Héctor Zamorano logró publicar su álbum debut solo un año después, una meta que no alcanzaron todos los concursantes que salieron en las primeras rondas. Su carrera continuó entre presentaciones esporádicas en centros nocturnos y su actividad como locutor de radio en Guadalajara.

Sin embargo, la estabilidad profesional le resultó inalcanzable por largos periodos. A principios de 2024, recurrió a redes sociales para expresar dificultades emocionales. “Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”, compartió en X, aludiendo al peso constante de la depresión y el esfuerzo por aparentar fortaleza.

Reconoció que este malestar persistía desde al menos dos años atrás. En junio publicó: “lo único que tenemos seguro es el ahora y la muerte”. Posteriormente redujo su exposición pública, con su última huella relevante en redes en febrero de 2022, cuando evocó el deseo de volver a disfrutar la música como al inicio de su carrera.

Un retrato de Héctor Zamorano, exintegrante de La Academia, se presenta en una imagen de luto y homenaje tras su sensible fallecimiento. (Infobae México / Jesús Avilés)

Qué fue de los integrantes más destacados de la primera generación

Myriam Montemayor se consolidó en la música tras ganar la edición de 2002. Lanzó ocho álbumes, participó en teatro musical y ha realizado colaboraciones recientes, manteniendo su presencia en debates internos del grupo.

Yahir sobresalió como cantante y actor, grabó siete discos y actuó en telenovelas y musicales reconocidos. En 2019 fue coach en La Voz México.

Víctor García equilibró seis discos con papeles principales en telenovelas de TV Azteca y apariciones en largometrajes. Fue parte del jurado en La Academia Kids .

Nadia Yvonne se enfocó en la música regional mexicana, siendo nominada al Grammy Latino en 2008 por mejor álbum regional con “A puro dolor”. Fue reconocida además como embajadora de la música mexicana y con la Musa de Plata en el Auditorio Nacional.

Integrantes destacados como Myriam, Yahir y Nadia Yvonne han mantenido carreras musicalmente sólidas, diversificándose en teatro, televisión y reconocimientos importantes (Fotos: Instagram/@myriammontecruz_)

Raúl Sandoval alternó la música regional con la actuación en telenovelas y series. En la pandemia emprendió la venta de papel higiénico y artículos para el hogar como forma de sortear la crisis en el espectáculo.

Toñita mantuvo presencia constante tanto en televisión como en la música, además de conducir programas y enfrentar problemas de salud como el hipertiroidismo.

María Inés Guerra redefinió su carrera, especializándose en la conducción de programas televisivos y participación en teatro y series infantiles.

Estrella Veloz persistió con presentaciones musicales y colaboraciones, diversificándose al publicar un libro sobre finanzas personales.

Laura Caro combinó la música con la actuación, participando en realities y en producciones fílmicas y teatrales.

Miguel Ángel buscó consolidar su camino como solista; sin embargo, tras dificultar su permanencia en la industria, se volcó a la venta de celulares usados y actuaciones en bares. Posteriormente retomó la producción musical junto a ex compañeros.

Algunos ex académicos, como Estrella Veloz y Alejandro Daniel, emprendieron caminos fuera de la industria musical, explorando literatura o proyectos personales menos públicos (Foto: Instagram/@estrella_veloz @myriammontecruz_)

Otros ex académicos y sus historias menos conocidas

Algunos integrantes de la primera generación tomaron rumbos menos públicos.

Alejandro Daniel se alejó de la música y publica en YouTube avances de su vivienda en Taxco.

Wendolee Ayala lanzó el libro “Alma ligera en cuerpo pesado”, dirigido al empoderamiento femenino, y mantiene presencia en música y literatura.

José Antonio de la O migró del escenario a la producción y la ingeniería de audio, trabajando en música y en telenovelas.

Fátima Torre y Maru orientaron su vida laboral hacia otros campos, apartándose de la exposición televisiva, entre rumores de nuevos emprendimientos.

El fallecimiento del maestro de canto Willy Gutiérrez dejó una huella en la comunidad de La Academia, simbolizando el legado formativo de la generación original (Fotos: Centro cultural Willy Gutiérrez)

Los maestros de La Academia: presente y legado

El fallecimiento del maestro de canto Willy Gutiérrez representó una pérdida significativa para quienes pasaron por La Academia. Fundador de su propio centro cultural, permaneció hospitalizado en enero de 2022 y su muerte causó consternación entre exalumnos y la comunidad artística.

Otros profesores siguieron trayectorias diversas.

Deryck Berth Beckles , maestro de inglés, es en la actualidad director de cine y colaborador en canales estadounidenses.

Lula Ross , maestra de canto, volvió como docente a La Academia en 2020 y dirige talleres de vocalización.

Guille Gómez , coreógrafa, encabeza la escuela Danza 3 Espectáculos y participa como jueza en programas de talento.

Gaby Cárdenas ha sumado más de dos décadas en el doblaje y dirección musical.

Lilia Sixtos , antes maestra de teatro, dirige talleres para mujeres en Texas centrados en el desarrollo comunicativo.

Charly D, profesor de expresión corporal, crea coreografías para espectáculos nacionales y ha colaborado con artistas reconocidos.

A dos décadas de La Academia, maestros y alumnos siguen activos en música, arte y docencia, demostrando la vigencia del fenómeno televisivo en la cultura popular mexicana (@hectorzamoranoof)

Veinte años después de la primera emisión, profesores y ex alumnos conservan distintos vínculos con la industria, cada uno construyendo su legado en la música y el arte mexicanas.

En la memoria de sus allegados permanece la imagen de Héctor Zamorano decidido a recuperar el entusiasmo por cantar, una aspiración que guio su vida hasta el final.