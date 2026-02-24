México

Muerte de Héctor Zamorano: qué fue de todos los integrantes de la primera generación de La Academia

Las trayectorias de los maestros y ex participantes reflejan el impacto de un programa que conectó generaciones a través del arte y la superación

Guardar
Este fue el elenco de
Este fue el elenco de la primera generación (Foto: Twitter/@la-academia-fans)

La confirmación del fallecimiento del cantante Héctor Zamorano, integrante original y primer eliminado de la primera generación de La Academia, el 24 de febrero de 2026, provocó consternación entre seguidores y excompañeros del popular reality musical.

Con una trayectoria muy vinculada a la música y la radio, la vida de Zamorano quedó marcada por una lucha pública contra la depresión, haciendo eco de los desafíos que enfrentaron ex participantes tras su salida del programa en 2002.

La noticia relanzó el interés en conocer el paradero y evolución profesional de quienes compartieron la plataforma televisiva que influyó en la música pop mexicana.

Héctor Zamorano tras La Academia y su lucha personal

Tras ser el primer eliminado, Héctor Zamorano logró publicar su álbum debut solo un año después, una meta que no alcanzaron todos los concursantes que salieron en las primeras rondas. Su carrera continuó entre presentaciones esporádicas en centros nocturnos y su actividad como locutor de radio en Guadalajara.

Sin embargo, la estabilidad profesional le resultó inalcanzable por largos periodos. A principios de 2024, recurrió a redes sociales para expresar dificultades emocionales. “Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”, compartió en X, aludiendo al peso constante de la depresión y el esfuerzo por aparentar fortaleza.

Reconoció que este malestar persistía desde al menos dos años atrás. En junio publicó: “lo único que tenemos seguro es el ahora y la muerte”. Posteriormente redujo su exposición pública, con su última huella relevante en redes en febrero de 2022, cuando evocó el deseo de volver a disfrutar la música como al inicio de su carrera.

Un retrato de Héctor Zamorano,
Un retrato de Héctor Zamorano, exintegrante de La Academia, se presenta en una imagen de luto y homenaje tras su sensible fallecimiento. (Infobae México / Jesús Avilés)

Qué fue de los integrantes más destacados de la primera generación

  • Myriam Montemayor se consolidó en la música tras ganar la edición de 2002. Lanzó ocho álbumes, participó en teatro musical y ha realizado colaboraciones recientes, manteniendo su presencia en debates internos del grupo.
  • Yahir sobresalió como cantante y actor, grabó siete discos y actuó en telenovelas y musicales reconocidos. En 2019 fue coach en La Voz México.
  • Víctor García equilibró seis discos con papeles principales en telenovelas de TV Azteca y apariciones en largometrajes. Fue parte del jurado en La Academia Kids.
  • Nadia Yvonne se enfocó en la música regional mexicana, siendo nominada al Grammy Latino en 2008 por mejor álbum regional con “A puro dolor”. Fue reconocida además como embajadora de la música mexicana y con la Musa de Plata en el Auditorio Nacional.
Integrantes destacados como Myriam, Yahir
Integrantes destacados como Myriam, Yahir y Nadia Yvonne han mantenido carreras musicalmente sólidas, diversificándose en teatro, televisión y reconocimientos importantes (Fotos: Instagram/@myriammontecruz_)
  • Raúl Sandoval alternó la música regional con la actuación en telenovelas y series. En la pandemia emprendió la venta de papel higiénico y artículos para el hogar como forma de sortear la crisis en el espectáculo.
  • Toñita mantuvo presencia constante tanto en televisión como en la música, además de conducir programas y enfrentar problemas de salud como el hipertiroidismo.
  • María Inés Guerra redefinió su carrera, especializándose en la conducción de programas televisivos y participación en teatro y series infantiles.
  • Estrella Veloz persistió con presentaciones musicales y colaboraciones, diversificándose al publicar un libro sobre finanzas personales.
  • Laura Caro combinó la música con la actuación, participando en realities y en producciones fílmicas y teatrales.
  • Miguel Ángel buscó consolidar su camino como solista; sin embargo, tras dificultar su permanencia en la industria, se volcó a la venta de celulares usados y actuaciones en bares. Posteriormente retomó la producción musical junto a ex compañeros.
Algunos ex académicos, como Estrella
Algunos ex académicos, como Estrella Veloz y Alejandro Daniel, emprendieron caminos fuera de la industria musical, explorando literatura o proyectos personales menos públicos (Foto: Instagram/@estrella_veloz @myriammontecruz_)

Otros ex académicos y sus historias menos conocidas

Algunos integrantes de la primera generación tomaron rumbos menos públicos.

  • Alejandro Daniel se alejó de la música y publica en YouTube avances de su vivienda en Taxco.
  • Wendolee Ayala lanzó el libro “Alma ligera en cuerpo pesado”, dirigido al empoderamiento femenino, y mantiene presencia en música y literatura.
  • José Antonio de la O migró del escenario a la producción y la ingeniería de audio, trabajando en música y en telenovelas.
  • Fátima Torre y Maru orientaron su vida laboral hacia otros campos, apartándose de la exposición televisiva, entre rumores de nuevos emprendimientos.
El fallecimiento del maestro de
El fallecimiento del maestro de canto Willy Gutiérrez dejó una huella en la comunidad de La Academia, simbolizando el legado formativo de la generación original (Fotos: Centro cultural Willy Gutiérrez)

Los maestros de La Academia: presente y legado

El fallecimiento del maestro de canto Willy Gutiérrez representó una pérdida significativa para quienes pasaron por La Academia. Fundador de su propio centro cultural, permaneció hospitalizado en enero de 2022 y su muerte causó consternación entre exalumnos y la comunidad artística.

Otros profesores siguieron trayectorias diversas.

  • Deryck Berth Beckles, maestro de inglés, es en la actualidad director de cine y colaborador en canales estadounidenses.
  • Lula Ross, maestra de canto, volvió como docente a La Academia en 2020 y dirige talleres de vocalización.
  • Guille Gómez, coreógrafa, encabeza la escuela Danza 3 Espectáculos y participa como jueza en programas de talento.
  • Gaby Cárdenas ha sumado más de dos décadas en el doblaje y dirección musical.
  • Lilia Sixtos, antes maestra de teatro, dirige talleres para mujeres en Texas centrados en el desarrollo comunicativo.
  • Charly D, profesor de expresión corporal, crea coreografías para espectáculos nacionales y ha colaborado con artistas reconocidos.
A dos décadas de La
A dos décadas de La Academia, maestros y alumnos siguen activos en música, arte y docencia, demostrando la vigencia del fenómeno televisivo en la cultura popular mexicana (@hectorzamoranoof)

Veinte años después de la primera emisión, profesores y ex alumnos conservan distintos vínculos con la industria, cada uno construyendo su legado en la música y el arte mexicanas.

En la memoria de sus allegados permanece la imagen de Héctor Zamorano decidido a recuperar el entusiasmo por cantar, una aspiración que guio su vida hasta el final.

Temas Relacionados

Héctor ZamoranoLa AcademiaPrimera generaciónTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

Lionel Messi respondió con humor a las preguntas de Christian Martinoli y Luis García en un reciente podcast

Messi le responde a Christian

Kali Uchis confirma su concierto en CDMX pese a cancelaciones previas por inseguridad en el país

Las actuaciones previstas en Monterrey y Guadalajara fueron suspendidas debido a la situación de seguridad que enfrenta el país

Kali Uchis confirma su concierto

Transporte público en Guadalajara estará restablecido en su totalidad antes de terminar el día, afirma Pablo Lemus

El servicio actualmente se encuentra operando en un 75 por ciento, luego de la suspensión provocada por la violencia del CJNG tras muerte de “El Mencho”

Transporte público en Guadalajara estará

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Pablo Lemus garantizó que Guadalajara está preparada para recibir a las selecciones que competirán en el torneo de la FIFA

FIFA no retirará sedes a

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 24 de febrero

El programa deportivo también transmitirá la lucha por la medalla femenil

Exatlón México: quién gana la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suprema Corte guarda un minuto

Suprema Corte guarda un minuto de silencio en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas caídos en operativo contra “El Mencho”

Transporte público en Guadalajara estará restablecido en su totalidad antes de terminar el día, afirma Pablo Lemus

Se mantiene un bloqueo carretero en Jalisco tras abatimiento de “El Mencho”: autoridades continúan removiendo unidades

Gobernador de Michoacán reconoce en el Día de la Bandera a Sheinbaum y a las Fuerzas Armadas de México por operativo contra “El Mencho”

Embajada de EEUU en México mantiene alerta para sus ciudadanos en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Kali Uchis confirma su concierto

Kali Uchis confirma su concierto en CDMX pese a cancelaciones previas por inseguridad en el país

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 24 de febrero

De qué murió Héctor Zamorano, cantante que fue parte de la primera generación de La Academia

Morales Flores, suplente de Sergio Mayer, rinde protesta como diputado y piden que se quede de forma permanente

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

DEPORTES

Messi le responde a Christian

Messi le responde a Christian Martinoli y al Dr García sobre las eliminaciones de México en los mundiales

FIFA no retirará sedes a México para el Mundial 2026 por inseguridad, afirmó el gobernador de Jalisco

Gabriela Cuevas descarta cancelación del Mundial 2026 pese a ola de violencia y preocupaciones internacionales: “México volverá a hacer historia”

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

Portugal pone en duda amistoso contra México en el Estadio Azteca tras el abatimiento de ‘El Mencho’