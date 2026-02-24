Nuevos aranceles de Trump: así afecta el comercio con México, según Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su conferencia matutina cómo afecta a México el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que anuló aranceles impuestos por Donald Trump, y analizó el nuevo esquema arancelario implementado por la Casa Blanca. (Infobae-Itzallana López)

La presidenta Claudia Sheinbaum salió este martes a aclarar el panorama arancelario que enfrenta México tras una semana de turbulencia comercial. En su conferencia matutina, explicó con detalle la situación que dejó el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que echó para atrás parte de los aranceles que el presidente Donald Trump había impuesto bajo argumentos de seguridad nacional, y analizó qué significa para el país el nuevo esquema que está en vigor.

¿Qué cambió con el fallo de la Suprema Corte de EU?

El 20 de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó, por seis votos contra tres, los aranceles amplios que Trump había impuesto bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). El tribunal determinó que esas medidas excedían la autoridad presidencial en materia de impuestos, facultad que corresponde al Congreso. La decisión anuló gravámenes que ya habían recaudado cifras significativas y obligó a la Casa Blanca a buscar una base legal distinta para continuar con su política proteccionista.

Al día siguiente, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer un arancel del 10 por ciento a importaciones de todos los países del mundo, amparado esta vez en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite aplicar aranceles de hasta 15 por ciento durante un máximo de 150 días ante desequilibrios en la balanza de pagos. El 21 de febrero anunció que subiría esa tasa al 15 por ciento, aunque al cierre de esta edición aún no había publicado la orden correspondiente.

El presidente Donald Trump anuncia nuevos aranceles a varios países durante un evento en la Rosaleda de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

¿Cuál es la situación real de México frente a estos aranceles?

Sheinbaum fue enfática: México es el país con menor carga arancelaria de todos en su relación comercial con Estados Unidos, gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El 85 por ciento de todo lo que México exporta a su vecino del norte no paga ningún arancel y continuará así, pues las disposiciones del tratado permanecen intactas.

El restante 15 por ciento sí tiene aranceles, pero con condiciones particulares. La industria automotriz, por ejemplo, aplica descuentos según el contenido regional norteamericano de las piezas. El acero y el aluminio pagan gravámenes como cualquier otro país del mundo. Y el 20 por ciento de las exportaciones mexicanas que viajan fuera del amparo del T-MEC lo hace bajo el mecanismo de Nación Más Favorecida.

Este último punto es donde el fallo de la Suprema Corte genera el cambio más visible para México. Ese segmento de exportaciones tenía un arancel del 25 por ciento impuesto por Trump bajo argumentos de seguridad nacional, precisamente el tipo de medida que la Corte echó para atrás. Al caer esos gravámenes, ese porcentaje quedó en 10 por ciento, que es la tasa publicada y vigente. Si Trump confirma la subida al 15 por ciento, ese tramo pasaría del 25 al 15: una reducción neta, no un aumento.

Ebrad. Presidencia

“México sale mejor”: la lectura de Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, había adelantado esta lectura un día antes desde Oaxaca. “El 85 por ciento de todo lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel. Así va a seguir”, explicó ante reporteros. Y sobre el tramo afectado por los nuevos gravámenes, fue directo: “Ese 15 por ciento pagaba 25. Y ahora va a pagar 15. Entonces, salimos mejor en ese tramo”.

Su conclusión fue categórica: “A México le afecta positivamente, no negativamente. No tenemos afectación negativa”. Analistas financieros coinciden en que el arancel efectivo promedio para México, considerando las exenciones del T-MEC, se ubica cercano al 4 por ciento, lo que mejora su posición competitiva frente a países sin acuerdos comerciales similares con Estados Unidos.

¿Qué pasa con las posibles sanciones a países que exportan petróleo a Cuba?

En la mañanera también se preguntó a Sheinbaum sobre una posible sanción que afectaría a los países que envían petróleo a Cuba. La mandataria fue puntual: esa sanción hoy no existe. “Estaremos informando”, dijo, y aclaró que en cuanto haya novedades al respecto, el gobierno lo comunicará.

¿Qué sigue?

El escenario inmediato depende de si Trump publica formalmente la orden que sube los aranceles del 10 al 15 por ciento. Mientras eso no ocurra, la tasa vigente es del 10 por ciento. Para México, incluso en el escenario del 15 por ciento, el balance neto es mejor que el que existía antes del fallo de la Suprema Corte estadounidense.

La incertidumbre persiste en el ámbito internacional. Un analista europeo resumió el sentimiento global en una frase que circuló ampliamente esta semana: “Solo quedan preguntas abiertas y una creciente incertidumbre”. Para México, sin embargo, las respuestas de Sheinbaum y Ebrard apuntan en una dirección: el país está, por ahora, mejor parado que la mayor parte del mundo comercial.