Jesús Gama de Mariachi Gama 1000 denuncia asalto en restaurante de Tlalnepantla: “Lo encañonaron por 150 mil pesos”

El emblemático mariachi vivió el clima de violencia cuando Chucho Gama fue despojado de una fuerte suma en plena Multiplaza Valle Dorado

Jesús Gama Jr., hijo del
Jesús Gama Jr., hijo del líder del mariachi, sospechó que el asaltante fue informado sobre el retiro bancario previo a la agresión (IG)

Un asalto a mano armada dejó como saldo el robo de 150 mil pesos al líder del Mariachi Gama 1000, Chucho Gama, mientras desayunaba con su familia en un restaurante de Tlalnepantla, Estado de México.

El responsable del ataque amenazó al músico con un arma de fuego y, tras quitarle una cangurera con dinero en efectivo, documentos y un teléfono móvil, huyó en una motocicleta.

El hecho ocurrió después de que la víctima realizara un retiro bancario y se dirigiera junto a su hijo, Jesús Gama Jr., y otros familiares a un establecimiento de la cadena Toks, dentro de la Multiplaza Valle Dorado.

Jesús Gama Jr. relató por la tarde de este lunes 23 de febrero en sus redes sociales que el ataque sucedió en cuestión de minutos y consideró que el ladrón podría haber sido alertado por alguien, ya que llegó directamente a la mesa donde se encontraban.

Jesús Gama Jr. hizo un
Jesús Gama Jr. hizo un llamado a las autoridades del Estado de México para reforzar la seguridad tras el violento asalto sufrido por su familia (Foto: Instagram/@jesusgamajr)

Declaró: “Amigos, acaban de asaltar a mi papá, con pistola y todo. Estamos aquí en Multiplaza, Valle Dorado. Salió del BBVA, se dirigió al Toks. En un momento, llegó una persona armada, nosotros sentados, lo encañonó y lo despojó de una bolsa, una cangurera donde traía identificaciones, celular y desgraciadamente, un retiro de 150 mil pesos en efectivo”.

A pesar del episodio de violencia, Chucho Gama no sufrió lesiones físicas. La familia recibió colaboración del banco, el centro comercial y el personal del restaurante para revisar las cámaras de seguridad.

Jesús Gama Jr. afirmó sentirse nervioso tras lo ocurrido y pidió el apoyo de las autoridades, señalando: “México ya rebasa lo que pasa con la inteligencia artificial”.

“Evidentemente, queremos creer que pues alguien de acá, seguramente puso el dedo o avisó, porque qué coincidencia que después de hacer ese retiro y dirigirse al Toks, esta persona se dirige al Toks, sentado lo encañona y le quita la cangurera”, mencionó.

El mariachi lamentó el cuantioso robo a Chucho Gama

Señaló que: “Saliendo había una moto esperándolo y se dan a la fuga, afortunadamente estamos recibiendo apoyo de parte del banco, del centro comercial, y de parte del Toks con las cámaras”.

“Estamos pasando por etapas muy feas en este país, no solo por lo que pasó ayer, es muy feo ver cómo encañonan a tu papá por dinero honesto que se gana uno trabajando, pero todo queda en bienes materiales. Mi papá está bien, no lo golpearon ni nada”, mencionó.

Un mariachi con trayectoria

Mariachi Gama Mil es una agrupación reconocida por su trayectoria en la música regional mexicana y su proyección en televisión y plataformas digitales. Fundado por Chucho Gama en la Ciudad de México, el grupo se caracteriza por su estilo elegante y fusiones musicales, además de haber acompañado a artistas como Shakira, Lucero, Pedro Fernández y Gloria Trevi.

Jesús Gama Jr. ha ganado notoriedad en el ámbito del entretenimiento mexicano como músico y creador de contenido digital. Se dio a conocer principalmente en redes sociales como TikTok e Instagram, donde destaca por su talento para el baile, carisma y energía.

El Mariachi Gama 1000, bajo
El Mariachi Gama 1000, bajo la dirección de Chucho Gama, es reconocido en la música regional mexicana y por acompañar a grandes figuras de la música latina (IG: @mariachigamamil)

Hijo del reconocido mariachi Chucho Gama, Jesús inició su carrera artística junto a su padre y su hermano Chadbi en el Mariachi Gama Mil, agrupación que cuenta con amplia trayectoria en la música vernácula mexicana.

Con el paso del tiempo, Jesús Gama Jr. logró consolidar una imagen propia, sumando cientos de miles de seguidores en sus redes sociales. Su estilo innovador mezcla la tradición del mariachi con elementos contemporáneos, lo que le ha permitido conectar con audiencias jóvenes y diversificar su presencia en el espectáculo digital.

Además, es conocido por su apodo “el charro sexy” y por su activismo en favor del bienestar físico, promoviendo rutinas de ejercicio y hábitos saludables entre sus seguidores.

Metro CDMX y Metrobús hoy

Así fue el rescate de

Qué es el ECOEMS y

A un día de la

A un día de la

El Gallo Elizalde estuvo atrapado

David Benavidez reclama a Turki

