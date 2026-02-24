De la muerte de Hiromi a Héctor Zamorano: las tragedias que marcaron La Academia

Hay varias muertes de ex alumnos y familiares que impactaron en La Academia (Jesús Avilés/Infobae México)

La historia de La Academia ha estado marcada no solo por el surgimiento de estrellas, sino también por episodios que revelan el lado más vulnerable y humano de sus exalumnos.

Desde 2002, este reality musical se consolidó como una de las plataformas más influyentes de la televisión mexicana, sirviendo de trampolín para figuras como Carlos Rivera, Yuridia y Yahir.

Sin embargo, detrás del brillo del escenario, varios participantes enfrentaron finales trágicos, circunstancias que los seguidores recuerdan con especial afecto.

Héctor Zamorano

Héctor Zamorano, exintegrante de la primera generación de La Academia, murió a los 47 años según confirmaron TV Azteca y Wendolee Ayala. (Instagram: Héctor Zamorano)

La participación de Héctor Zamorano en la edición inaugural de La Academia dejó una huella particular.

Aunque fue el primer eliminado, logró lanzar un álbum y trabajar como locutor. A lo largo de los años, Zamorano habló abiertamente sobre los desafíos de la fama y su batalla contra la depresión, una lucha que compartió en redes sociales con frases como: “Cada día es una pesadilla de la que me despierto cuando duermo”.

El 24 de febrero de 2026, su fallecimiento, sin causas oficiales confirmadas, conmocionó a la comunidad artística y a sus compañeros, quienes destacaron la resiliencia y honestidad con la que abordó su realidad emocional.

Hiromi Hayakawa

(Foto: Instagram/@marlahiromi)

La vida de Hiromi Hayakawa, integrante de la tercera generación, estuvo marcada por una ascendente carrera en teatro y musicales, así como en la televisión.

Su muerte en septiembre de 2017, junto a su hija Julieta durante el parto, generó conmoción por la rapidez con la que ocurrieron los hechos.

Según el entorno familiar y medios, Hiromi enfrentó complicaciones por el síndrome de HELLP, una variante de la preeclampsia que puede resultar mortal tanto para la madre como para el bebé.

A sus 34 años, Hiromi ya había dejado huella en obras como Avenida Q y Mentiras, el musical, además de haber actuado en producciones televisivas.

Edu del Prado

El caso de Edu del Prado, parte de la generación Bicentenario, refleja el alcance internacional de los sueños incubados en La Academia.

Tras obtener el sexto lugar, Edu buscó abrirse paso también en concursos europeos como La Voz Francia.

Edu del Prado (Foto: Instagram@upamemories)

En 2018, la noticia de su muerte a los 40 años en Valencia, España, sorprendió a seguidores y colegas.

La familia confirmó que una neumonía, agravada por una infección, fue la causa final. Su legado se recuerda por la calidad de su voz y su versatilidad artística.

Eduardo “Lolo” Jiménez

Eduardo “Lolo” Jiménez también surgió de la generación Bicentenario y tras el programa incursionó tanto en la música como en el teatro musical, colaborando con la compañía OCESA y llegando a ser maestro de artes escénicas.

Eduardo ‘Lolo’ Jiménez en La Academia. (YouTube)

La pandemia de COVID-19 marcó su destino en 2021, cuando fue hospitalizado y finalmente falleció a raíz de complicaciones por el virus.

La noticia, confirmada por medios y allegados, reforzó el impacto que la pandemia tuvo en la comunidad artística mexicana.

Fátima Molina

La sexta generación de La Academia incluyó a Fátima Molina, quien enfrentó una tragedia familiar que trascendió el ámbito privado.

La cantante vivió un episodio familiar tras el feminicidio de su mamá (IG: lafatimamolina)

En 2019, sus padres fallecieron en un episodio de violencia doméstica que conmocionó a Guadalajara: su padre asesinó a su madre y luego se quitó la vida.

Según versiones difundidas, Molina recibió una llamada de su padre antes del suceso, quien le confesó lo ocurrido.

A pesar del dolor, Fátima ha continuado su carrera en la actuación, tratando de encontrar un nuevo sentido tras uno de los episodios más difíciles de su vida.