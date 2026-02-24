Cuánto cuestan los boletos para Rüfus Du Sol en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Rufus du Sol viene a México en 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

El grupo Rüfüs Du Sol ha anunciado una presentación como parte de su gira por Norteamérica, programado para el sábado 4 de julio de 2026 en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. El evento contará con la participación de los invitados especiales Maribou State y Peces Raros.

La venta de boletos para fans comenzará el 24 de febrero a las 11:00 horas. El acceso a la sala de espera o lobby estará disponible desde las 10:36 horas. Para esta venta, no se requiere código especial y el sistema acepta la mayoría de las tarjetas bancarias, exceptuando Spin, Saldazo y Bancoppel. El límite de compra por persona está fijado en cuatro boletos.

Los precios de las entradas, incluyendo cargos, se distribuyen de la siguiente manera: zona GNP entre $2,716 y $3,314; General A $3,212; General B $1,408; Naranja B entre $1,526 y $1,770; Naranja C entre $980 y $1,078; Verde B entre $2,096 y $2,474; Verde C entre $1,228 y $1,400; y la sección Discap en $1,408.

Las fechas de preventa están establecidas: la venta anticipada para fans el 24 de febrero a las 11:00 horas, la preventa Banamex el 25 de febrero a las 14:00 horas y la venta general a partir del 26 de febrero a las 11:00 horas. La plataforma oficial para la compra de boletos es Ticketmaster.

Para quienes adquieran boletos con tarjetas de crédito Banamex, estará disponible la opción de tres meses sin intereses en compras superiores a $3,000 pesos mexicanos.

Estadio GNP Seguros, el lugar clave para conciertos en CDMX

El Estadio GNP Seguros se ha convertido en uno de los recintos más importantes para conciertos en la Ciudad de México. Situado dentro de la Ciudad Deportiva, al oriente de la ciudad, este espacio ha acogido presentaciones de artistas nacionales e internacionales desde su inauguración bajo este nombre.

Con una capacidad superior a 65 mil asistentes, el Estadio GNP Seguros ofrece una infraestructura idónea para espectáculos de gran formato. Su diseño garantiza una buena visibilidad y una acústica eficaz, aspectos que lo hacen atractivo tanto para los organizadores de eventos como para el público que busca una experiencia memorable.

A lo largo de su historia, el estadio ha recibido a figuras de renombre mundial y ha sido sede de festivales musicales que reúnen a miles de personas. Además, el recinto ha sabido adaptarse a las exigencias técnicas de los espectáculos contemporáneos, consolidándose como un punto central para la actividad cultural y de entretenimiento en la capital.

La versatilidad del Estadio GNP Seguros y su capacidad para recibir eventos de gran magnitud lo posicionan como un espacio indispensable en la oferta de conciertos y espectáculos de la Ciudad de México.