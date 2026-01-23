México

Cómo llegar al Estadio GNP Seguros en CDMX: Metro y Metrobús más cercanos

El recinto se ubica muy cerca de estaciones que facilitan el traslado de los asistentes a eventos deportivos y conciertos

El recinto se ubica muy cerca de estaciones que facilitan el traslado de los asistentes a eventos deportivos y conciertos. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El acceso al Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México ofrece diversas alternativas de transporte público, facilitando la llegada a uno de los recintos principales para espectáculos y eventos deportivos. El estadio se localiza dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, una zona con múltiples conexiones viales y opciones de movilidad.

Por lo que la mayoría de los asistentes a los eventos en este recinto, prefieren utilizan el Metro y Metrobús para su traslado. Ya que evitan el tráfico intenso y las dificultades para encontrar estacionamiento.

Este es el Metro más cercano al Estadio GNP Seguros

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México conecta varias zonas estratégicas, y permite un traslado eficiente hacia la Magdalena Mixhuca.

El estadio se localiza dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco. (Cuartoscuro.com)
  • Estación Ciudad Deportiva (Línea 9)

Es la estación más próxima al Estadio GNP Seguros.

- Salir de la estación y caminar hacia la entrada principal de la Ciudad Deportiva.

- Seguir los señalamientos internos hasta llegar al estadio.

  • Estación Puebla (Línea 9)

Otra alternativa cercana, ubicada a una distancia accesible a pie.

- Salir de la estación y dirigirse hacia la Ciudad Deportiva.

- Caminar en dirección poniente hasta el acceso más cercano al estadio.

  • Estación Velódromo (Línea 9)

También se encuentra en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva.

- Salir de la estación y caminar por la Avenida Río Churubusco hasta la entrada de la Magdalena Mixhuca.

El horario del Metro es de lunes a viernes de 5:00 a 24:00, sábados desde las 6:00 y domingos a partir de las 7:00.

Metrobús más cercano al Estadio GNP Seguros

El Metrobús cuenta con estaciones cercanas que permiten un acceso rápido y cómodo.

Estación de Metrobús UPIICSA, una
Estación de Metrobús UPIICSA, una de las opciones cercanas para llegar al estadio. (X/ @MetrobusCDMX)
  • Estación UPIICSA (Línea 2)

Esta estación se localiza en Calzada de Tlalpan, a corta distancia de la Ciudad Deportiva.

- Caminar hacia la entrada de la Magdalena Mixhuca y dirigirse al estadio siguiendo los señalamientos.

  • Estación Iztacalco (Línea 2)

Otra opción cercana sobre Eje 3 Oriente.

- Descender en la estación y caminar hacia la Ciudad Deportiva.

El Metrobús Línea 2 conecta zonas como Tepalcates, Tacubaya y Colonia del Valle, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

Rutas recomendadas para llegar al Estadio GNP Seguros

  • Desde el norte de la ciudad: Tomar Línea 9 del Metro hasta Ciudad Deportiva, Puebla o Velódromo.
  • Desde el sur: Abordar Metrobús Línea 2 y descender en UPIICSA o Iztacalco.
  • Desde el oriente: Utilizar Línea 9 del Metro y bajar en Ciudad Deportiva.
  • Desde el poniente: Abordar Línea 9 del Metro y descender en las estaciones más cercanas a la Magdalena Mixhuca.

El Estadio GNP Seguros, dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, cuenta con múltiples opciones de transporte público que permiten una llegada sencilla desde diferentes zonas de la Ciudad de México.

