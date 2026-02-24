México

Adrián Marcelo desata polémica por sus comentarios sobre bloqueos en Jalisco

El conductor enfrentó una ola de críticas tras sus mensajes en redes sociales

El conductor enfrentó una ola de críticas tras sus mensajes en redes sociales sobre los recientes bloqueos vinculados al narcotráfico en México. (Captura de pantalla)

Adrián Marcelo, conductor y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos México 2024, se encuentra nuevamente en medio de la polémica luego de sus declaraciones tras la jornada de violencia en diversos estados del país por el fallecimiento de “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La polémica surgió al difundirse mensajes que publicó desde su perfil en X (antes Twitter), donde abordó temas relacionados con el narcotráfico, el consumo de drogas y el impacto social de estos fenómenos en México.

El domingo 22 de febrero, el creador de contenido compartió una serie de comentarios en su cuenta oficial. En uno de los textos, el conductor afirmó: “Mucha gente cree que por ser drogadicto, yo contribuyo a la descomposición social de este país y quiero nada más aclararles algo: A mí la coc@.ína me la regalan, búsquense otro culpable. Buenas tardes”. Esta frase generó una oleada de respuestas entre usuarios, quienes cuestionaron y debatieron la postura del presentador.

Adrián Marcelo eliminó algunos de sus polémicos comentarios, pero la controversia continuó y dividió opiniones entre sus seguidores. (@adrianm10)

En otro mensaje, Adrián Marcelo preguntó: “Raza, ustedes que le saben a todo, ¿me tengo que preocupar con lo del Mencho? Es decir, ¿si van a seguir vendiendo perico en los antros, no? Somos un ch*ng* de adictos a esa m*dr*, me preocupa que ya no haya o que dejen de vender y sobre todo por que viene el Mundial, luego qué nos vamos a meter con los coreanos y así. Ni modo que nada más mota, esa ya no me pega tanto”. Las publicaciones, eliminadas horas después, mantuvieron la discusión activa en el entorno digital, especialmente por el tono y la trivialización del tema.

Las declaraciones del exparticipante de LCDLFM reavivaron la discusión sobre la responsabilidad de las figuras públicas al opinar sobre temas de seguridad. Crédito:YT/ La Taquilla, con René Franco

Tras borrar los comentarios iniciales, el youtuber volvió a su perfil en X, donde publicó una reflexión adicional: “El cigarro y la coca cola matan más inocentes en este país, que el crimen organizado. Para que te mate un cartel, tienes que estar en la m*rd*. Les duele aceptarlo y les duele que se los digan. Preocuparse por algo que está fuera de tu alcance como el narco tráfico es la excusa perfecta para justificar lo poco que has logrado en tu vida. Nadie te tiene atado, nadie te ha cobrado piso porque no has hecho nada y este monstruo en tu cabeza llamado narco o corrido tumbado es la carta perfecta para que otros piensen que te preocupas por este país. Falsa indignación ante lo poco que le generas a este país. Ponte a jalar (...) para que veas cómo duermes bien cansado”.

Las expresiones del conductor provocaron críticas por parte de usuarios en plataformas como X y TikTok.

