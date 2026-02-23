México

Pati Chapoy celebra abatimiento de “El Mencho” y lanza crítica a estrategia de AMLO: “Los abrazos no sirvieron”

Los conductores enviaron un mensaje de paz ante la intensa realidad que atraviesan varias localidades en el país tras la caída del líder del CJNG

Pati Chapoy, Ricardo Manjarrez, Pedro
Pati Chapoy, Ricardo Manjarrez, Pedro Sola y Mónica Castañeda criticaron los programas sociales del oficialismo. (Foto: Ventaneando, YouTube)

La intensa realidad de México aterrizó en el foro de Ventaneando. Pati Chapoy y sus colaboradores pusieron una pausa a las notas de la farándula para enviar un mensaje de solidaridad a habitantes de ciudades donde se han registrado actos de violencia atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en represalias por el abatimiento de su líder, Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”.

Chapoy destacó las acciones del Ejército mexicano en Jalisco. “Qué necesario que, a final de cuentas, las autoridades, y me refiero a qué bueno que el Ejército tomó cartas en el asunto”.

En su análisis, profundizó sobre el impacto a futuro de la caída del líder criminal. Aunque deseó que pronto haya paz en las localidades afectadas, mencionó que luego de la captura de capos suele haber una ola de violencia por la fragmentación de los cárteles, por lo que pidió a la ciudadanía estar informada.

“Esto es bueno para nosotros... (Pero) van a venir días, semanas, incluso meses muy complicados porque se están peleando la plaza”, dijo.

Chapoy cerró su participación con una crítica contra la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Con esto queda claro que los abrazos y los balazos, pues no sirvieron (sic)”, expresó en referencia al lema que distinguió la estrategia de seguridad del tabasqueño.

Aunque sus expresiones marcaron distancia de cuestionamientos previos contra el oficialismo, la presentadora no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo contra Morena: “Seguimos en crisis porque hay personas como Jesús Ramírez, Audomaro Martínez y Adán Augusto, que siguen como si nada”.

Pati Chapoy celebró las acciones
Pati Chapoy celebró las acciones militares contra el CJNG. (Ventaneando, YouTube)

Otras reacciones

A las reacciones de los conductores del programa de espectáculos de TV Azteca se suman las expresiones de Gaby Ramírez, de Sale el Sol.

Al comenzar la emisión de este lunes, la presentadora expresó a nombre de todos el deseo porque la paz prevalezca en el país: “Por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos y las personas que amamos. Queremos que la tranquilidad, la prosperidad, el respeto y la unidad vuelvan a ser los pilares que nos sostengan”, indicó.

Figuras de la televisión no han sido las únicas en pronunciarse. Gloria Trevi, Thalía, Yuri, Ariadne Díaz y Christian Nodal, entre otros, coincidieron en mensajes de paz.

Un trabajador ordena ejemplares recién
Un trabajador ordena ejemplares recién impresos del periódico PM con el titular "EEUU mapeó a "El Mencho" y México asestó el golpe final. Atrapado entre dos fuegos", tras el asesinato del narcotraficante Nemesio Oseguera, conocido como 'El Mencho', en una operación militar el domingo, en Ciudad Juárez, México. 23 de febrero de 2026. REUTERS/José Luis González

Autoridades identifican genéticamente a “El Mencho”

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación genética de Rubén Nemesio Oseguera: “Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén N ya fue identificado genéticamente”, indicó la dependencia en un comunicado.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó que 25 militares murieron durante el operativo.

