Violencia por abatimiento de “El Mencho” impacta a conductores de ‘Sale el Sol’

Los conductores del programa 'Sale el Sol' expresan su preocupación por la ola de violencia en México, ilustrada por el incidente de coches quemados, tras la presunta muerte de El Mencho. (YouTube: Sale el Sol / Alito Moreno: X)

Conductores del matutino Sale el Sol se unieron en un mensaje de paz en medio de la escalada de violencia que derivó tras el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El capo y seis integrantes del cártel murieron durante un enfrentamiento con militares en Tapalpa, municipio de Jalisco, la mañana del 22 de febrero, informaron portavoces de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Conductores de ‘Sale el Sol’ envían mensaje de paz

La emisión de este lunes fue diferente para Rafa Serdán, Paulina Mercado, Katy Zaragoza y Gaby Ramírez. Esta última, comenzó el programa compartiendo un reflexión a nombre de todo el elenco del matutino. “Debido a los hechos ocurridos este fin de semana en nuestro país, Sale el Sol, con todo el corazón, se une al llamado de millones de familias para orar por la paz en México”.

“Por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos y las personas que amamos. Queremos que la tranquilidad, la prosperidad, el respeto y la unidad vuelvan a ser los pilares que nos sostengan”, concluyó.

Gustavo Adolfo Infante, titular de la sección de espectáculos del programa y directivo del canal, se alineó a la postura de su colega y destacó la necesidad de consolidar relaciones ante el contexto actual.

“Nos sumamos a lo que dicen nuestros compañeros, un abrazo y, por supuesto, levantamos una oración por la paz en este país. Al estado de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Nayarit, Colima, nuestro corazón, nuestra solidaridad. Todos somos México y México es más grande que cualquier problema”, señaló.

Presentadores de Sale el Sol expresan su pesar por los recientes actos de violencia en Puerto Vallarta, mientras se muestra una vista aérea de la ciudad con columnas de humo. (YouTube: Sale el Sol )

Conductor narra dramática experiencia en un narcobloqueo

Ana María Alvarado, colaboradora del segmento Pájaros en el Alambre, aludió a una publicación de la actriz Ariadne Díaz, originaria de Jalisco, quien asumió una visión optimista en medio de la escalada de violencia en el estado y entidades colindantes.

“A todos nos preocupa lo que está sucediendo, estamos viendo consecuencias terribles. Ves y dices: ‘¿Será, como dice Ariadne Díaz, el inicio de algo mejor, que van a acabar con el narcotráfico, o es el inicio de algo más tremendo?’”, se preguntó Alvarado.

Beibi Benítez, describió cómo él y su equipo vivieron momentos de tensión al quedar atrapados en un narcobloqueo en Jalisco tras la muerte de “El Mencho”.

El presentador narró que el incidente ocurrió cuando viajaba hacia Aguascalientes después de un show en Jalisco. “Hoy más tranquilo, pero ayer sí estaba muy asustado”, afirmó Benítez en declaraciones recogidas por este medio.

El grupo recibió alertas sobre la imposibilidad de llegar al aeropuerto y optó por tomar carretera, donde se toparon con vehículos incendiados y detonaciones. “Cuando empiezan las detonaciones la gente empezó a gritar que corriéramos todos, nos subimos a los autos”, relató.

Benítez detalló que buscaron refugio en una granja, donde permanecieron junto a unas 30 personas hasta que la Guardia Nacional confirmó que podían continuar.

Trevilla Trejo, titular de la Defensa, dio el pésame a las familias de los compañeros que perdieron la vida en el operativo contra ‘El Mencho’. (Presidencia)

FGR identifica genéticamente a “El Mencho”

Este lunes, autoridades federales confirmaron que la operación militar que culminó en el deceso de “El Mencho” fue realizada exclusivamente por elementos del Ejército mexicano. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, confirmó que 25 militares murieron durante el operativo.

Por su parte, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, destacó las acciones de la institución y el sacrificio de los soldados caídos en labor: “Aprovecho, primero, para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También damos un reconocimiento a nuestro personal militar, que realizó una operación exitosa”.

Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la identificación genética de Rubén Nemesio Oseguera: “Derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén N ya fue identificado genéticamente”, indicó la dependencia en un comunicado.