Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

La hermana de Mónica Noguera sobrevivió a un ataque de cocodrilo en una laguna de Puerto Escondido tras ser mordida dos veces (IG: @monicanoguera)

Laura Noguera, hermana de la conductora Mónica Noguera fue atacada por un cocodrilo mientras permanecía en una laguna de Puerto Escondido junto a sus dos perros y su madre. El incidente se produjo cuando los animales entraron a un manglar y el reptil se aproximó, propinándole dos mordidas a la víctima.

A pesar de la gravedad, logró patear al animal y, sin percatarse de la magnitud de las heridas, caminó junto a su madre durante 15 minutos hasta hallar una cabaña donde recibió primeros auxilios y fue trasladada a un hospital.

Mónica Noguera relató que su hermana, al principio, pensó que solo había sufrido una mordida, pero luego supo que eran dos y llegó a temer por su vida: “Me voy a quedar aquí”, pensó, convencida de que podía desangrarse.

El temor más grande, dijo, fue dejar a su madre en un sitio seguro. Tras el ataque, la víctima recibió varias puntadas en la pierna y actualmente se reporta en buen estado.

Tras el ataque, la hermana de Mónica Noguera caminó 15 minutos hasta encontrar ayuda y recibir primeros auxilios antes de ser llevada a un hospital

Mónica señaló que su hermana pensó que se iba a desangrar caminando, sin embargo, encontraron una cabaña donde le dieron primeros auxilios y la trasladaron a un hospital: “Ale me cuenta que vio y dijo: ‘me voy a quedar aquí’, pensó que lo único que quería era dejar a mi mamá en un lugar seguro, pero ella pensó: ‘me voy a desangrar’”.

El testimonio destaca el riesgo de infecciones graves por la bacteria presente en la mordida del cocodrilo y la importancia de atención médica inmediata tras este tipo de incidentes.

La hermana de Mónica fue atacada en un manglar de Oaxaca

“En un momento se sientan en un manglar, los perros se meten al manglar y el cocodrilo entra. Ella creía que había sido solo una mordida, pero fueron dos (…) lo que hace es que como instinto pateó al cocodrilo. La mordida de cocodrilo es de las más peligrosas por la bacteria. Ella no se dio cuenta de la gravedad. Ella para a mi mamá y todavía caminaron 15 minutos”, narró Mónica Noguera.

El incidente ocurrió mientras la víctima paseaba con sus perros y su madre, lo que incrementa el alerta por la presencia de cocodrilos en zonas turísticas

Un aumento de avistamientos de cocodrilos en el país

El aumento de avistamientos y ataques de cocodrilo en México durante 2024 ha sido advertido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que atribuye estos sucesos a la falta de lluvias y la captura de ejemplares.

La dependencia federal identificó la destrucción de hábitats por la actividad humana y los efectos del cambio climático como causas principales del desplazamiento de estos animales hacia zonas urbanas.