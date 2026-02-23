México

Hermana de Mónica Noguera fue mordida dos veces por un cocodrilo en Oaxaca

En medio de un paseo familiar en Puerto Escondido, la hermana de la presentadora vivió momentos de terror al ser mordida por un cocodrilo, pero no se dio por vencida y luchó hasta ponerse a salvo

Guardar
La hermana de Mónica Noguera
La hermana de Mónica Noguera sobrevivió a un ataque de cocodrilo en una laguna de Puerto Escondido tras ser mordida dos veces (IG: @monicanoguera)

Laura Noguera, hermana de la conductora Mónica Noguera fue atacada por un cocodrilo mientras permanecía en una laguna de Puerto Escondido junto a sus dos perros y su madre. El incidente se produjo cuando los animales entraron a un manglar y el reptil se aproximó, propinándole dos mordidas a la víctima.

A pesar de la gravedad, logró patear al animal y, sin percatarse de la magnitud de las heridas, caminó junto a su madre durante 15 minutos hasta hallar una cabaña donde recibió primeros auxilios y fue trasladada a un hospital.

Mónica Noguera relató que su hermana, al principio, pensó que solo había sufrido una mordida, pero luego supo que eran dos y llegó a temer por su vida: “Me voy a quedar aquí”, pensó, convencida de que podía desangrarse.

El temor más grande, dijo, fue dejar a su madre en un sitio seguro. Tras el ataque, la víctima recibió varias puntadas en la pierna y actualmente se reporta en buen estado.

Tras el ataque, la hermana
Tras el ataque, la hermana de Mónica Noguera caminó 15 minutos hasta encontrar ayuda y recibir primeros auxilios antes de ser llevada a un hospital

Mónica señaló que su hermana pensó que se iba a desangrar caminando, sin embargo, encontraron una cabaña donde le dieron primeros auxilios y la trasladaron a un hospital: “Ale me cuenta que vio y dijo: ‘me voy a quedar aquí’, pensó que lo único que quería era dejar a mi mamá en un lugar seguro, pero ella pensó: ‘me voy a desangrar’”.

El testimonio destaca el riesgo de infecciones graves por la bacteria presente en la mordida del cocodrilo y la importancia de atención médica inmediata tras este tipo de incidentes.

La hermana de Mónica fue atacada en un manglar de Oaxaca

“En un momento se sientan en un manglar, los perros se meten al manglar y el cocodrilo entra. Ella creía que había sido solo una mordida, pero fueron dos (…) lo que hace es que como instinto pateó al cocodrilo. La mordida de cocodrilo es de las más peligrosas por la bacteria. Ella no se dio cuenta de la gravedad. Ella para a mi mamá y todavía caminaron 15 minutos”, narró Mónica Noguera.

El incidente ocurrió mientras la
El incidente ocurrió mientras la víctima paseaba con sus perros y su madre, lo que incrementa el alerta por la presencia de cocodrilos en zonas turísticas

Un aumento de avistamientos de cocodrilos en el país

El aumento de avistamientos y ataques de cocodrilo en México durante 2024 ha sido advertido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que atribuye estos sucesos a la falta de lluvias y la captura de ejemplares.

La dependencia federal identificó la destrucción de hábitats por la actividad humana y los efectos del cambio climático como causas principales del desplazamiento de estos animales hacia zonas urbanas.

Temas Relacionados

Mónica NogueraPuerto EscondidoOaxacamexico-entretenimiento

Más Noticias

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana vamos a continuar con nuestra vida cotidiana”, luego de los hechos violentos en el estado

La administración estatal inició acciones coordinadas con dependencias federales para restablecer la circulación afectada y asegurar la continuidad de la movilidad y servicios

Gobernadora de Veracruz afirma: “mañana

Vientos con rachas de hasta 69km/h en CDMX: activan alerta amarilla y naranja en estas alcaldías hoy domingo 22 de febrero

En toda la Ciudad de México fue emitida las alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas para el lunes 23 del presente mes

Vientos con rachas de hasta

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Luego de que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, diferentes puntos carreteros presentan cierres; vigilan los accesos al Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

El ascenso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, redefinió el panorama del narcotráfico en México y consolidó al CJNG como una fuerza global

Por qué “El Mencho” es

‘La Clínica es Nuestra’: Martí Batres supervisa asambleas en unidades ISSSTE de Guerrero

El titular del Instituto recorrió clínicas en Guerrero sin previo aviso para asegurarse de que pacientes y doctores decidan en qué se invierten los millones destinados a transformar los servicios de salud local

‘La Clínica es Nuestra’: Martí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX

Bloqueos, manifestaciones y accidentes CDMX y Edomex hoy 22 de enero: instalan operativo de seguridad en Indios Verdes

Por qué “El Mencho” es considerado el narcotraficante más grande de México y del mundo

50 detenidos en Jalisco, Guanajuato y Baja California por la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Abatimiento de “El Mencho”: inteligencia de EEUU apoyó operativo mexicano contra líder del CJNG

Estos son los principales negocios del CJNG, organización criminal que dirigía El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Epigmenio Ibarra celebra caída de

Epigmenio Ibarra celebra caída de ‘El Mencho’ y pide cárcel para Felipe Calderón: “CJNG creció al amparo del usurpador”

Eduardo Antonio ‘El Divo’ recuerda su romance de dos años con Niurka: “Ella sabía”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

Maribel Guardia y Julio César Chávez recuerdan fuertes adicciones de sus hijos: “Un abismo de alcohol y drogas”

Cancelan concierto de Kali Uchis y otros eventos en Jalisco por operativos tras muerte del Mencho

DEPORTES

Pánico en el Necaxa vs

Pánico en el Necaxa vs Querétaro Femenil: reportan supuestas detonaciones cerca del Estadio Victoria

Maika, Starlight Kid y Mei Seira apuntan a dejar huella en la Arena México

Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco niega la cancelación del evento por inseguridad tras la muerte de El Mencho

Liga MX suspende el Querétaro vs Juárez FC en el Estadio Corregidora por inseguridad tras la muerte de “El Mencho”

Quién es Auston Matthews, jugador con raíces mexicanas que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno