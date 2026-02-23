Florinda Meza revela lo que no le gustó de ‘Atrévete a Vivir’, su propio documental

Florinda Meza revela que el documental 'Atrévete a vivir' busca inspirar a jóvenes a perseguir sus sueños, más allá de responder a la bioserie 'Chespirito: Sin querer queriendo' (IG: @florinda.meza.garcia)

Florinda Meza reveló sus impresiones sobre el documental Atrévete a vivir, en el que participó como coproductora y protagonista. Aunque reconoce el esfuerzo detrás de la obra, señaló que el resultado final no cumplió del todo sus expectativas, sobre todo debido a las limitaciones del formato y el tiempo para abordar su extensa trayectoria.

La actriz y productora aclaró que su papel en el proyecto consistió únicamente en ofrecer entrevistas, sin intervenir en la dirección ni la producción del filme. Explicó que, por la duración del documental, muchas historias personales quedaron fuera.

Sin suficiente tiempo para abarcar su vida

“No es culpa de ellos que yo tenga una vida tan larga, con miles de historias para contar, que no caben en una hora y 20 minutos. Como todo trabajo, siempre se puede mejorar”, valoró Meza.

Precisó que Atrévete a vivir no se concibió como una respuesta a la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, aunque ambas producciones coincidieron en el tiempo. La actriz recalcó que la intención principal de su documental fue motivar e inspirar, no responder a representaciones previas en pantalla.

La actriz y coproductora Florinda Meza participó en el filme únicamente como entrevistada, sin intervenir en la dirección ni la producción de 'Atrévete a vivir' (VIER Tv / YouTube)

Meza también destacó los aspectos que sí valora del proyecto. Agradeció los testimonios y el afecto de los participantes, incluidas las intervenciones de Juan Antonio Edwards y Janet Arceo. Afirmó que las palabras de gratitud y amistad genuina le causaron una grata sorpresa.

El documental tiene como finalidad inspirar a jóvenes para que persigan sus sueños. Meza subrayó que el propósito original fue crear un material motivacional, más allá de polémicas mediáticas. “Lo que vale oro es la actitud, así nació este proyecto hace cinco años, como un material para motivar a jóvenes a luchar por alcanzar sus metas”, destacó la actriz.

Durante la producción, el director Javi Domz y su equipo enfrentaron desafíos técnicos, como la carencia de archivo gráfico personal, que los llevó a recurrir a inteligencia artificial para recrear diversas etapas de la vida de Meza.

La película presenta reconstrucciones digitales de escenas escolares y entornos urbanos de su infancia y juventud, además de entrevistas remotas debido a las condiciones del periodo de grabación.

La edición final de 'Atrévete a vivir' debió excluir muchas historias personales de Meza debido a restricciones de tiempo y formato del largometraje (Foto: Instagram)

Sin relación con ‘Sin querer queriendo’

El documental fue reeditado a finales de 2024 tras la confirmación de la bioserie sobre Chespirito, con el objetivo de ampliar testimonios y ajustar la distribución. La realización de la obra, que se desarrolló a lo largo de más de dos años desde su inicio en 2020, requirió a Meza tareas adicionales de promoción y curaduría testimonial.

El estreno ocurre en un contexto de debate público tras la emisión de la bioserie de HBO, en la que la actriz quedó representada por un personaje sin su nombre. Esta situación impulsó diversas reacciones negativas en redes sociales hacia Meza. Sobre esto, Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante y productor de la bioserie, describió los ataques contra la actriz como “crueles” e “innecesarios”.

Lejos de confrontar narrativas previas, Atrévete a vivir busca ofrecer una mirada íntima a la trayectoria de Meza, con énfasis en la motivación y la superación personal.

El estreno de 'Atrévete a vivir' coincide con el debate público generado por la bioserie de HBO sobre Chespirito, donde la figura de Meza provocó polémica en redes sociales (Foto: @thedigitalquestioner, Instagram)

La plataforma digital True TV Plus alberga el estreno oficial del largometraje, programado para el 12 de febrero. El documental está disponible en dispositivos como Amazon Fire TV y Roku, sin acuerdos de exclusividad adicionales.

En los primeros días del anuncio, algunos enlaces circularon con fallos de funcionamiento, pero el director brindó instrucciones en redes sociales para facilitar el acceso al público.

Con este proyecto, Meza impulsa el mensaje de atreverse a soñar y perseverar, en un testimonio de fortaleza y determinación a lo largo de su carrera artística y personal.