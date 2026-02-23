Exatlón México: quién sale eliminado hoy 22 de febrero

(Captura de pantalla Exatlón México Facebook)

Exatlón México le dice adiós a uno de sus deportistas cada semana, tres integrantes deben jugarse su permanencia en el Duelo de cada domingo.

Ya que se trata del día más emocionante, las personas suelen analizar las estadísticas y hacer predicciones sobre quién podría salir.

En esta ocasión as filtraciones en redes sociales apuntan a que Alejandro Aguilera, del equipo azul, sería el eliminado este domingo 22 de febrero.

La tensión crece entre los aficionados, quienes siguen de cerca cada movimiento en la competencia y aguardan la confirmación oficial durante la transmisión.

Las especulaciones se centran en el rendimiento del equipo azul, especialmente tras la reciente baja de Dana Castro por lesión.

Miembros del equipo azul de Exatlón México perderían el juego de la salvación (Facebook/ExatlonMx)

Casi todos los spoilers coinciden en que la eliminación recaería nuevamente sobre un hombre del equipo azul, lo que podría inclinar aún más la balanza a favor del equipo rojo en la recta final de la temporada.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Ella Bucio

Benyamin Saracho

El equipo rojo de Exatlón México celebra con gran euforia un momento decisivo en la competencia (Facebook/ExatlonMx)

Equipo Azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Katia Gallegos

Adrián Leo

Natali Brito

Dónde ver Exatlón México hoy

Los seguidores del programa pueden sintonizar el Duelo de Eliminación este domingo 22 de febrero a las 20:00 horas a través de Azteca Uno.

Durante la semana, las emisiones regulares continúan de lunes a viernes a las 20:30 hpras, siempre bajo la conducción de Antonio Rosique.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

El equipo azul llega golpeado por las recientes eliminaciones y la presión de salvar a sus integrantes masculinos.

La salida de Dana Castro por lesión dejó al conjunto celeste con menor margen de error y, según los spoilers, la próxima eliminación recaería sobre Alejandro “El Doberman” Aguilera, uno de los favoritos iniciales de la temporada.

Por su parte, el equipo rojo ha logrado imponerse en los duelos más recientes, asegurando ventajas estratégicas y colocando a los hombres azules en zona de riesgo.

Según las filtraciones, los escarlatas ganarían al menos dos de las tres supervivencias de la semana, lo que enviaría a los celestes directamente al enfrentamiento definitivo por la permanencia.

Eliminados de Exatlón México 2026

Alex Sotelo (Azul)

Karen Núñez (Azul)

Andrea Álvarez (Azul)

Antonio Flores (Azul)

Paola Peña (Azul)

Michell Tanori (Azul)

Vanessa López (Azul)

José Ochoa (Azul)

Natali Brito (Azul)

Dana Castro (Azul)

Aristeo (Rojo)

Luis (Rojo)

Mau Wow (Rojo)

Edna (Rojo)

Heber (Rojo)

Thayli (Rojo)

Jair (Rojo)

Melisa (Rojo)

Adrián (Rojo)

Samanta (Rojo)

Emilio (Rojo)

¿Qué tan confiables son los spoilers de Exatlón México?

Las filtraciones sobre eliminados de Exatlón México suelen generar expectación, pero no siempre se confirman en la pista.

Los portales y cuentas de spoilers han acertado en varias ocasiones, aunque también han fallado, ya que cualquier giro de último minuto puede alterar el resultado real.

Por ello, la única versión definitiva se revela durante la transmisión oficial.