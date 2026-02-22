México

Un fallecido y varios heridos tras enfrentamiento entre porras en partido de futbol en Veracruz

La alcaldesa de Boca del Río lamentó lo ocurrido y condenó los hechos, afirmando que en su gobierno no se permitirá la violencia en eventos deportivos

Un enfrentamiento entre aficionados de los clubes Racing de Veracruz y Celaya, ambos de la Liga Premier (tercera división), dejó una persona muerta y varias más lesionadas en el municipio de Boca del Río, Veracruz, tras concluir el encuentro disputado en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez.

De acuerdo con los primeros reportes, al término del partido integrantes de los grupos de animación de ambos equipos se enfrentaron en las inmediaciones del recinto deportivo. Testigos señalaron que la riña escaló rápidamente, ya que los involucrados utilizaron piedras y palos, lo que provocó destrozos en algunos comercios cercanos y sembró pánico entre vecinos y asistentes.

Elementos de la policía municipal, estatal y naval acudieron al lugar para controlar la situación y dispersar a los rijosos. Paramédicos también brindaron atención prehospitalaria a personas lesionadas, algunas de las cuales fueron trasladadas a hospitales de la zona para su valoración médica.

La víctima mortal fue identificada como un hombre, presuntamente aficionado del Club Celaya, conocido como los Toros. A través de un posicionamiento, Christian Ríos, presidente del club guanajuatense, confirmó el fallecimiento. “Uno de nuestros aficionados ha muerto y hay varios heridos en el hospital. Urge que las autoridades nos ayuden”, expresó, al tiempo que pidió una investigación a fondo para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Por su parte, la Liga Premier —categoría en la que participan ambos equipos— lamentó y condenó enérgicamente lo sucedido. Mediante un comunicado, informó que instruyó a los clubes involucrados a poner a disposición de las autoridades todos los elementos necesarios para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

La alcaldesa de Boca del Río, Maryjose Gamboa, expresó sus condolencias a la familia del aficionado fallecido y aseguró que contarán con el respaldo del gobierno municipal. Asimismo, solicitó a los cuerpos de seguridad que se detenga a quienes resulten responsables y que sean puestos a disposición de las autoridades competentes para que se actúe conforme a la ley.

La edil también anunció que se revisará el actuar del Club Racing de Veracruz en este incidente, particularmente si cumplió con lo estipulado en el comodato para el uso de las instalaciones deportivas.

Maryjose Gamboa subrayó que su administración no permitirá hechos de violencia en el municipio, mucho menos en el marco de eventos deportivos que deben desarrollarse en un ambiente familiar y seguro. Añadió que se continuará informando sobre los avances del caso conforme las autoridades determinen responsabilidades.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el número exacto de detenidos ni el estado de salud de todos los lesionados. Las investigaciones siguen en curso para esclarecer cómo inició la riña y determinar la participación de cada uno de los involucrados en este episodio que enluta al futbol de la categoría y reabre el debate sobre la seguridad en espectáculos deportivos.

